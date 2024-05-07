Гласнер про 4:0 с «МЮ»: «Пэлас» не очень хорошо играл в первом тайме. В перерыве сделали 2-3 изменения – второй провели намного лучше, создали много моментов»

Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед».

« » разгромил манкунианцев (4:0) в игре 36-го тура АПЛ.

«Поздравляю команду с победой.

Мы играли не очень хорошо в первом тайме. Мы часто открывали середину поля, и соперник мог воспользоваться этим пространством.

Однако мы были очень эффективны и забил очень хорошие голы.

В перерыве мы сделали два-три изменения, и футболисты прислушались.

Второй тайм провели намного лучше, больше контролировали ситуацию, создали много моментов и забили красивые голы. Отличная победа», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас» .