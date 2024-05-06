Безруков пошутил после незасчитанного гола из-за игры рукой в игре с ЦСКА: «Как можно отменить гол, если у меня фамилия Безруков?»

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия ахахаха Руслан Безруков Футбол

Руслан Безруков пошутил после матча против ЦСКА.

ЦСКА и Рубин сыграли вничью (2:2) в игре 27-го тура Мир РПЛ.

Хавбек казанцев Руслан Безруков появился на замену на 66-й минуте и забил на 86-й минуте, однако гол был отменен из-за игры рукой.

– Извините, не могу говорить. Пицца.

– Ну скажите что-нибудь.

– Хорошо, последняя шутка на сегодня: «Как можно было отменить гол, если у меня фамилия Безруков?» – сказал полузащитник «Рубина» Руслан Безруков.

Первая фраза Безрукова в интервью – отсылка к фразе Александра Рязанцев «Извините, пирожки!»

После победы над «Зенитом» (2:0) в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ полузащитник «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

31 комментарий
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Генсек РФС Митрофанов: "Нельзя шутить про религию, ценность человеческой жизни и честность игры... и про безруких!"
+100
-2
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Красавец. Не унывает
+65
-1
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"Были варианты сыграть Высоцкого, Есенина и Пушкина, но я решил сыграть в мяч"
Безруков
+50
0
+50
Встретимся в комитете по этике
+36
-1
+35
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Генсек РФС Митрофанов: "Нельзя шутить про религию, ценность человеческой жизни и честность игры... и про безруких!"
И про еду
+31
0
+31
Пошутил? Добро пожаловать в комитет по этике
+19
0
+19
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Генсек РФС Митрофанов: "Нельзя шутить про религию, ценность человеческой жизни и честность игры... и про безруких!"
БЕЗРУКNМ
+12
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+12
Комитет обиженных ампутантов объявил виртуальное сепуку в полном составе.
+12
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+12
Хороший, добрый и юморной парень этот Безруков
+10
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+10
У нас далеко не каждый игрок Безруков, а вот Безногов увы каждый
+9
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+9
Почему то прочитал его цитату голосом актёра Безрукова.
+5
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+5
Молодец, на позитиве.
+4
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Молодец)
+3
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+3
Опять привлекут на комитет по этике. Своей шуткой бросил тень на судей. Есть же вещи, над которыми нельзя шутить - убийства, религия и судьи в РПЛ.
+2
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Это хорошо!
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Безрукову, конечно, не повезло сегодня в матче.
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Ну так-то норм
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Я тоже так подумал
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Хороший актёр же
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Появиться новая тема для комитета по этике, да этот парень не даёт им отдыхать 🤣🤣🤣
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Сейчас журналисты возьмутся за любимое дело, начнут каждую фразу, каждое слово в новости выставлять, как с Писарским было про пиццу и т.д, с Фроловым, может ещё кто был, но его уже забыли. Очередного клоуна лепят
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Нет ручек - нет гола.
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Футболист Безруков, это внебрачный сын Слуцкого и Дзюбы?
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дошутится...
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Гоцук вчера тоже своего рода Безруковым был)
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Ответ xDe xDe
БЕЗРУКNМ
Д0СМ0Т?
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