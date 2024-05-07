Валерий Карпин: «Поездите три‑четыре раза туда‑обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы»

Валерий Карпин напомнил, что у «Ростова» есть проблемы с переездами.

– Вы неоднократно говорили, что сейчас в нет разницы, какое место занимать. При этом в Кубке вы выпустили второй состав.

– Я не говорил, что игрокам нужно отдыхать. Что я сказал? «Восстановление», я говорил, а не «отдых». Для меня важно здоровье игроков.

Сыграли в воскресенье с « » при нашей логистике, которая идет два года. Вы не знаете, что такое проделать долгий путь на автобусе и самолете. У вас даже в голове не уложится. Риск просто получить травмы.

Можно сыграть в Кубке основой, а потом весь чемпионат доигрывать дублем. Поездите три‑четыре раза туда‑обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы, – сказал главный тренер « » после поражения от « » (0:1).