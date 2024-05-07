Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА

Мужская и женская сборные России по футзалу заняли седьмые места в рейтинге сборных по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Организация впервые публикует рейтинги национальных команд по этому виду спорта.

Рейтинг ФИФА по футзалу

Мужчины

1. Бразилия – 1568,41 очка

2. Португалия – 1527,61

3. Испания – 1514,42

4. Иран – 1469,33

5. Аргентина – 1439,74

6. Марокко – 11430,55

7. Россия – 1425,36

8. Казахстан – 1422,28

9. Таиланд – 1316,27

10. Франция – 1291,70

Женщины

1. Бразилия – 1364,75

2. Испания – 1302,33

3. Португалия – 1266,33

4. Аргентина – 1202,84

5. Колумбия – 1168,69

6. Таиланд – 1163,97

7. Россия – 1152,29

8. Иран – 1146,96

9. Япония – 1139,54

10. Италия – 1122,66