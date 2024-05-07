Аршавин о борьбе за чемпионство в РПЛ: «Краснодар» просто испугался, оказался не готов к тому, что ему принесут чуть ли не самый большой шанс»
Андрей Аршавин высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«Мне кажется, что проблема «Краснодара» в том, что ни игроки, ни тренер, ни руководство оказались не готовы к тому, что им принесут чуть ли не самый большой шанс на чемпионство.
Мне кажется, что они просто испугались, оказались не готовы», – сказал экс-игрок «Зенита».
После 27 туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Краснодар» и «Динамо» отстают на 1 балл.