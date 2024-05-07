Мюллер о «Сантьяго Бернабеу»: «Больше всего очаровывает, что стадион прямо в центре Мадрида. Важно, чтобы наши непоколебимые баварцы разбавили белый фон красным»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Сантьяго Бернабеу Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер высказался о домашнем стадионе «Реала» – «Сантьяго Бернабеу».

«Бавария» сыграет с мадридцами в гостях в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась вничью – 2:2.

– В среду будет ваш шестой матч на «Бернабеу». Что такого особенного в этом стадионе?

– Мне не терпится на него взглянуть. Стадион недавно прошел реконструкцию. Что меня в нем больше всего очаровывает, так это то, что он расположен прямо в центре города. Идешь себе по улице и вдруг видишь стадион на 80 тысяч зрителей. Футбол по-настоящему важен для Мадрида. Это видно и по таким играм, лично меня это вдохновляет. 

– Какую роль могут сыграть болельщики «Баварии»?

– Очень важно, чтобы наши непоколебимые баварцы разбавили белый фон красным. Мы помним это по прошлым играм, особенно когда в 2012 году мы победили по пенальти. Наши болельщики там были, и это важный фактор, – сказал Мюллер

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ради интереса решил вспомнить, когда он на Бернабеу играл. 10, 12, 14, 17, 18, вот шестой будет значит.
+3
0
+3
Ну прям Рори ломщик))
0
0
0
Ну не то чтоб прям в центре в центре) от бернабеу до соль больше часа пешком.
0
0
0
И стадион ему нравится, и болельщики Мадрида, и футбол Реала. Чем закончится уже понятно ))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий