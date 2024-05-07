Гендиректор «Пари НН» об аренде Марадишвили: «Травма не повлияла, Костя останется в команде на следующий сезон. Мы договорились с «Локомотивом»

«Пари НН» договорился с «Локомотивом» об аренде Константина Марадишвили.

В начале апреля 24‑летний хавбек получил разрыв крестообразной связки колена и перенес операцию. Он успел сыграть 3 матча за клуб.

– Восстановление Кости проходит штатно. Он хорошо себя чувствует, находится на связи с клубом. Все хорошо.

– Как травма повлияет на арендное соглашение?

– Ждем его на поле. Травма никак не повлияла на аренду. Костя останется в команде на следующий сезон.

Мы договорились с « », что он останется у нас, – сообщил гендиректор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.