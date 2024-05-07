Дзюба отказался от опции автоматического продления контракта с «Локо», чтобы вернуть место в основе («Чемпионат»)
Артем Дзюба отказался от опции автоматического продления контракта с «Локомотивом».
Соглашение форварда с московским клубом действует до конца этого сезона. Для автоматического продления игроку нужно совершить 3 результативных действия до завершения текущего розыгрыша Мир РПЛ.
По информации «Чемпионата», Дзюба отказался от этого пункта – он считает, что это поможет ему вернуть место в основном составе.
В нынешнем сезоне РПЛ 35-летний футболист провел 21 матч, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
По информации «Чемпионата», Дзюба отказался от этого пункта – он считает, что это поможет ему вернуть место в основном составе.
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Кто-нибудь в состоянии объяснить эту якобы причинно-следственную связь???