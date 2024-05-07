Джуд Беллингем: «Реал» – высший уровень, не думал, что доберусь сюда так быстро. Представлять этот клуб – большая честь. Я бы хотел выиграть ЛЧ и выйти в 1/2 финала через год»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем рассказал о своих целях на год в составе мадридского «Реала».

«Реал Мадрид» – это самое высшее, к чему можно стремиться в футболе. Это именно тот уровень, на который я всегда хотел и мог выйти, но я не думал, что доберусь до него так быстро.

Теперь я здесь, и каждый день я чувствую благодарность за то, что могу представлять этот клуб. Сейчас это большая часть моей жизни, это вся моя жизнь, на самом деле. Это всегда было моей целью.

Я должен поблагодарить «Реал Мадрид» за проявленный интерес. Здесь много талантливых игроков, и для меня было большой честью, что руководство клуба увидело во мне нужные качества и характер, чтобы вписаться в команду. Когда они рассказали мне о проекте, то убедили меня. Мне даже не пришлось раздумывать. 

Цели? Я думаю только о коллективных целях. Все остальное – это то, о чем рассуждают люди. Я всегда думаю о товарищах по команде, с которыми работаю каждый день, о тех, кто рядом в плохие времена и с кем ты наслаждаешься хорошими моментами.

Я всегда думаю о том, как здорово было бы поднять все эти трофеи вместе и вознаградить всех за работу, проделанную в течение сезона. Это конечная цель в футболе. Если говорить о будущем на год, то я бы хотел выиграть Лигу чемпионов [в этом сезоне] и снова выйти в полуфинал», – сказал Беллингем

Завтра «Реал» дома сыграет с «Баварией» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов. В первой игре команды сыграли со счетом 2:2. 

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28 комментариев
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Хорошее начало карьеры в лучшем клубе мира.
Но и тренер оказался тем, кто идеально смог применить скиллы Джуда
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Думал, что Реал после ухода Роналду и Зидана долго будет приходить в себя, но они каким то невероятным образом всё равно остаются в топах. Действительно королевский клуб.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Его интервью также прекрасны, как и его игра на футбольном поле
Сейчас Вам расскажут, что Джуд вообще ни о чем. Потому что он стал заложником своей феноменальной результативности в первой половине сезона и теперь его игру рассматривают исключительно через призму голов. А то, что человек пашет за двоих, прессингует соперника, делает уйму передач в атакующую треть поля, прекрасен в дриблинге никому не интересно. Да, Джуд после травмы не набрал оптимальных кондиций, но все также хорош в своих прямых функциональных обязанностях. И люди еще забывают, что ему 20 лет, а он уже показывает игру такого уровня. Многие легенды центральной линии полузащиты в таком возрасте только делали свои первые шаги в мире футбола и на пути к величию.
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Ответ vtsch4svws
С судейским корпусом и целым государством за спиной мечты сбываются
вы про сити?
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Выиграешь, Пацан. Ты в королевском клубе, у лучшего тренера мира….
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Ответ Дима
Хорошее начало карьеры в лучшем клубе мира. Но и тренер оказался тем, кто идеально смог применить скиллы Джуда
Не знаю кто справился бы с этим лучше чем Анчелотти.
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Ответ bestvideox
Думал, что Реал после ухода Роналду и Зидана долго будет приходить в себя, но они каким то невероятным образом всё равно остаются в топах. Действительно королевский клуб.
Перес за свою карьеру президента набил много шишек, и теперь действует практически безошибочно.
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Самое прекрасное что у Джуда есть отличные шансы взять Золотой мяч в этом году, поэтому нужно поднатужиться, Реалу взять Лигу Чемпионов, а Беллингема провести конец сезона на высшем уровне.
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А Евро? ЕВРО ещё Англия выиграет!
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Ответ corazon blanco
Сейчас Вам расскажут, что Джуд вообще ни о чем. Потому что он стал заложником своей феноменальной результативности в первой половине сезона и теперь его игру рассматривают исключительно через призму голов. А то, что человек пашет за двоих, прессингует соперника, делает уйму передач в атакующую треть поля, прекрасен в дриблинге никому не интересно. Да, Джуд после травмы не набрал оптимальных кондиций, но все также хорош в своих прямых функциональных обязанностях. И люди еще забывают, что ему 20 лет, а он уже показывает игру такого уровня. Многие легенды центральной линии полузащиты в таком возрасте только делали свои первые шаги в мире футбола и на пути к величию.
Рассказать подобную чушь может только идиот, ничего не понимающий в футболе впринцыпе. Беллингем никому и не обязан забивать уйму голов, а то что он в первой половине сезона взял на себя эту обязанность - только аплодисменты ему.
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Ответ meringue
Интересно смотрите ли вы вообще матчи команды Анчелотти, и понимаете ли вообще что-то впринцыпе в футболе? Если меряете футбол количеством поперечных передач, то вам явно на другую ленту.
Нет, нужно мерить футбол количеством рывком и прострелов, количеством времени сидения в среднем и низком блоке. Ведь это футбол. Покупаем игроков по 100 лямов, чтобы обороняться против почтальонов из Кадиса, Майорки и Альмерии. Философия топ клуба
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Ответ samatzakirzyanov
Мадрид добывает трофеи, безусловно. Но ее игра реально не приносит удовольствия. Совершенно скучный футбол. Реал ведь действительно с любой командой мира играет на контратаках. Любая другая команда проигрывала бы всухую с такой тактикой, но изза того что у Реала на позициях топ игроки они умудрятся побеждать.
за ватакатанием сити прям кайф смотреть, или игрой Барсы))
Эмоции принисят победы и голы, у Реала это есть)
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Ответ vtsch4svws
С судейским корпусом и целым государством за спиной мечты сбываются
Том Хеннинг Эвребе ? Исламское королевство Катар? Ты о чем?
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Ответ vtsch4svws
С судейским корпусом и целым государством за спиной мечты сбываются
чёт у барсы с негредой не особо сбывались
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Ответ Влад Аронофски
чёт у барсы с негредой не особо сбывались
Комментарий удален модератором
Ответ meringue
Самое прекрасное что у Джуда есть отличные шансы взять Золотой мяч в этом году, поэтому нужно поднатужиться, Реалу взять Лигу Чемпионов, а Беллингема провести конец сезона на высшем уровне.
Скорее у Винисиуса
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