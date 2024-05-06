«МЮ» пропустил 81 гол во всех турнирах впервые с 1977 года

«Манчестер Юнайтед» пропустил больше голов, чем в любом из последних сезонов.

Сегодня « » четырежды забил команде Эрика тен Хага в рамках 36-го тура .

Во всех турнирах этого сезона у манкунианцев 81 пропущенный гол. В последний раз столько мячей влетало в их ворота в сезоне-1976/77 (тоже 81).

Впереди у « » еще четыре матча: с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном» в чемпионате, с «Манчестер Сити» в Кубке Англии.