У «МЮ» 1 победа в 8 последних матчах в игровое время. Дальше – «Арсенал»
«Манчестер Юнайтед» потерял очки во втором матче подряд.
Команда Эрика тен Хага сегодня была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4) в 36-м туре АПЛ.
Начиная с 30 марта манкунианцы в игровое время одержали лишь одну победу в 8 матчах – над «Шеффилд Юнайтед». Также по пенальти они одолели «Ковентри» в Кубке Англии.
12 мая «МЮ» примет «Арсенал».
12 мая «МЮ» примет
(заплакал, пока писал)
Всё понятно)
Хэдлайнеры впереди)))
Очередь за МЮ
таковы реалии ..
Даже римская империя рухнула
Тех Хаг попросту нездоров, вот и все. Такое бывает в человеческом обществе, известность-публичность тут только усугубляют проблемы человека…