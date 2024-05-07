Тен Хаг о том, подходящий ли он тренер для «МЮ»: «Безусловно»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что в «Манчестер Юнайтед» находится на своем месте.

– Вы подходящий человек для этой работы?

– Безусловно. Когда у нас доступны нужные игроки, наш состав очень хорош. Нам не хватает почти всех защитников, и из-за этого у нас проблемы, – заявил главный тренер «МЮ».

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26 комментариев
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Согласен с ним, лучше не найти. От игры команды все счастливы и даже фанаты других команд наблюдаются за игрой открыв рот.
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У Реала в этом сезоне тоже была катастрофа с ЦЗ. В итоге выиграли Ла Лигу и ещё ЛЧ могут взять. Эта постоянная солома от Тен Хаага про травмы уже надоела.
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Проблема руководства МЮ в не увольнение Хага заключается в следующем: Тренер набрал игроков на огромную сумму денег, больше 400 мл фунтов ! Идея Хага в том что все эти футболисты должны заиграть и подорожать. Если они увольняют тренера то куда девать весь неликвид который он набрал ? Ну кто купит того же Энтони за 100 90 млн ? Красная цена 30 млн. У МЮ огромная проблема, они загнали сами себя , поверив в идеи и трансферы этого тренера. Ну и конечно нет смысла его увольнять , когда осталось 3 тура до конца, если не уволили его раньше.

Ну и плюс , сам он похоже не уйдет , надеясь на неустойку , короче , как я и сказал выше , МЮ загнал сам себя в ужасное положение.
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Ответ gninnur esrever*
Мне почему-то думается, что он испортит Арсеналу гонку.
В этом хаг гений. Припарковать автобус и сделать кому-нибудь подляну он может.
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сам он не уйдёт не надейтесь
Там жирная неустойка в случае увольнения ..
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Мне почему-то думается, что он испортит Арсеналу гонку.
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Ответ gninnur esrever*
Мне почему-то думается, что он испортит Арсеналу гонку.
Согласен. Портить у него получается и никогда не знаешь кого зацепит в очередной раз.
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+3
Ответ Dimka Akulinin
Проблема руководства МЮ в не увольнение Хага заключается в следующем: Тренер набрал игроков на огромную сумму денег, больше 400 мл фунтов ! Идея Хага в том что все эти футболисты должны заиграть и подорожать. Если они увольняют тренера то куда девать весь неликвид который он набрал ? Ну кто купит того же Энтони за 100 90 млн ? Красная цена 30 млн. У МЮ огромная проблема, они загнали сами себя , поверив в идеи и трансферы этого тренера. Ну и конечно нет смысла его увольнять , когда осталось 3 тура до конца, если не уволили его раньше. Ну и плюс , сам он похоже не уйдет , надеясь на неустойку , короче , как я и сказал выше , МЮ загнал сам себя в ужасное положение.
Поэтому нужно купить ему еще на 400 и попутно продать из-за него санчо и Гринвуда которые при своей суммарной стоимости 200+ будут проданы на 30 🤡
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"Безусловно"

Фаны Сити, Ливерпуля, Арсенала и остальных 16 клубов АПЛ.
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Разумеется подходящий. И вы можете меня унижать, оскорблять, называть ничтожеством-, даже устройте золотой дождь- я останусь и буду дальше получать свои деньги по контракту!
+2
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+1
Ответ Евгений Сидоров
У Реала в этом сезоне тоже была катастрофа с ЦЗ. В итоге выиграли Ла Лигу и ещё ЛЧ могут взять. Эта постоянная солома от Тен Хаага про травмы уже надоела.
Пара Рюдигер Милитао сыграла за сезон 1 матч)
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Человек без совести и чести.
Да и Поч такой же..
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Перспективный тренер у МЮ! Баварии стоит взять его на карандаш!
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У вас проблемы с главным тренером,который вечно ищет виноватых вокруг(
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Тен Хаг: "Я пришёл, чтоб скинуть МанСи с их грёбаного насеста".
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Безусловно нет
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Бавария в пролете - получается …
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Мог бы сохранить хоть часть уважения к его персоне и уйти добровольно.. Перед финалом встряска будет полезна.
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Нужен Тухель
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ЧМОООООООООООООООООО НЕ ПОЗОРЬ КЛУБ РОНАЛДУ УЙДИИИ
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Хуже Мойеса в МЮ... Того хоть сразу слили а могли дать шанс
Раз этой яишнице дали время которое не заслужил)
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