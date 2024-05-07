Гласнер про 4:0 с «МЮ»: «Пэлас» не очень хорошо играл в первом тайме. В перерыве сделали 2-3 изменения – второй провели намного лучше, создали много моментов»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Оливер Гласнер Футбол

Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед».

«Кристал Пэлас» разгромил манкунианцев (4:0) в игре 36-го тура АПЛ.

«Поздравляю команду с победой.

Мы играли не очень хорошо в первом тайме. Мы часто открывали середину поля, и соперник мог воспользоваться этим пространством.

Однако мы были очень эффективны и забил очень хорошие голы.

В перерыве мы сделали два-три изменения, и футболисты прислушались. 

Второй тайм провели намного лучше, больше контролировали ситуацию, создали много моментов и забили красивые голы. Отличная победа», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер.

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22 комментария
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Эрик так Сяк про 4:0: "Не всё так плохо. Во-первых, мы не дали им забить 5й, хороший плацдарм для будущих побед, горжусь!".
+18
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+18
Просто мочится на лысину ТХ, но тот не унывает
+12
0
+12
Ответ ledenec
Просто мочится на лысину ТХ, но тот не унывает
При чем это делал во время матча.
+7
-1
+6
Палас конечно красавцы, сумасшедшую форму набрали в конце чемпионата. Классный матч провели.
+6
-3
+3
Вот это уровень самокритики у человека.
+3
0
+3
Ответ Владимир Владимирович
Изнасилование Манчестер Юнайтед, какой там второй тайм провели лучше…по угловым, по ударам, по владению, по атакам, всё в пользу Пэласа, они хозяева МЮ в этом сезоне, обыграли и в Манчестере
Не, ну тут без вариантов. Пускай МЮ катает заяву за износ. Я думаю быстро найдут этих гадов.)))
+1
0
+1
Ответ ledenec
Просто мочится на лысину ТХ, но тот не унывает
он на нее кончил 4 раза
+1
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+1
Нормальное интервью тренера команды-фаворита матча.
+2
-1
+1
Победитель ЛЕ декласировал пародию на тренера
+2
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Гласнер- в первом тайме они доставили нам проблемы, во втором тайме мы указали им на их место.
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«а вы думали мы этот колхоз не обыграем?»
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Изнасилование Манчестер Юнайтед, какой там второй тайм провели лучше…по угловым, по ударам, по владению, по атакам, всё в пользу Пэласа, они хозяева МЮ в этом сезоне, обыграли и в Манчестере
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Что же было бы играй вы очень хорошо...
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это что за п...ц
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15 минут прошло, а до сих пор на главной нет статьи от адептов Хаага, где они показали бы 1.5 цифры в чем хорош МЮ, и объяснили, почему надо оставить 8Хаага еще на 3 сезона
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Победитель Ле обыграл лысого афериста.никакой сенсации
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Тут нет никаких сенсаций. Классный тренер обыграл шарлатана. Так в жизни часто бывает. Другой вопрос почему это не Гласснер тренирует МЮ. Он тренер способный поставить игру за 1-2 месяца. Что он и сделал в Пэлласе. Я думаю, что в Пэлассе он ненадолго. Его скоро перехватят английские или немецкие топы.
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Ещё и не очень хорошо играли в первом тайме……..
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Надо отдать должное, Кристал Пэлас играли весело, задорно, стильно, модно, молодежно.
Понятно, что против манекенов, но все равно класс.
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Гласнер хорош: с Айнтрахтом айнтрахтнул Барсу в ЛЕ, с Пэласом отпэласил МЮ в АПЛ
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Пэллас выигрывает 4:0 тренер:
Пэлас не очень хорошо играл
Хаг проигрывает 4:0
"доминировали весь матч".
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