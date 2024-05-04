ПСЖ – Боруссия Дортмунд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 7 мая

Во вторник, 7 мая, сыграют ПСЖ и Боруссия Дортмунд в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ПСЖ – Боруссия Дортмунд

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч ПСЖ – Боруссия

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