Дзюба отказался от опции автоматического продления контракта с «Локо», чтобы вернуть место в основе («Чемпионат»)

Артем Дзюба отказался от опции автоматического продления контракта с «Локомотивом».

Соглашение форварда с московским клубом действует до конца этого сезона. Для автоматического продления игроку нужно совершить 3 результативных действия до завершения текущего розыгрыша Мир РПЛ.

По информации «Чемпионата», отказался от этого пункта – он считает, что это поможет ему вернуть место в основном составе.

В нынешнем сезоне 35-летний футболист провел 21 матч, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.