Тен Хаг о том, подходящий ли он тренер для «МЮ»: «Безусловно»
Эрик тен Хаг считает, что в «Манчестер Юнайтед» находится на своем месте.
– Вы подходящий человек для этой работы?
– Безусловно. Когда у нас доступны нужные игроки, наш состав очень хорош. Нам не хватает почти всех защитников, и из-за этого у нас проблемы, – заявил главный тренер «МЮ».
Ну и плюс , сам он похоже не уйдет , надеясь на неустойку , короче , как я и сказал выше , МЮ загнал сам себя в ужасное положение.
Там жирная неустойка в случае увольнения ..
Фаны Сити, Ливерпуля, Арсенала и остальных 16 клубов АПЛ.
Да и Поч такой же..
Раз этой яишнице дали время которое не заслужил)