Мюллер о «Сантьяго Бернабеу»: «Больше всего очаровывает, что стадион прямо в центре Мадрида. Важно, чтобы наши непоколебимые баварцы разбавили белый фон красным»

Томас Мюллер высказался о домашнем стадионе «Реала» – «Сантьяго Бернабеу».

« » сыграет с мадридцами в гостях в ответном матче 1/2 финала чемпионов. Первая игра завершилась вничью – 2:2.

– В среду будет ваш шестой матч на « ». Что такого особенного в этом стадионе?

– Мне не терпится на него взглянуть. Стадион недавно прошел реконструкцию. Что меня в нем больше всего очаровывает, так это то, что он расположен прямо в центре города. Идешь себе по улице и вдруг видишь стадион на 80 тысяч зрителей. Футбол по-настоящему важен для . Это видно и по таким играм, лично меня это вдохновляет.

– Какую роль могут сыграть болельщики «Баварии»?

– Очень важно, чтобы наши непоколебимые баварцы разбавили белый фон красным. Мы помним это по прошлым играм, особенно когда в 2012 году мы победили по пенальти. Наши болельщики там были, и это важный фактор, – сказал .