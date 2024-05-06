Безруков пошутил после незасчитанного гола из-за игры рукой в игре с ЦСКА: «Как можно отменить гол, если у меня фамилия Безруков?»
Руслан Безруков пошутил после матча против ЦСКА.
ЦСКА и Рубин сыграли вничью (2:2) в игре 27-го тура Мир РПЛ.
Хавбек казанцев Руслан Безруков появился на замену на 66-й минуте и забил на 86-й минуте, однако гол был отменен из-за игры рукой.
– Извините, не могу говорить. Пицца.
– Ну скажите что-нибудь.
– Хорошо, последняя шутка на сегодня: «Как можно было отменить гол, если у меня фамилия Безруков?» – сказал полузащитник «Рубина» Руслан Безруков.
Первая фраза Безрукова в интервью – отсылка к фразе Александра Рязанцев «Извините, пирожки!»
После победы над «Зенитом» (2:0) в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ полузащитник «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.
Безруков