Рахимов о Безрукове после шутки про «денежки»: «Он очень переживал. Я ему сказал, что это слова, за которыми нет ничего. Если накажут, будем передачки носить»
Рашид Рахимов высказался о ситуации с шуткой Руслана Безрукова.
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.
– Безруков как-то изменился после всей шумихи вокруг его шутки?
– Да, ты видел прическу его? Взрослее он стал на несколько дней. Если серьезно, то он очень переживал. Я ему сказал: «Слушай, ты не сделал ничего такого, что тебя могло бы прибить. Есть вещи, которые нельзя забыть, но это слова, за которыми нет ничего».
– Если его накажут, что будете делать?
– Будем передачки носить, – сказал главный тренер казанцев.