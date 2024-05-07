Апелляция «Ноттингема» на решение о снятии 4 очков отклонена

Апелляция «Ноттингем Форест» на снятие очков отклонена.

Напомним, 18 марта лишила « » 4 очков за нарушение финансовых правил. Клуб подал апелляцию.

Независимая комиссия, рассматривавшая это дело, оставила решение о снятии очков в силе. «Форест» остается на 17-м месте в турнирной таблице с 29 баллами и опережает идущий в зоне вылета «Лутон» на 3 очка.

The Athletic отмечает, что изначально лига могла оштрафовать «лесников» на 6 очков, но смягчила наказание из-за «раннего признания вины» и «отличного сотрудничества».