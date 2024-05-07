Дзюба отказался от опции автоматического продления контракта с «Локо», чтобы вернуть место в основе («Чемпионат»)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба отказался от опции автоматического продления контракта с «Локомотивом».

Соглашение форварда с московским клубом действует до конца этого сезона. Для автоматического продления игроку нужно совершить 3 результативных действия до завершения текущего розыгрыша Мир РПЛ. 

По информации «Чемпионата», Дзюба отказался от этого пункта – он считает, что это поможет ему вернуть место в основном составе. 

В нынешнем сезоне РПЛ 35-летний футболист провел 21 матч, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

35 комментариев
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Уже учит китайский
+30
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+29
Ответ БолельщикСоСтажем
Уже учит китайский
Дзю ба
+16
-1
+15
Ответ krokodilych
Соглашение форварда с московским клубом действует до конца этого сезона. Для автоматического продления игроку нужно совершить 3 результативных действия до завершения текущего розыгрыша Мир РПЛ. По информации «Чемпионата», Дзюба отказался от этого пункта – он считает, что это поможет ему вернуть место в основном составе. ------------------------------------------------ Кто-нибудь в состоянии объяснить эту якобы причинно-следственную связь???
Он думает, что его не ставят в основу, чтоб не продлился автоматически контракт. А теперь он отказался от автоматического продления и уверен, что теперь будет выходить в основе, ну или рассчитывает , что будет больше возможности сыграть. Правда тут осталось туров кот наплакал
+12
-1
+11
Соглашение форварда с московским клубом действует до конца этого сезона. Для автоматического продления игроку нужно совершить 3 результативных действия до завершения текущего розыгрыша Мир РПЛ.

По информации «Чемпионата», Дзюба отказался от этого пункта – он считает, что это поможет ему вернуть место в основном составе.

------------------------------------------------

Кто-нибудь в состоянии объяснить эту якобы причинно-следственную связь???
+17
-8
+9
Ответ Детрит
То есть руководство Локо не хочет продлевать его на следующий сезон. Куда теперь? в Ростов к Валере?)
К Слуцкому в Шанхай
+6
-1
+5
Ответ krokodilych
Соглашение форварда с московским клубом действует до конца этого сезона. Для автоматического продления игроку нужно совершить 3 результативных действия до завершения текущего розыгрыша Мир РПЛ. По информации «Чемпионата», Дзюба отказался от этого пункта – он считает, что это поможет ему вернуть место в основном составе. ------------------------------------------------ Кто-нибудь в состоянии объяснить эту якобы причинно-следственную связь???
если он наберет 3 очка по системе гол+пас, то контракт продлится на год. Клуб не хочет продления и не ставит его в состав. Дзюба ради игровой практики решил отказаться от этого условия в контракте. Что не понятного-то?
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Дзюба отказался от опции автоматического продления контракта с «Локо», не совершив 3 результативных действия по системе г+п.
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Ответ Three Days Grace
если он наберет 3 очка по системе гол+пас, то контракт продлится на год. Клуб не хочет продления и не ставит его в состав. Дзюба ради игровой практики решил отказаться от этого условия в контракте. Что не понятного-то?
хет-трик от Дзюбы - гол+пас+видос
+2
0
+2
Ответ krokodilych
Соглашение форварда с московским клубом действует до конца этого сезона. Для автоматического продления игроку нужно совершить 3 результативных действия до завершения текущего розыгрыша Мир РПЛ. По информации «Чемпионата», Дзюба отказался от этого пункта – он считает, что это поможет ему вернуть место в основном составе. ------------------------------------------------ Кто-нибудь в состоянии объяснить эту якобы причинно-следственную связь???
Он думает, что его не выпускают играть, чтобы он 3 действия не совершил и его контракт автоматически не продлился.
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Ответ Николай Бойко
Дзю ба
Дзюбей)
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Ответ Николай Бойко
Дзю ба
это, скорее всего, корейский...🤭☺️✌️
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Ответ БолельщикСоСтажем
Уже учит китайский
А он свои культовые видео с озвучкой снимал штоле?
+4
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Ответ Александр Воронин
Думаю, что руководство не хочет продлять на тех условиях, которые прописаны автоматом.
Если человек за 3 тура может сделать 3 результативных действия, он вполне заслуживает хороших условий.
+1
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0
Ответ Детрит
То есть руководство Локо не хочет продлевать его на следующий сезон. Куда теперь? в Ростов к Валере?)
что бы локо подписал контракт с игроком тем более нападающим этот самый нап должен быть заряжен на атаку а не отдавать пас какие пасы могут быть от нападающего???
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Ответ Детрит
Если человек за 3 тура может сделать 3 результативных действия, он вполне заслуживает хороших условий.
На три тура может и напрячься
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Чтобы уехать в Китай)
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В Шанхай Порт, побороться с другом!
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по действиям самого клуба уже давно понятно, что продлевать не будут, в весенней части сезона на банку присел плотно
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0
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Ответ krokodilych
Соглашение форварда с московским клубом действует до конца этого сезона. Для автоматического продления игроку нужно совершить 3 результативных действия до завершения текущего розыгрыша Мир РПЛ. По информации «Чемпионата», Дзюба отказался от этого пункта – он считает, что это поможет ему вернуть место в основном составе. ------------------------------------------------ Кто-нибудь в состоянии объяснить эту якобы причинно-следственную связь???
Я так понял, Локо не хочет продлевать с ним контракт, и поэтому держит его в запасе
0
0
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Ответ krokodilych
Соглашение форварда с московским клубом действует до конца этого сезона. Для автоматического продления игроку нужно совершить 3 результативных действия до завершения текущего розыгрыша Мир РПЛ. По информации «Чемпионата», Дзюба отказался от этого пункта – он считает, что это поможет ему вернуть место в основном составе. ------------------------------------------------ Кто-нибудь в состоянии объяснить эту якобы причинно-следственную связь???
клуб не хочет его на будущее, поэтому не выпускает на поле, чтобы он не совершил 3 результативных действия
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Офигеть, Локомотив, конечно, сами же включили в договор пункт об автоматическом продлении контракта. Дзюба уверенно к этому шел, оставалось набрать всего 3 балла и тут, бац, Локомотив решили его не ставить в основу и не давать играть, чтобы не дай Бог, не выполнил условия контракта и не пришлось продлевать + бонусы платить. Фу такими быть. По сути, сами специально мешают Артему выполнить условия, не ставя его в состав. А зачем вообще такие условия прописывали, если теперь не дают играть, чтобы не мог выполнить их? Очень непрофессиональное отношение, на месте всех игроков трижды подумал бы теперь, прежде чем идти в Локомотив и подписывать контракт на таких условиях, когда вы подберетесь близко к указанным цифрам в контракте, вам просто не дадут играть, чтобы не платить деньги/не продлевать контракт, некрасиво это.
То-то я и смотрю, что после того, как Аленичев перестал выпускать Широкова, чтобы у того не активировался пункт о продлении, со "Спартаком" сразу все перестали контракты подписывать. Именно так это и работает, ага.
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