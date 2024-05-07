Малком на 89-й забил «Аль-Ахли» победный гол, пробежав с мячом полполя

Малком за счет индивидуальных действий забил решающий гол в ворота «Аль-Ахли».

« » одержал победу со счетом 2:1 в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

На 89-й минуте бразильский полузащитник получил мяч в центральном круге, пробросил его мимо одного из соперников, убежал от остальных и точно пробил по воротам.

Всего у 14 голов в 28 матчах в лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.













