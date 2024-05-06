«МЮ» пропустил 81 гол во всех турнирах впервые с 1977 года
«Манчестер Юнайтед» пропустил больше голов, чем в любом из последних сезонов.
Сегодня «Кристал Пэлас» четырежды забил команде Эрика тен Хага в рамках 36-го тура АПЛ.
Во всех турнирах этого сезона у манкунианцев 81 пропущенный гол. В последний раз столько мячей влетало в их ворота в сезоне-1976/77 (тоже 81).
Впереди у «Юнайтед» еще четыре матча: с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном» в чемпионате, с «Манчестер Сити» в Кубке Англии.
я лишь процитировал вас.
не более.
жду местного 15-летнего "гения" с никнеймом "CyberUnited", который бегает по всем новостям Манчестер Юнайтед и пишет что Тен Хаг на самом деле сильнейший тренер, просто всё вокруг очень плохо, игроки плохие, стадион плохой, персонал плохой, руководство плохое. Интересно что в этот раз помешало, ведь мы играем в футбол на уровне Шеффилд Юнайтед, возможно сам Шеффилд Юнайтед очень нравится Тен Хагу и он его копирует весь сезон
Может все таки причина не в нем, а в том что тренер ставит деструктивную игру команде?
Ему нужно время.
Но подождем Лукомского) наверняка он найдет пару цифр в чем Онана лучший