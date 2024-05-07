Галактионов о «Локо» после 1:0 с «Ростовом»: «Ребята – красавцы, очень внимательно сыграли в обороне. Готовились к такому давлению»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Тимур Сулейманов Алексей Батраков Футбол

Михаил Галактионов оценил игру «Локомотива» в матче с «Ростовом» (1:0).

Московский клуб одержал победу в матче 27-го тура Мир РПЛ.

– Сегодня на первый план вышла организация и игровая дисциплина на поле. Ребята – красавцы, они очень внимательно сыграли в обороне. Мы готовились к такому давлению со стороны «Ростова», что будет много переводов, надо будет забирать много подборов. Все это оказалось знакомо.

– Оцените выступление Батракова в сегодняшнем матче.

– Он молодец, качественно сыграл, не выпадал. Временами был очень хорош в подыгрыше, сделал большой объем работы, не растерялся. Доказывает, что он игрок обоймы, способен конкурировать и играть.

Что касается Сулейманова, он выполнил свою работу в матче. Есть игроки, которые хороши на мяче, но есть игроки, которым надо выполнять черновую работу: когда мы говорим о действиях без мяча, прессинге, когда нужно закрывать определенные зоны и выбегать за спину, то этот функционал был на нем, и он своей активностью много разгружал тех ребят, которые больше работают на мяче, – сказал главный тренер «Локо».

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3 комментария
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Между очень внимательно в обороне и спасибо Роналдо за упущенные моменты очень тонкая грань
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Паровозов с победой
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почему после забитого гола команда прижимается к своим воротам
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