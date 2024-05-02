Локомотив – Ростов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 6 мая

В понедельник, 6 мая, сыграют Локомотив и Ростов в 27 туре РПЛ 2023/2024.

💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽

Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Локомотив – Ростов

Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

Локомотив: все новости

Ростов: все новости

РПЛ 2023/2024: все новости

Последние матчи Локомотив

Последние матчи Ростов

Прогноз на матч Локомотив – Ростов

💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡