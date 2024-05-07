Мюллер о «Сантьяго Бернабеу»: «Больше всего очаровывает, что стадион прямо в центре Мадрида. Важно, чтобы наши непоколебимые баварцы разбавили белый фон красным»
Томас Мюллер высказался о домашнем стадионе «Реала» – «Сантьяго Бернабеу».
«Бавария» сыграет с мадридцами в гостях в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась вничью – 2:2.
– В среду будет ваш шестой матч на «Бернабеу». Что такого особенного в этом стадионе?
– Мне не терпится на него взглянуть. Стадион недавно прошел реконструкцию. Что меня в нем больше всего очаровывает, так это то, что он расположен прямо в центре города. Идешь себе по улице и вдруг видишь стадион на 80 тысяч зрителей. Футбол по-настоящему важен для Мадрида. Это видно и по таким играм, лично меня это вдохновляет.
– Какую роль могут сыграть болельщики «Баварии»?
– Очень важно, чтобы наши непоколебимые баварцы разбавили белый фон красным. Мы помним это по прошлым играм, особенно когда в 2012 году мы победили по пенальти. Наши болельщики там были, и это важный фактор, – сказал Мюллер.