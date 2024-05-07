Тен Хаг про 0:4 от «Пэласа»: «Заслуженное поражение «МЮ». Не такая игра, как мы ожидали. У нас много проблем, но я думаю, как сделать команду лучше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг назвал заслуженным поражение от «Кристал Пэлас».

«Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 0:4 в матче 36-го тура АПЛ.

«Мы должны выступать лучше как команда, футболисты должны играть лучше. Заслуженное поражение. Не такая игра, как мы ожидали.

Мы не можем фокусировать внимание только на игре Каземиро. Мы должны обратить внимание на действия всех футболистов. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и прибавлять.

Я очень благодарен болельщикам. Они поддерживают нас. Они также видят, что у нас есть проблемы. Нужно держаться вместе. Нужно взять на себя ответственность. Фанаты оказали нам огромную поддержку.

Я не думаю [о своем будущем]. Я подготавливаю команду как можно лучше. У нас много проблем. Единственное, на чем я сосредоточен, – выступать лучше с моей командой.

Я думаю только о том, чтобы сделать свою команду лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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43 комментария
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Хаг: МЮ был лучше в перерыве.
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Сначала заняли 4 место в группе ЛЧ, сейчас идут в АПЛ вне еврокубковой зоны с разницей мячей -3, а вишенкой на торте этого сезона станет очевидный разгром в дерби в финале кубка Англии. Это называется сделать команду лучше по Тен Хагу...
В целом Тен Хаг своей работой только усугубил кризис в МЮ, команда потратила время и кучу денег а взамен получила полнейший провал, и теперь снова все надо начинать с нуля...
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Буду очень удивлён, если утром не прочитаю новость об увольнении.
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Козёл лысый, не может как мужик уйти в отставку!
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Почему бы невыгнать его ссаными тряпками?
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Ответ Евгений Сидоров
Буду очень удивлён, если утром не прочитаю новость об увольнении.
утром на главной будет
статья от адептов Хаага, где они покажут 1.5 цифры в чем хорош МЮ, и объяснят, почему надо оставить 8Хаага еще на пару сезонов
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Тен Хаг уже наверное с сотню подобных речей заранее в чат гпт сгенерировал))
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Перед покупкой клуба Редклифом: сможет ли Ницца играть в ЛЧ, если там будет МЮ?
После сезона: сможет ли МЮ играть в ЛК, если там уже будет Ницца?
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Клоун 🤡 живёт в своем мире
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Ответ Дима
15 минут прошло, а до сих пор на главной нет статьи от адептов Хаага, где они показали бы 1.5 цифры в чем хорош МЮ, и объяснили, почему надо оставить 8Хаага еще на 3 сезона
Тут бегает один псевдофанат квертя. Щас все объяснит.
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Надо отдать должное стойкости тен Хага: любой другой бы уже не выдержал и ушел сам, а он держится за неустойку до конца )
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Дичь
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Нужно держаться вместе. Нужно взять на себя ответственность. -И разрыдался от единения и умиления
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Проблема руководства МЮ в не увольнение Хага заключается в следующем: Тренер набрал игроков на огромную сумму денег, больше 400 мл фунтов ! Идея Хага в том что все эти футболисты должны заиграть и подорожать. Если они увольняют тренера то куда девать весь неликвид который он набрал ? Ну кто купит того же Энтони за 100 90 млн ? Красная цена 30 млн. У МЮ огромная проблема, они загнали сами себя , поверив в идеи и трансферы этого тренера. Ну и конечно нет смысла его увольнять , когда осталось 3 тура до конца, если не уволили его раньше.
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+2
15 минут прошло, а до сих пор на главной нет статьи от адептов Хаага, где они показали бы 1.5 цифры в чем хорош МЮ, и объяснили, почему надо оставить 8Хаага еще на 3 сезона
+3
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+2
Не понял, а как же доминация с 1 по 11 минуту?
+2
0
+2
Ответ Dimka Akulinin
Проблема руководства МЮ в не увольнение Хага заключается в следующем: Тренер набрал игроков на огромную сумму денег, больше 400 мл фунтов ! Идея Хага в том что все эти футболисты должны заиграть и подорожать. Если они увольняют тренера то куда девать весь неликвид который он набрал ? Ну кто купит того же Энтони за 100 90 млн ? Красная цена 30 млн. У МЮ огромная проблема, они загнали сами себя , поверив в идеи и трансферы этого тренера. Ну и конечно нет смысла его увольнять , когда осталось 3 тура до конца, если не уволили его раньше.
да он не тренер а инфоцыган, только такое дурачье как ты этого не понимает
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Ответ tzasasa
Дичь
-Футболисты должны играть лучше
-обратить внимание на действие всех футболистов
-Нам нужно извлечь уроки
-Я подготавливаю команду как можно лучше.
-Я думаю только о том, чтобы сделать свою команду лучше
Короче, вызывайте этому Цезарю Наполеоновичу машину в дурку, у него терминальная стадия
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«Тут мы заслуженно проиграли, но я еще раз напомню, что мы не заслуживали поражения арсеналу на эмирейтс, мы играли лучше!»
© Эрик Тен Хаг
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Ответ luasamoty
Перед покупкой клуба Редклифом: сможет ли Ницца играть в ЛЧ, если там будет МЮ? После сезона: сможет ли МЮ играть в ЛК, если там уже будет Ницца?
Ницца будет в ЛЕ скорее всего и есть ещё шанс попасть в квалификацию ЛЧ. МЮ может попасть в ЛЕ, если Хага уволят завтра и назначат Сульшера на 4 игры для победы над Пепом. Он умеет))
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С Тен Хага спадает 4 слой пота пока он объясняет весь вышеперечисленный трындец, продлевайте с ним контракт, ни каждый на такое способен.
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Как, еще лучше?!
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По-моему, кризис по всем фронтам. Почему работу Тен Хага в этом сезоне нельзя нормально оценить:
1) Управленческий кризис, отсутствие стратегии развития, смена руководства, неясные полномочия тренера (самому тренеру они тоже были неясны)
2) Вал травм, в результате - невозможность внедрить систему для системного тренера. Те же проблемы, что и у Хави, Почеттино. Сравнивать с Анчелотти, у которого тоже много травм, нельзя, тот подстраивает игру под имеющихся игроков. Тен Хаг из противоположного лагеря, где игроков подбирают под какую-то модель.
3) Глупые интервью самого Тен Хага, несущего бред про сравнения с Фергюсоном и про хорошую игру. Держись чёткой линии - жми на травмы и отсутствие возможности реализовать свои идеи.
4) Окончательное превращение МЮ в Спартак, где безумные ожидания болельщиков и периодическое вешание всех собак на очередного тренера соседствуют с чехардой тренеров, безумной трансферной политикой и токсичной атмосферой.

Я бы Тен Хага оставил, приставил бы к нему нормального спортдира, провёл бы нормальную трансферную кампанию, закончил бы её к середине июля, сменил бы медштаб. Вот такой вот я теоретик конфу.
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Раз так заговорил, то близится все к увольнению.
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Не надо думать, как команду лучше сделать.
Результат достигай. Результат нужен.
Сыграйте низким блоком , на контратаке, без прессинга. Пожалуйста
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Уходи. Сделай команде лучше
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Ответ Роман
Тут бегает один псевдофанат квертя. Щас все объяснит.
ты сам знаешь что на мю ему плевать. он персофан сам знаешь кого.
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Хаг будто хочет, чтобы его уволили
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Ответ Yobo
Сначала заняли 4 место в группе ЛЧ, сейчас идут в АПЛ вне еврокубковой зоны с разницей мячей -3, а вишенкой на торте этого сезона станет очевидный разгром в дерби в финале кубка Англии. Это называется сделать команду лучше по Тен Хагу... В целом Тен Хаг своей работой только усугубил кризис в МЮ, команда потратила время и кучу денег а взамен получила полнейший провал, и теперь снова все надо начинать с нуля...
Зато скаузерам нагадили
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шпион выйди вон
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