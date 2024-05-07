Джейми Каррагер: «Каземиро должен понимать: осталось три игры на топ-уровне. Дальше – МЛС, Саудовская Аравия. «МЮ» стоит расплатиться с ним. Это был «Пэлас», а не «Ман Сити» или «Реал»
Джейми Каррагер раскритиковал игру Каземиро.
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (0:4) в матче АПЛ.
Бразильского полузщитника, сыгравшего в центре обороны, обвели восемь раз в игре– это антирекорд сезона АПЛ.
«Каземиро как опытный футболист должен понимать, что у него осталось три игры на топовом уровне – два матча в чемпионате и финал Кубка Англии. Затем он отправится в МЛС или в Саудовскую Аравию.
Я серьезно. Его агент, окружение должны сказать ему: хватит.
Мы видели его в качестве одного из лучших полузащитников, доминировавших в Европе – он, рядом с ним Кросс и Модрич. Я рядом не стою с его достижениями – он выигрывал Лигу чемпионов, играл в сборной Бразилии и «Реале».
Вспоминаю, когда сам завершал карьеру. Я говорил себе: оставь футбол раньше, чем футбол оставит тебя. Футбол завершил с Каземиро на топовом уровне. Ему нужно положить конец этому и двигаться дальше.
«Манчестер Юнайтед» стоит расплатиться с ним, подписать какую-то сделку.
Не нужно подвергать игрока такому испытанию. Это был «Кристал Пэлас». Не «Манчестер Сити», не «Реал». При всем уважении к «Кристал Пэлас», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер.
В Реале он был одним из лучших.
Может нужно тренера поменять?
Конечно Каррагеру нравится то, что происходит в МЮ, но не Каземиро виноват в этом