Джейми Каррагер: «Каземиро должен понимать: осталось три игры на топ-уровне. Дальше – МЛС, Саудовская Аравия. «МЮ» стоит расплатиться с ним. Это был «Пэлас», а не «Ман Сити» или «Реал»

Джейми Каррагер раскритиковал игру Каземиро.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (0:4) в матче .

Бразильского полузщитника, сыгравшего в центре обороны, обвели восемь раз в игре– это антирекорд сезона АПЛ.

«Каземиро как опытный футболист должен понимать, что у него осталось три игры на топовом уровне – два матча в чемпионате и финал Кубка Англии. Затем он отправится в или в Саудовскую Аравию.

Я серьезно. Его агент, окружение должны сказать ему: хватит.

Мы видели его в качестве одного из лучших полузащитников, доминировавших в Европе – он, рядом с ним Кросс и Модрич. Я рядом не стою с его достижениями – он выигрывал Лигу чемпионов, играл в сборной Бразилии и «Реале».

Вспоминаю, когда сам завершал карьеру. Я говорил себе: оставь футбол раньше, чем футбол оставит тебя. Футбол завершил с на топовом уровне. Ему нужно положить конец этому и двигаться дальше.

« » стоит расплатиться с ним, подписать какую-то сделку.

Не нужно подвергать игрока такому испытанию. Это был «Кристал Пэлас». Не «Манчестер Сити», не « ». При всем уважении к «Кристал Пэлас», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер.