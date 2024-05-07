Гласнер про 4:0 с «МЮ»: «Пэлас» не очень хорошо играл в первом тайме. В перерыве сделали 2-3 изменения – второй провели намного лучше, создали много моментов»
Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед».
«Кристал Пэлас» разгромил манкунианцев (4:0) в игре 36-го тура АПЛ.
«Поздравляю команду с победой.
Мы играли не очень хорошо в первом тайме. Мы часто открывали середину поля, и соперник мог воспользоваться этим пространством.
Однако мы были очень эффективны и забил очень хорошие голы.
В перерыве мы сделали два-три изменения, и футболисты прислушались.
Второй тайм провели намного лучше, больше контролировали ситуацию, создали много моментов и забили красивые голы. Отличная победа», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер.
Понятно, что против манекенов, но все равно класс.
Пэлас не очень хорошо играл
Хаг проигрывает 4:0
"доминировали весь матч".