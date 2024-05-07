Аршавин о борьбе за чемпионство в РПЛ: «Краснодар» просто испугался, оказался не готов к тому, что ему принесут чуть ли не самый большой шанс»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Мне кажется, что проблема «Краснодара» в том, что ни игроки, ни тренер, ни руководство оказались не готовы к тому, что им принесут чуть ли не самый большой шанс на чемпионство.

Мне кажется, что они просто испугались, оказались не готовы», – сказал экс-игрок «Зенита».

После 27 туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Краснодар» и «Динамо» отстают на 1 балл.

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10 комментариев
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Ответ Тиджани Бабангида
Удивляют столь ранние комментарии. Тем более от такого действительно качественного аналитика,как Аршавин. Впереди еще три тура и ситуация может меняться кардинально
Чтобы изменить ситуацию надо изменить игру, а Краснодар и Зенит игру потеряли. Шансов больше у Динамо. Ну с Мусаева взять нечего, он однозначно дилетант, как и его хозяин Галицкий, но как мог опытный Семак довести команду до такого беспомощного состояния, это вопрос.
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Ответ T622222
Нет вина Галицкого он по менял тренера на ручного физрука и лишился Чемпионства, но для владельца бывшего Магнита ничего нового
Не вина Галицкого, что он отдал магнит. И чемпионство отдал также. Если потребуют, и вы отдадите все. Надо понимать в какое время и где мы живем. Ивич не согласился отдать и ушел, но он неместный просто.
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Нет вина Галицкого он по менял тренера на ручного физрука и лишился Чемпионства, но для владельца бывшего Магнита ничего нового
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Ответ Игорь Деньгин
у меня уже такое ощущение, что интрига эта создана умышленно. чтобы сделать чемп интереснее.... в конце синит, естественно, зачемпионит...
Пока будешь коверкать названия команд, не видать тебе капитанских звëздочек, вечно будешь младшим сержантом.
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футбол это хобби,бизнес дороже🤗...подумал СГ о своём и решил не рисковать..
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Бык оказался кастрированным
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Никакой гонки с Краснодаром нет, это фарм газпрома
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Ответ Тиджани Бабангида
Удивляют столь ранние комментарии. Тем более от такого действительно качественного аналитика,как Аршавин. Впереди еще три тура и ситуация может меняться кардинально
У Красного игра с мясом и Динамо ещё. Какое 1 место? Даже не смешно
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