Тен Хаг про 0:4 от «Пэласа»: «Заслуженное поражение «МЮ». Не такая игра, как мы ожидали. У нас много проблем, но я думаю, как сделать команду лучше»
Эрик тен Хаг назвал заслуженным поражение от «Кристал Пэлас».
«Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 0:4 в матче 36-го тура АПЛ.
«Мы должны выступать лучше как команда, футболисты должны играть лучше. Заслуженное поражение. Не такая игра, как мы ожидали.
Мы не можем фокусировать внимание только на игре Каземиро. Мы должны обратить внимание на действия всех футболистов. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и прибавлять.
Я очень благодарен болельщикам. Они поддерживают нас. Они также видят, что у нас есть проблемы. Нужно держаться вместе. Нужно взять на себя ответственность. Фанаты оказали нам огромную поддержку.
Я не думаю [о своем будущем]. Я подготавливаю команду как можно лучше. У нас много проблем. Единственное, на чем я сосредоточен, – выступать лучше с моей командой.
Я думаю только о том, чтобы сделать свою команду лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
В целом Тен Хаг своей работой только усугубил кризис в МЮ, команда потратила время и кучу денег а взамен получила полнейший провал, и теперь снова все надо начинать с нуля...
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-обратить внимание на действие всех футболистов
-Нам нужно извлечь уроки
-Я подготавливаю команду как можно лучше.
-Я думаю только о том, чтобы сделать свою команду лучше
Короче, вызывайте этому Цезарю Наполеоновичу машину в дурку, у него терминальная стадия
© Эрик Тен Хаг
1) Управленческий кризис, отсутствие стратегии развития, смена руководства, неясные полномочия тренера (самому тренеру они тоже были неясны)
2) Вал травм, в результате - невозможность внедрить систему для системного тренера. Те же проблемы, что и у Хави, Почеттино. Сравнивать с Анчелотти, у которого тоже много травм, нельзя, тот подстраивает игру под имеющихся игроков. Тен Хаг из противоположного лагеря, где игроков подбирают под какую-то модель.
3) Глупые интервью самого Тен Хага, несущего бред про сравнения с Фергюсоном и про хорошую игру. Держись чёткой линии - жми на травмы и отсутствие возможности реализовать свои идеи.
4) Окончательное превращение МЮ в Спартак, где безумные ожидания болельщиков и периодическое вешание всех собак на очередного тренера соседствуют с чехардой тренеров, безумной трансферной политикой и токсичной атмосферой.
Я бы Тен Хага оставил, приставил бы к нему нормального спортдира, провёл бы нормальную трансферную кампанию, закончил бы её к середине июля, сменил бы медштаб. Вот такой вот я теоретик конфу.
Результат достигай. Результат нужен.
Сыграйте низким блоком , на контратаке, без прессинга. Пожалуйста