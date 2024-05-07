Джуд Беллингем: «Реал» – высший уровень, не думал, что доберусь сюда так быстро. Представлять этот клуб – большая честь. Я бы хотел выиграть ЛЧ и выйти в 1/2 финала через год»

Джуд Беллингем рассказал о своих целях на год в составе мадридского «Реала».

« » – это самое высшее, к чему можно стремиться в футболе. Это именно тот уровень, на который я всегда хотел и мог выйти, но я не думал, что доберусь до него так быстро.

Теперь я здесь, и каждый день я чувствую благодарность за то, что могу представлять этот клуб. Сейчас это большая часть моей жизни, это вся моя жизнь, на самом деле. Это всегда было моей целью.

Я должен поблагодарить « » за проявленный интерес. Здесь много талантливых игроков, и для меня было большой честью, что руководство клуба увидело во мне нужные качества и характер, чтобы вписаться в команду. Когда они рассказали мне о проекте, то убедили меня. Мне даже не пришлось раздумывать.

Цели? Я думаю только о коллективных целях. Все остальное – это то, о чем рассуждают люди. Я всегда думаю о товарищах по команде, с которыми работаю каждый день, о тех, кто рядом в плохие времена и с кем ты наслаждаешься хорошими моментами.

Я всегда думаю о том, как здорово было бы поднять все эти трофеи вместе и вознаградить всех за работу, проделанную в течение сезона. Это конечная цель в футболе. Если говорить о будущем на год, то я бы хотел выиграть чемпионов [в этом сезоне] и снова выйти в полуфинал», – сказал .

Завтра «Реал» дома сыграет с «Баварией» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов. В первой игре команды сыграли со счетом 2:2.