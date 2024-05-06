У «МЮ» 1 победа в 8 последних матчах в игровое время. Дальше – «Арсенал»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» потерял очки во втором матче подряд.

Команда Эрика тен Хага сегодня была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4) в 36-м туре АПЛ.

Начиная с 30 марта манкунианцы в игровое время одержали лишь одну победу в 8 матчах – над «Шеффилд Юнайтед». Также по пенальти они одолели «Ковентри» в Кубке Англии.

12 мая «МЮ» примет «Арсенал».

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81 комментарий
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Как я буду орать, если Арсенал потеряет очки именно на МЮ))
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Ответ dr. cage
Как я буду орать, если Арсенал потеряет очки именно на МЮ))
Самое интересное, что, зная арсенал, такое возможно представить.
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+72
В конце текста надо было оставить просто:

12 мая «МЮ» примет
+60
-10
+50
эй, друг! какие 4-0 от Пэлас? какая борьба за Лигу Конференций? что это вообще такое? ты уснул, идём смотреть финал лч с челси, чемпионат уже выиграли, руни-тевез-роналду кучу голов наколотили!

(заплакал, пока писал)
+52
-3
+49
Есть определённые сдвиги МЮ перестал пропускать в концовке матча осталость подтянуть остальное время матча
+29
-1
+28
Увольняйте прям сегодня, последние 4 матча и без тренера можно доиграть, весь сезон же без него как то играем
+25
-1
+24
Ответ sabrusov
эй, друг! какие 4-0 от Пэлас? какая борьба за Лигу Конференций? что это вообще такое? ты уснул, идём смотреть финал лч с челси, чемпионат уже выиграли, руни-тевез-роналду кучу голов наколотили! (заплакал, пока писал)
Зачем ты так на ночь глядя то… я в школе помню был и мы на экскурсию на след.день поехали ,а по Москве фаны МЮ и Челси гуляли… не ну все слезы…
+13
-1
+12
Арсенал, добро пожаловать, только, если можно, ограничьтесь победой в 1-2 мяча. спасибо.
+9
0
+9
Кристал Пэлас на разогреве выступал перед Арсеналом.
Всё понятно)
Хэдлайнеры впереди)))
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Chelsea тихой сапой уже догнал MU.
+3
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+3
как же я ненавижу Тен Хаага!!!!!!!!!!!!!!!
+5
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+3
Ответ Андрей Тишкович
Есть определённые сдвиги МЮ перестал пропускать в концовке матча осталость подтянуть остальное время матча
заорал на ночь глядя
+4
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+3
Ответ therealgreenman
Увольняйте прям сегодня, последние 4 матча и без тренера можно доиграть, весь сезон же без него как то играем
Они без него на 5 м месте были б точно
+4
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+3
Ответ Кирилл Новокщенов
Не, Антони он просил, только 1) МЮ не нашел никакой альтернативы 2) МЮ отказался покупать за 60 млн, чтобы потом купить за 95 в конце трансферного окна. А остальное все верно, при этом это единственный очевидно провальный трансфер Тен Хага. Онана - чуть ли не лучший игрок сезона, Лисандро - один из лучших защей АПЛ, когда здоров, остальные либо травмированы, либо покупались не в основу, либо не были кандидатурами тен Хага (Каз)
Ахах, да у него все трансферы - провалы. Онана паникёр и привозила, 81 гол пропустил за сезон. Лисандро травмат, он и в Аяксе только половину матчей в сезоне играл. Маунт это вообще нечто - 55 миллионов за травмата с 1 годом контракта на позицию Бруно, который вообще не травмируется. Антони - тихий ужас и Тен Хага, и менеджмента МЮ. Как они его просматривали, если не заметили, что у чела нет ни скорости, ни физухи, ни нормальной игры в пас...ничего у него нет, а заплатили 100 лимонов. Хойлунд... 70 лямов с 11 голами в Серии А, не умеет играть голов, посредственная техника, после 60-й минуты мёртвый. Санчо выгнал, хотя Санчо по ходу был прав, достаточно посмотреть, как он играет в Боруссии. Фреда продали и кого купили в центр? Никого. Каземиро сдал, Эриксен вообще никакой. Даже Майну который матч ходит пешком и вообще варёный какой-то...А деятель ещё Марсьяля оставил - вечного травмата и отдал в аренду Фернандеса, прервал аренду Регилона. Ну как после этого его можно считать тренером?
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Ответ sabrusov
эй, друг! какие 4-0 от Пэлас? какая борьба за Лигу Конференций? что это вообще такое? ты уснул, идём смотреть финал лч с челси, чемпионат уже выиграли, руни-тевез-роналду кучу голов наколотили! (заплакал, пока писал)
Ливерпуль ждал 30 лет
Очередь за МЮ
таковы реалии ..
Даже римская империя рухнула
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Жду публикации об увольнении хага
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Минус Санчо, минус Рон, без лч второй сезон. Нет Де Хеа с ними вместе, а МЮ на восьмом месте
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Ответ Дмитрий Крутенко
Все поносят игроков МЮ, но я уверен будь у них нормальный тренер, то они показывали бы один из лучших футболов в АПЛ. Надо смириться, что игроки не хотят играть под руководством этого "кадра" отсюда и такие мучения. Они не получают удовольствия от футбола. А потому и игра такая, что лишь бы отмучаться, а там как пойдет.
И поэтому они весь сезон ходят пешком и пас точный отдать не могут? Игроки тоже виноваты, все сдали, причём конкретно. Защиту и центр поля надо менять полностью, там просто нет игроков уровня МЮ.
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будет ничья и истерика артеты и слезы зинченко
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Все фанаты АПЛ: Оставьте Хага
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Ответ Саша Тахиров
Нет смысла в след сезоне играть в еврокубках, надо продавать пол состава и покупать новых и строить все с чистого листа, а Тен Хага надо оставлять с такими травмами любой тренер бы не справился так еще в АПЛ
Потому что травмы из-за его тренировок! К тому же он оставил в команде кучу травматов, накупил дорогих бездарей, убрал хорошего вратаря и притащил пожарника-привозил за 50 лимонов.
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11хаг еще не сказал своё слово, дайте поработать ему
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Вот и контраст поведения: у одного в Челси проблемы и перестройка, у второго «достойная» игра и вообще, если бы не травмы у МЮ требл🤷🏼‍♂️🤦🏼
Тех Хаг попросту нездоров, вот и все. Такое бывает в человеческом обществе, известность-публичность тут только усугубляют проблемы человека…
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И именно их они остановят как и ливер...необьяснимый сезон....
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Конверти они победили, уничтожили по пенальти
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81 гол за сезон пропустили !!! Сэр Алекс наверно слег, бедный
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Ответ tzasasa
Это было бы канонично
Это было бы канонирично
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Ответ Абдул Абакаев
у Арсенала отберут очки
Тут уместней было бы попробовать сохранить своё..
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Ответ Саша Тахиров
Думаю все таки надо полностью менять ЦЗ кроме Лисандро, и оставит Далота на своей позиции
Лисандро тоже надо менять, травмат он, причём хронический. Далот не уровень МЮ, ближайшие матчи показали, что даже на лавку не годится.
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Ответ mr. bk
А вот у Арсенала они выиграют! Помогут соседям)
хаха будет весело если отберут очки у Арсенала
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