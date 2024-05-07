Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА

Теги ФИФА мини-футбол сборная Франции сборная России сборная Португалии сборная Испании сборная Бразилии сборная Таиланда сборная Аргентины сборная Ирана сборная Марокко сборная Казахстана сборная России жен сборная Испании жен сборная Португалии жен сборная Ирана жен сборная Бразилии жен Мини-футбол

Мужская и женская сборные России по футзалу заняли седьмые места в рейтинге сборных по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Организация впервые публикует рейтинги национальных команд по этому виду спорта.

Рейтинг ФИФА по футзалу

Мужчины

1. Бразилия – 1568,41 очка

2. Португалия – 1527,61

3. Испания – 1514,42

4. Иран – 1469,33

5. Аргентина – 1439,74

6. Марокко – 11430,55

7. Россия – 1425,36

8. Казахстан – 1422,28

9. Таиланд – 1316,27

10. Франция – 1291,70

Женщины

1. Бразилия – 1364,75

2. Испания – 1302,33

3. Португалия – 1266,33

4. Аргентина – 1202,84

5. Колумбия – 1168,69

6. Таиланд – 1163,97

7. Россия – 1152,29

8. Иран – 1146,96

9. Япония – 1139,54

10. Италия – 1122,66

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Что тут скажу Так держать 🤘🤘🙏🙏
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий