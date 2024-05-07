Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли седьмые места в рейтинге сборных по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Организация впервые публикует рейтинги национальных команд по этому виду спорта.
Рейтинг ФИФА по футзалу
Мужчины
1. Бразилия – 1568,41 очка
2. Португалия – 1527,61
3. Испания – 1514,42
4. Иран – 1469,33
5. Аргентина – 1439,74
6. Марокко – 11430,55
7. Россия – 1425,36
8. Казахстан – 1422,28
9. Таиланд – 1316,27
10. Франция – 1291,70
Женщины
1. Бразилия – 1364,75
2. Испания – 1302,33
3. Португалия – 1266,33
4. Аргентина – 1202,84
5. Колумбия – 1168,69
6. Таиланд – 1163,97
7. Россия – 1152,29
8. Иран – 1146,96
9. Япония – 1139,54
10. Италия – 1122,66