Рахимов о Безрукове после шутки про «денежки»: «Он очень переживал. Я ему сказал, что это слова, за которыми нет ничего. Если накажут, будем передачки носить»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Чемпионат.com деньги Руслан Безруков Футбол

Рашид Рахимов высказался о ситуации с шуткой Руслана Безрукова.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

Безруков как-то изменился после всей шумихи вокруг его шутки?

– Да, ты видел прическу его? Взрослее он стал на несколько дней. Если серьезно, то он очень переживал. Я ему сказал: «Слушай, ты не сделал ничего такого, что тебя могло бы прибить. Есть вещи, которые нельзя забыть, но это слова, за которыми нет ничего».

– Если его накажут, что будете делать?

– Будем передачки носить, – сказал главный тренер казанцев. 

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4 комментария
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Подбодрил с передачками😄
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Наказывать за такое..... ну сомнительно если честно
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о, Рахимов тоже тот ещё шутник ! обоим плюсы .
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Если деды из комитета не выпьют таблетки, то Руслана ещё и на СВО отправят.
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