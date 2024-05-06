Безруков пошутил после незасчитанного гола из-за игры рукой в игре с ЦСКА: «Как можно отменить гол, если у меня фамилия Безруков?»

Руслан Безруков пошутил после матча против ЦСКА.

и Рубин сыграли вничью (2:2) в игре 27-го тура Мир .

Хавбек казанцев появился на замену на 66-й минуте и забил на 86-й минуте, однако гол был отменен из-за игры рукой.

– Извините, не могу говорить. Пицца.

– Ну скажите что-нибудь.

– Хорошо, последняя шутка на сегодня: «Как можно было отменить гол, если у меня фамилия Безруков?» – сказал полузащитник « » Руслан Безруков.

Первая фраза Безрукова в интервью – отсылка к фразе Александра Рязанцев «Извините, пирожки!»

После победы над «Зенитом» (2:0) в перенесенном матче 21-го тура Мир полузащитник «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.