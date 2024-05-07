Галактионов о «Локо» после 1:0 с «Ростовом»: «Ребята – красавцы, очень внимательно сыграли в обороне. Готовились к такому давлению»

Михаил Галактионов оценил игру «Локомотива» в матче с «Ростовом» (1:0).

Московский клуб одержал победу в матче 27-го тура Мир .

– Сегодня на первый план вышла организация и игровая дисциплина на поле. Ребята – красавцы, они очень внимательно сыграли в обороне. Мы готовились к такому давлению со стороны « », что будет много переводов, надо будет забирать много подборов. Все это оказалось знакомо.

– Оцените выступление в сегодняшнем матче.

– Он молодец, качественно сыграл, не выпадал. Временами был очень хорош в подыгрыше, сделал большой объем работы, не растерялся. Доказывает, что он игрок обоймы, способен конкурировать и играть.

Что касается , он выполнил свою работу в матче. Есть игроки, которые хороши на мяче, но есть игроки, которым надо выполнять черновую работу: когда мы говорим о действиях без мяча, прессинге, когда нужно закрывать определенные зоны и выбегать за спину, то этот функционал был на нем, и он своей активностью много разгружал тех ребят, которые больше работают на мяче, – сказал главный тренер « ».