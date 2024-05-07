Малком на 89-й забил «Аль-Ахли» победный гол, пробежав с мячом полполя

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Ахли Джидда Малком Футбол

Малком за счет индивидуальных действий забил решающий гол в ворота «Аль-Ахли».

«Аль-Хилаль» одержал победу со счетом 2:1 в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

На 89-й минуте бразильский полузащитник получил мяч в центральном круге, пробросил его мимо одного из соперников, убежал от остальных и точно пробил по воротам.

Всего у Малкома 14 голов в 28 матчах в лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.






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10 комментариев
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Прокачали в Зените пацана
+13
0
+13
Ай да Малколм ай да молодец, ликуй Аль Ахли, какого же парня воспитал Зенит

*голосом Орлова
+14
-4
+10
Гордость российского футбола
+8
-1
+7
Ответ xoms
Жаль, нужно было в европейский чемпионат переходить, талант то есть.
Так он и до этого в зените играл, а мог в топах пылить.
+4
-1
+3
Только он может спасти Веганыча в следующем сезоне )
+3
-1
+2
The Best !
+1
0
+1
Лучший игрок верблюд лиги! Питерский чемпион! Этот гол стоит всех пустых голов Кришти в Насре
+8
-8
0
Жаль, нужно было в европейский чемпионат переходить, талант то есть.
+3
-3
0
Малком конечно очень хорош, по сути из Зенита ушел и команда моментально разучилась забивать, Семак уже целый сезон только плечами пожимает и не понимает что ему делать
+1
-1
0
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