Файзуллаев об Узбекистане на Олимпиаде: «Исторически важное достижение для страны. Пока я сосредоточен на ЦСКА, мы хотим победить в Кубке»

Аббосбек Файзуллаев высказался о возможном участии в Олимпиаде-2024 в Париже.

– Молодежная сборная Узбекистана вышла на игры (команда заняла 2-е место на молодежном Кубке Азии – прим. Sports).

– Это исторически важное достижение для страны. Я горд быть частью этой команды. Мы принесли людям большую радость.

– Твое отношение, что не сыграл в последнем матче?

– Уважаю соглашение между клубом и федерацией. Я бы хотел сыграть, но было соглашение, по нему все прошло так.

– Поедешь на ?

– Пока не обсуждали. Я сосредоточен на ЦСКА. Мы хотим победить в Кубке, мы можем победить «Зенит». Неважно, кубок или чемпионат. Очень важно выйти в финал, но и чемпионат важен, – сообщил полузащитник .