Валерий Карпин: «Поездите три‑четыре раза туда‑обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Оренбург Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин напомнил, что у «Ростова» есть проблемы с переездами.

– Вы неоднократно говорили, что сейчас в РПЛ нет разницы, какое место занимать. При этом в Кубке вы выпустили второй состав.

– Я не говорил, что игрокам нужно отдыхать. Что я сказал? «Восстановление», я говорил, а не «отдых». Для меня важно здоровье игроков.

Сыграли в воскресенье с «Оренбургом» при нашей логистике, которая идет два года. Вы не знаете, что такое проделать долгий путь на автобусе и самолете. У вас даже в голове не уложится. Риск просто получить травмы.

Можно сыграть в Кубке основой, а потом весь чемпионат доигрывать дублем. Поездите три‑четыре раза туда‑обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы, – сказал главный тренер «Ростова» после поражения от «Локомотива» (0:1).

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13 комментариев
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.птить, да за 600-700 тыщ в месяц легко!))
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Сейчас вахтовики где-то в Заполярье слезу пустили
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Ответ НеПотерплю!
.птить, да за 600-700 тыщ в месяц легко!))
травмируешься уже в первый месяц и на этом все
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А что случилось за последние два года, я лишь вижу сплошные улучшения, Валерий Георгиевич! Автобусы тоже прекрасный транспорт, едешь такой, смотришь по сторонам, красота, просторы, всё супер! Скоро Владимир Владимирович вообще полный порядок наведёт и совсем будет хорошо! Спасибо ему за всё, всё-таки он у нас замечательный человек, умничка, стратег опять же, геополитик каких мало, уважением пользуется во всём мире, люблю его очень, всем сердцем!!! Вы немного потерпите там, зарплаты ведь хорошие у вас, я и на горазде меньшей абсолютно счастливый человек!!!☺️
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Валера ж за полярный круг летает, а не, на автобусе ездит весь чемпионат туда, бедняга. А все остальные в чемпионате Москвы играют. Несправедливо.
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Думаю разумное зерно есть в этом, медицинский штаб смотрит показатели и говорит Карпину, что у того и у этого мышцы в напряге, лучше поберечь, вот и всё. А команда достойно играет и мне тоже жаль, что Балтику не прошли.
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Ответ НеПотерплю!
.птить, да за 600-700 тыщ в месяц легко!))
Пусть тебе хоть 700 миллионов в месяц заплатят, это тебе никак не поможет. у человеческого тела есть определенные лимиты на нагрузки.
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Ответ НеПотерплю!
.птить, да за 600-700 тыщ в месяц легко!))
что мешает или помешало пойти в футбол?
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Ответ Дмитрий Якушевич
Пусть тебе хоть 700 миллионов в месяц заплатят, это тебе никак не поможет. у человеческого тела есть определенные лимиты на нагрузки.
Ну Карпин ведь говорил не о лимите на нагрузки, а о том как выживу ли я. Выживу)
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Ответ Дмитрий Якушевич
Пусть тебе хоть 700 миллионов в месяц заплатят, это тебе никак не поможет. у человеческого тела есть определенные лимиты на нагрузки.
Нагрузки только у Ростова? Все остальные в соседние деревни играть ездят. А не в России все ездиют. Колхозники ,блин.
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Ответ Bejadom849
что мешает или помешало пойти в футбол?
Тренер в ДЮСШ КАМАЗ (Набережные Челны). Педагог явно не его призвание.
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Ответ Waiway
у вахтовиков нагрузка все таки меньше по интенсивности. И мелкие травмы на них, мягко говоря, сказываются в значительно меньшей степени. Поэтому вахтовики и в 45 вахтовики, а футболист в 35 уже карьеру завершает.
Я вижу ты много вахтовиков знаешь, рассуждая о их нагрузках. 👎
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