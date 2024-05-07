Тен Хаг о том, подходящий ли он тренер для «МЮ»: «Безусловно»

Эрик тен Хаг считает, что в «Манчестер Юнайтед» находится на своем месте.

– Вы подходящий человек для этой работы?

– Безусловно. Когда у нас доступны нужные игроки, наш состав очень хорош. Нам не хватает почти всех защитников, и из-за этого у нас проблемы, – заявил главный тренер «МЮ».