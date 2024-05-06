«МЮ» пропустил 81 гол во всех турнирах впервые с 1977 года

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил больше голов, чем в любом из последних сезонов.

Сегодня «Кристал Пэлас» четырежды забил команде Эрика тен Хага в рамках 36-го тура АПЛ.

Во всех турнирах этого сезона у манкунианцев 81 пропущенный гол. В последний раз столько мячей влетало в их ворота в сезоне-1976/77 (тоже 81).

Впереди у «Юнайтед» еще четыре матча: с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном» в чемпионате, с «Манчестер Сити» в Кубке Англии.

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68 комментариев
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Во всём виноват Роналду. Его пропуск предсезонки летом 2022 года вот причина такого провала
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Надо дать время Тен Хагу, придут и новые рекорды.
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Тен Хаг бьет очередные рекорды.
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Ответ Абдул Абакаев
Комментарий скрыт
персофан меси, иди на ветку майами
я лишь процитировал вас.
не более.
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Ответ Roni7730
ещё ест люди которые ставят минусы 🤦🤦
Это мы, болельщики других клубов АПЛ, не хотим расставаться с лысой легендой из МЮ
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Вы не понимаете, зато вратарь ногами играет и все прессингуют
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Сколько можно это терпеть ?! За что такое унижение? Гнать к черту этого по истине лысого шарлатана из клуба. Позорище.
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Тен Хаг пробивает вновь и вновь "дно"...

жду местного 15-летнего "гения" с никнеймом "CyberUnited", который бегает по всем новостям Манчестер Юнайтед и пишет что Тен Хаг на самом деле сильнейший тренер, просто всё вокруг очень плохо, игроки плохие, стадион плохой, персонал плохой, руководство плохое. Интересно что в этот раз помешало, ведь мы играем в футбол на уровне Шеффилд Юнайтед, возможно сам Шеффилд Юнайтед очень нравится Тен Хагу и он его копирует весь сезон
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Дуэт Хаг-Онана в Зал славы АПЛ
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Роналду не прессингует! он виноват кричит тихо 7Хаг🤣🤣🤣🤣
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Ответ Buharoid
Каземиро и Варан (хоть его сейчас и нет) вне мадридской теплицы с лояльными судьями это уровень чемпионшипа, жесть какая-то))
Каземиро был в старте всех матчей плей-офф ЛЧ 21/22 , когда Реал прошел все топ клубы АПЛ.
Может все таки причина не в нем, а в том что тренер ставит деструктивную игру команде?
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Ещё никогда в эпоху АПЛ Манчестер Юнайтед не заканчивал сезон с отрицательной разницей мячей. Была нулевая разница(57-57) в сезоне 21/22, но отрицательной не было. Возможно если копнуть глубже, то там наверняка можно что то найти. К слову, сейчас разница 52-55. А ведь впереди ещё Арсенал, Ньюкасл и Брайтон...
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жаль старика Алекса, как он на это всё смотрит?
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Недавно была статья, где писали о гонке за 4е место. Там упоминали мю...
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отправьте хаага в майами уже
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Нужна отдельная книга рекордов Тен Хага, в книгу рекордов Гинесса они уже влезают, она же не как оборона МЮ
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Тен Хаг всё еще ни в чем не виноват, писали сказочные сегодня на одной из веток.
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Ответ Street Fighter
Ну, смотри, насчет «разрешили не ездить» — это не так, такой информации не было. Я предъявляю претензии не к португальцу в целом, если угодно, а к поступку. И это не сюр, а констатация факта. Вот ты. Ты школьник? Студент? Или ты работаешь? Вот пропустишь ты урок/пару/работу без предупреждения и официально задокументированной причины. Что это, если не непрофессиональное поведение? Это именно оно и есть. Так что ты не прав. Но, конечно, можешь остаться и при своем
Бред, у него ребёнок умер, а другой болел, это конечно же не является причиной по мнению местной школоты, которая не осознаёт, что это такое в реальности
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Настоящий рекордсмен.
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Ответ Nurbek Jarylkhanov
Сколько можно это терпеть ?! За что такое унижение? Гнать к черту этого по истине лысого шарлатана из клуба. Позорище.
ещё ест люди которые ставят минусы 🤦🤦
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Пожалуйста, дайте Тен Хагу поработать! Ему помешали травмы. Да, ну и что что у всех команд травмы? Ну и что, что физиотерапевты те же, что и при Сульшере, у которого не было стольких травм? Ну и что, что Постекоглу смог буквально за лето поставить игру и стиль, а Тен Хаг уже два сезона ничего не может?

Ему нужно время.
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мюмю унижают
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Ответ Петр Иванов
Во всем виноват Де Хеа. Вратарь-дыра. Избавились от него и нет больше золотых перчаток.
тоже верно)
Но подождем Лукомского) наверняка он найдет пару цифр в чем Онана лучший
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Ответ Дима
Во всём виноват Роналду. Его пропуск предсезонки летом 2022 года вот причина такого провала
Во всем виноват Де Хеа. Вратарь-дыра. Избавились от него и нет больше золотых перчаток.
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Ответ Дима
Во всём виноват Роналду. Его пропуск предсезонки летом 2022 года вот причина такого провала
Санчо был всему причиной ещё.. и что где этот парень показывает классную игру в лиге чемпионов, посмотрите последнюю .. а где 7гах ниже плинтуса, когда его уволят, его же уволят когда-нибудь 🙈 все кто его поддерживал эти два года болельщики мазахисты уверен будут также болеть за него в другом клубе, там будут такие же рекорды
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Ответ Mescaline
Это мы, болельщики других клубов АПЛ, не хотим расставаться с лысой легендой из МЮ
🤣😁😁🤣🤣🚀🚀🚀🚀
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Ответ f0mk4
Так и в ЛК не попадут
А зачем ЛК? Это сильно ударит по сумме, которую можно будет потратить на игроков летом. Надо побеждать в кубке и выходить в ЛЕ, но с этим сборищем такое нереально, надо чтобы хотя бы 3-4 игрока основы вернулись финалу, чтобы был хотя бы призрачный шанс. И лучше вообще без еврокубков, чем с ЛК.
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Ответ Great ManUtd
У Постекоглу 4 поражения подряд, что он там поставил?
У постекоглу травм то побольше было за сезон. и ничего, в топ 5 уверенно. где там мю? за топ 10 борется? при этом потратив во много раз больше денег. смешно.
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Качать гения
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А ведь могли вдвое больше, если бы не фарт и сейвы Онаны.
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