Локомотив – Ростов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 6 мая
В понедельник, 6 мая, сыграют Локомотив и Ростов в 27 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Локомотив – Ростов
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Последние матчи Локомотив
- Спартак – Локомотив : 3 – 2
- Пари НН – Локомотив : 2 – 3
- Рубин – Локомотив : 1 – 1
- Локомотив – ЦСКА : 3 – 3
- Ахмат – Локомотив : 0 – 2
Последние матчи Ростов
- Ростов – Балтика : 0 – 1
- Ростов – Оренбург : 2 – 1
- Урал – Ростов : 0 – 1
- Ростов – Спартак : 1 – 5
- Урал – Ростов : 1 – 3
Прогноз на матч Локомотив – Ростов
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