Валерий Карпин: «Поездите три‑четыре раза туда‑обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы»
Валерий Карпин напомнил, что у «Ростова» есть проблемы с переездами.
– Вы неоднократно говорили, что сейчас в РПЛ нет разницы, какое место занимать. При этом в Кубке вы выпустили второй состав.
– Я не говорил, что игрокам нужно отдыхать. Что я сказал? «Восстановление», я говорил, а не «отдых». Для меня важно здоровье игроков.
Сыграли в воскресенье с «Оренбургом» при нашей логистике, которая идет два года. Вы не знаете, что такое проделать долгий путь на автобусе и самолете. У вас даже в голове не уложится. Риск просто получить травмы.
Можно сыграть в Кубке основой, а потом весь чемпионат доигрывать дублем. Поездите три‑четыре раза туда‑обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы, – сказал главный тренер «Ростова» после поражения от «Локомотива» (0:1).