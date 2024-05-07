Джейми Каррагер: «Каземиро должен понимать: осталось три игры на топ-уровне. Дальше – МЛС, Саудовская Аравия. «МЮ» стоит расплатиться с ним. Это был «Пэлас», а не «Ман Сити» или «Реал»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер МЛС премьер-лига Англия Реал Мадрид Кристал Пэлас высшая лига Саудовская Аравия Каземиро Футбол

Джейми Каррагер раскритиковал игру Каземиро.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (0:4) в матче АПЛ.

Бразильского полузщитника, сыгравшего в центре обороны, обвели восемь раз в игре– это антирекорд сезона АПЛ.

«Каземиро как опытный футболист должен понимать, что у него осталось три игры на топовом уровне – два матча в чемпионате и финал Кубка Англии. Затем он отправится в МЛС или в Саудовскую Аравию.

Я серьезно. Его агент, окружение должны сказать ему: хватит. 

Мы видели его в качестве одного из лучших полузащитников, доминировавших в Европе – он, рядом с ним Кросс и Модрич. Я рядом не стою с его достижениями – он выигрывал Лигу чемпионов, играл в сборной Бразилии и «Реале».

Вспоминаю, когда сам завершал карьеру. Я говорил себе: оставь футбол раньше, чем футбол оставит тебя. Футбол завершил с Каземиро на топовом уровне. Ему нужно положить конец этому и двигаться дальше.

«Манчестер Юнайтед» стоит расплатиться с ним, подписать какую-то сделку.

Не нужно подвергать игрока такому испытанию. Это был «Кристал Пэлас». Не «Манчестер Сити», не «Реал». При всем уважении к «Кристал Пэлас», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

16 комментариев
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Списывают преждевременно как Санчо. Стоит ему перейти в нормальный клуб с тренером и заиграет.
В Реале он был одним из лучших.
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Ответ Alexander Nickitin
у Каземиро больше побед в лч чем у карагера игр за ливер, он охерел? Каз просто прикалывается с манюшного днарья и получает миллионы
Днарье тут только твой безмозглый коммент)
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Ответ Роман
Списывают преждевременно как Санчо. Стоит ему перейти в нормальный клуб с тренером и заиграет. В Реале он был одним из лучших.
Перес просто умеет во время избавляться от сдающих игроков, у Каземиро явные проблемы с лишним весом, равно как и с игровой формой. А Варан из лазарета не вылазит. С Роналду тоже во время расстались пока он не стал обузой на жирной личке. Так что думаю уже не заиграет, надо продавать в СА пока там ажиотаж на футбол.
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Ответ QWertY
Риалка опять подсунула МЮ неликвид. Надеюсь сплавят как и другой риалкаловский продукт в виде Кришти в Аравию
неликвид это маню
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Каземиро можно и в Аравию уже, на заработки. Он и так много лет был топом на своей позиции и в Реале, и в сборной. Время никого не щадит, болелы все понимают.
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в прошлом сезоне Каземиро был лучшим игроком МЮ, принесшим немало пользы и даже побед .
Может нужно тренера поменять?
Конечно Каррагеру нравится то, что происходит в МЮ, но не Каземиро виноват в этом
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Нравятся коментарии, что Каземиро ж не профильный защитник. Алё, во многих командах при травмах цз ставят первым делом как раз таки опорников от безысходности. Это нормальная практика, или наоборот цз в опорку переводили. В той же Баварии Тимощук даже защитником ни один матч отыграл и без перфомансов.
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