У «МЮ» 1 победа в 8 последних матчах в игровое время. Дальше – «Арсенал»

«Манчестер Юнайтед» потерял очки во втором матче подряд.

Команда Эрика тен Хага сегодня была разгромлена « » (0:4) в 36-м туре .

Начиная с 30 марта манкунианцы в игровое время одержали лишь одну победу в 8 матчах – над «Шеффилд Юнайтед». Также по пенальти они одолели «Ковентри» в Кубке Англии.

12 мая « » примет «Арсенал».