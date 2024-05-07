Лига чемпионов. 1/2 финала. «ПСЖ» примет «Боруссию» Дортмунд в ответном матче, «Реал» и «Бавария» сыграют в среду

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА результаты Футбол

«ПСЖ» примет «Боруссию» Дортмунд в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

В среду «Реал» сыграет с «Баварией». 

Лига чемпионов

1/2 финала

Ответные матчи

ПСЖ Франция – Боруссия Д Германия
Дата проведения
7 мая, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

Реал Мадрид Испания – Бавария Германия
Дата проведения
8 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

24 комментария
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Удачи Дортмунду!
+23
-2
+21
Ответ Трент Резнор
Нет ничего более скучного и вредного, чем финал с командами из одной страны. Удачи ПСЖ и Реалу
Нет ничего более скучного и вреднего, чем финал с денежным мешком и 14 кратным чемпионом, у которого этих чашек и так достаточно много. Удачи Баварии и Боруссии.
+26
-10
+16
Ни у кого из нас нет машины времени, но в памяти своей мы вольны путешествовать через года сколько угодно. Предлагаю вернуться в далёкий май далёкого 2003 года. Почему именно туда? Да потому что как раз 21 год назад мы готовились к серьёзным изменениям в формате ЛЧ, когда второй групповой этап был упразднён, а в плей-офф нужно было преодолевать четыре стадии. Сейчас с высоты прожитых лет, перед очередным радикальным изменением формата главного клубного турнира планеты, мы можем констатировать - эти двадцать один розыгрыш ЛЧ подарили нам целую гамму эмоций, подарили россыпь фантастических матчей,и невероятных камбэков, шедевральных голов, подарили столько новых звёзд в конце концов. На секунду, из четырёх лучших бомбардиров ЛЧ ни один не сыграл ни секунды в предыдущем формате, даже Криштиану перейдёт в МЮ только перед началом первого сезона в формате нынешнем.

Но всё же осталась одна связующая нить между поколениями. Человек, который двадцать один год назад шёл за своим первым крупным успехом в качестве тренера. Мог ли Карло Анчелотти после решающего удара Андрея Шевченко в серии пенальти против Ювентуса знать, что произойдёт дальше? Догадывался ли он, что двадцать один год спустя он всё ещё будет на вершине тренерской иерархии, и будет иметь неплохие шансы снова оставить за собой последний розыгрыш ЛЧ уходящего формата? Ведал ли папа Карло о том, по какой непростой траектории будет идти его тренерский путь? Что, несмотря на четыре выигранных ЛЧ, и статус единственного тренера, выигравшего все пять Топ чемпионатов, до сих пор будут нередко звучать голоса критиков, говорящих про простого мотиватора, который просто дружит с игроками, не мешает им раскрывать свои лучшие качества, и понятия не имеет о таких сложных схемах "настоящего" тренера как тики така или геген прессинг?
+11
-4
+7
Даёшь немецкий финал! 2012/13
+6
-1
+5
Верим в шмелей
+3
0
+3
Ответ Трент Резнор
Нет ничего более скучного и вредного, чем финал с командами из одной страны. Удачи ПСЖ и Реалу
По вашей логике. Удачи Баварии и ПСЖ. Удачи Реалу и Боруссии. В итоге - Удачи всем!!!
+4
-1
+3
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Ни у кого из нас нет машины времени, но в памяти своей мы вольны путешествовать через года сколько угодно. Предлагаю вернуться в далёкий май далёкого 2003 года. Почему именно туда? Да потому что как раз 21 год назад мы готовились к серьёзным изменениям в формате ЛЧ, когда второй групповой этап был упразднён, а в плей-офф нужно было преодолевать четыре стадии. Сейчас с высоты прожитых лет, перед очередным радикальным изменением формата главного клубного турнира планеты, мы можем констатировать - эти двадцать один розыгрыш ЛЧ подарили нам целую гамму эмоций, подарили россыпь фантастических матчей,и невероятных камбэков, шедевральных голов, подарили столько новых звёзд в конце концов. На секунду, из четырёх лучших бомбардиров ЛЧ ни один не сыграл ни секунды в предыдущем формате, даже Криштиану перейдёт в МЮ только перед началом первого сезона в формате нынешнем. Но всё же осталась одна связующая нить между поколениями. Человек, который двадцать один год назад шёл за своим первым крупным успехом в качестве тренера. Мог ли Карло Анчелотти после решающего удара Андрея Шевченко в серии пенальти против Ювентуса знать, что произойдёт дальше? Догадывался ли он, что двадцать один год спустя он всё ещё будет на вершине тренерской иерархии, и будет иметь неплохие шансы снова оставить за собой последний розыгрыш ЛЧ уходящего формата? Ведал ли папа Карло о том, по какой непростой траектории будет идти его тренерский путь? Что, несмотря на четыре выигранных ЛЧ, и статус единственного тренера, выигравшего все пять Топ чемпионатов, до сих пор будут нередко звучать голоса критиков, говорящих про простого мотиватора, который просто дружит с игроками, не мешает им раскрывать свои лучшие качества, и понятия не имеет о таких сложных схемах "настоящего" тренера как тики така или геген прессинг?
Догадывался ли тогда Анчелотти, какие две мощнейшие оплеухи получит его Милан в два следующих сезона? Когда сначала в 2004 после домашних 4:1 с Депортиво произойдёт чудо в Ла Корунье, а в 2005 и вовсе Ливерпуль заберёт почти выигранный Миланом финал в Стамбуле? Многие тренеры могли бы психологически сломаться после двух таких поражений. Знал ли Анчелотти что в какой-то момент он окажется буквально на грани ухода из футбола высших достижений? Исключения есть, но снова вернуться в Топ клуб после Эвертона не так и просто. И мог ли он, тренируя "ирисок" и не претендуя ни на что более серьёзное, чем редкую для Эвертона победу в дерби с Ливерпулем Клоппа, догадываться, что Реал снова позовёт, и даст шанс на перезагрузку?

Просто удивительно, как же в футболе и в спорте в целом кардинально всё поменялось с 2003. Криштиану Роналду уже начал карьеру, но не сыграл ни матча за сборную Португалии. Лионель Месси не сыграл на взрослом уровне ни секунды. Из легендарного теннисного Трио Федерер, Надаль, Джокович ни у кого не было даже одного ТБШ, (Федерер выиграет первый только в июле 2003), а Джокович ещё даже не начал взрослую карьеру. Леброн Джеймс ещё не дебютировал в НБА, (это только в октябре 2003 произошло). Не начал карьеру в НХЛ Александр Овечкин. Тем более не начал гоняться в Ф1 Льюис Хэмилтон. Не было Айфонов и Ютуба. Была совсем другая жизнь собственно. Можно многое ещё написать конечно. Просто если Анчелотти второй раз подряд выиграет последнюю ЛЧ перед структурной реформой это будет эпично. Но вообще пускай победит сильнейший!
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В два мяча Дортмунд то не проиграет. В основное. Хочется думать, что и в три тем более не проиграет) За точечные укусы "шмелей" не самой надежной обороны и лично Доннырумы. Да с пониманием отнесутся все поклонники ПСЖ.) За Марко, за Маттса. Но и Забитцеру забить не забыть, Фюллькругу накрутить. Но победит сильнейший как всегда. Удач всем и каждому)
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Ответ guizzy
Удачи Дортмунду!
да, только бы не об... .в очередной раз, как они это умеют делать)
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Ройс тащи.
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Ответ corazon blanco
Ну Париж отдыхает больше всех, им лига пошла навстречу и перенесла игру чемпионата.
Нет это ладно, просто такое правило уже не первый год же, команды играющие во вторник, ответный матч играют в среду?), те кто играл в среду ответный играю во вторник. Не кажется ли это немного несправедливым?)
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Ответ S H A R K
Нет ничего более скучного и вреднего, чем финал с денежным мешком и 14 кратным чемпионом, у которого этих чашек и так достаточно много. Удачи Баварии и Боруссии.
ДОРТМУНДУ БУДЕТ ГРУСТНО А ПАРИЖУ ВЕСЕЛО.
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Ответ Трент Резнор
Нет ничего более скучного и вредного, чем финал с командами из одной страны. Удачи ПСЖ и Реалу
а ПСЖ и Бавария из одной страны? Или Боруссия и Реал?😂😂😂
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За Дортмунд!
Удачи Шмелям!!!
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Интересные пары, кстати.
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Давайте 2 серии пенальти)
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Верю в Дортмунд!
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Почему те кто играли во вторник отдыхают на два дня больше тех кто играл в среду? Может кто обьяснит? Что за правила Уефа?)
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