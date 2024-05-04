ПСЖ – Боруссия Дортмунд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 7 мая
Во вторник, 7 мая, сыграют ПСЖ и Боруссия Дортмунд в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ПСЖ – Боруссия Дортмунд
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Боруссия Дортмунд: все новости
Лига чемпионов УЕФА: все новости
Последние матчи ПСЖ
- Боруссия Д – ПСЖ : 1 – 0
- ПСЖ – Гавр : 3 – 3
- Лорьян – ПСЖ : 1 – 4
- ПСЖ – Лион : 4 – 1
- Барселона – ПСЖ : 1 – 4
Последние матчи Боруссия Дортмунд
- Боруссия Д – Аугсбург : 5 – 1
- Боруссия Д – ПСЖ : 1 – 0
- РБ Лейпциг – Боруссия Д : 4 – 1
- Боруссия Д – Байер : 1 – 1
- Боруссия Д – Атлетико : 4 – 2
Прогноз на матч ПСЖ – Боруссия
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