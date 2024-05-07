Апелляция «Ноттингема» на решение о снятии 4 очков отклонена

Теги премьер-лига Англия Ноттингем Форест Футбол

Апелляция «Ноттингем Форест» на снятие очков отклонена.

Напомним, 18 марта АПЛ лишила «Ноттингем» 4 очков за нарушение финансовых правил. Клуб подал апелляцию.

Независимая комиссия, рассматривавшая это дело, оставила решение о снятии очков в силе. «Форест» остается на 17-м месте в турнирной таблице с 29 баллами и опережает идущий в зоне вылета «Лутон» на 3 очка.

The Athletic отмечает, что изначально лига могла оштрафовать «лесников» на 6 очков, но смягчила наказание из-за «раннего признания вины» и «отличного сотрудничества».

22 комментария
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ноттингем - когда то чемпион Англии, двукратный победитель Кубка Европейских Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА - борется за выживание... Зигзаги истории...
Млин, они 20 лет назад в 3 дивизионе сидели. Их нынешний статус лучший в 21 веке
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Как бы еще не сняли, опасно
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Лучше бы Лутон был 17, вместо этого недоклуба
Лутон намного хуже. Ноттингем по игре соответствует АПЛ
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Допустим, но ведь по игре то Лутон интереснее смотрится
Что значит интереснее? Пропуская больше голов? Можно вообще без защиты выходить тогда
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Это вам не 115 нарушений МС, которые FA старательно не замечает
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Считаю что эти четыре очка нужно прибавить Сити за идеальное исполнение финансовых правил
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Лутон явно при делах
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Лучше бы Лутон был 17, вместо этого недоклуба
Лутон совершенно мертвый и набирает очки исключительно на силе воли. А так совершенно бездарное "бей-беги". Вообще в этом году АПЛ не повезло с новичками, все как один нулевые, и вся интрига в борьбе за невылет держалась исключительно на очковых штрафах Эвертона и Ноттингема
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Лесники обычный мешок, скупающий всё подряд и показывающий унылый футбол, а Лутон хоть в атаку играть умеет.
Лесники 47 ожидаемых очков и 48 ожидаемых голов. Лутон 30 и 47
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Будто у лесников защита настолько идеальная
По xg четвертая в чемпионате
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Ответ Клименко
По xg четвертая в чемпионате
По xg можно и на дохриллион голов наиграть ведь, но быть в зоне вылета
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Ответ Инсаф Галиуллинн
По xg можно и на дохриллион голов наиграть ведь, но быть в зоне вылета
Еще раз, по допущенному искДжи четвертая защита лиги. Значит защита как минимум неплохая у них. Атака посредственная, да. Но добавить их вычтенные очки - и уверенно сохраняют прописку. А по иксочкам так вообще в середине
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Ответ Клименко
Еще раз, по допущенному искДжи четвертая защита лиги. Значит защита как минимум неплохая у них. Атака посредственная, да. Но добавить их вычтенные очки - и уверенно сохраняют прописку. А по иксочкам так вообще в середине
Очки уже не вернут это точно, но вот атаку усиливать нужно обязательно, не подписывать средних игроков вроде Лингарда, а брать действительно топов, ну например Бонифейса из Байера они могут позволить себе подписать я думаю
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Очки уже не вернут это точно, но вот атаку усиливать нужно обязательно, не подписывать средних игроков вроде Лингарда, а брать действительно топов, ну например Бонифейса из Байера они могут позволить себе подписать я думаю
Думаю форвард Байера может в клуб посильнее перейти, хотя бы Фулхем Вулвз. Когда угроза вылета нависает, то работать приходится не на перспективу, а на сегодня, меньше рисковать, больше проверенных игроков брать
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Ответ Клименко
Думаю форвард Байера может в клуб посильнее перейти, хотя бы Фулхем Вулвз. Когда угроза вылета нависает, то работать приходится не на перспективу, а на сегодня, меньше рисковать, больше проверенных игроков брать
Ну я бы так однозначно не стал удтверждать, ведь лесники любят каждое трансферное окно тратить безумные(по своим меркам) суммы, значит при желании могут и Бонифейса себе позволить, можно также попробовать дать шанс в АПЛ реанимировать карьеру выстрелевшему в Хетафе Гринвуду, вариантов масса на самом деле.
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Ответ Клименко
Млин, они 20 лет назад в 3 дивизионе сидели. Их нынешний статус лучший в 21 веке
А в 1979 и 1980 брали Кубок Европейских чемпионов.
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