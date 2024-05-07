Тен Хаг про 0:4 от «Пэласа»: «Заслуженное поражение «МЮ». Не такая игра, как мы ожидали. У нас много проблем, но я думаю, как сделать команду лучше»

Эрик тен Хаг назвал заслуженным поражение от «Кристал Пэлас».

«Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 0:4 в матче 36-го тура .

«Мы должны выступать лучше как команда, футболисты должны играть лучше. Заслуженное поражение. Не такая игра, как мы ожидали.

Мы не можем фокусировать внимание только на игре . Мы должны обратить внимание на действия всех футболистов. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и прибавлять.

Я очень благодарен болельщикам. Они поддерживают нас. Они также видят, что у нас есть проблемы. Нужно держаться вместе. Нужно взять на себя ответственность. Фанаты оказали нам огромную поддержку.

Я не думаю [о своем будущем]. Я подготавливаю команду как можно лучше. У нас много проблем. Единственное, на чем я сосредоточен, – выступать лучше с моей командой.

Я думаю только о том, чтобы сделать свою команду лучше», – сказал главный тренер « » .