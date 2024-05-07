Лига чемпионов. 1/2 финала. «ПСЖ» примет «Боруссию» Дортмунд в ответном матче, «Реал» и «Бавария» сыграют в среду
«ПСЖ» примет «Боруссию» Дортмунд в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.
В среду «Реал» сыграет с «Баварией».
1/2 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 7 мая, 22.00, «Парк де Пренс»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 8 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
Первый матч: 2:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Но всё же осталась одна связующая нить между поколениями. Человек, который двадцать один год назад шёл за своим первым крупным успехом в качестве тренера. Мог ли Карло Анчелотти после решающего удара Андрея Шевченко в серии пенальти против Ювентуса знать, что произойдёт дальше? Догадывался ли он, что двадцать один год спустя он всё ещё будет на вершине тренерской иерархии, и будет иметь неплохие шансы снова оставить за собой последний розыгрыш ЛЧ уходящего формата? Ведал ли папа Карло о том, по какой непростой траектории будет идти его тренерский путь? Что, несмотря на четыре выигранных ЛЧ, и статус единственного тренера, выигравшего все пять Топ чемпионатов, до сих пор будут нередко звучать голоса критиков, говорящих про простого мотиватора, который просто дружит с игроками, не мешает им раскрывать свои лучшие качества, и понятия не имеет о таких сложных схемах "настоящего" тренера как тики така или геген прессинг?
Просто удивительно, как же в футболе и в спорте в целом кардинально всё поменялось с 2003. Криштиану Роналду уже начал карьеру, но не сыграл ни матча за сборную Португалии. Лионель Месси не сыграл на взрослом уровне ни секунды. Из легендарного теннисного Трио Федерер, Надаль, Джокович ни у кого не было даже одного ТБШ, (Федерер выиграет первый только в июле 2003), а Джокович ещё даже не начал взрослую карьеру. Леброн Джеймс ещё не дебютировал в НБА, (это только в октябре 2003 произошло). Не начал карьеру в НХЛ Александр Овечкин. Тем более не начал гоняться в Ф1 Льюис Хэмилтон. Не было Айфонов и Ютуба. Была совсем другая жизнь собственно. Можно многое ещё написать конечно. Просто если Анчелотти второй раз подряд выиграет последнюю ЛЧ перед структурной реформой это будет эпично. Но вообще пускай победит сильнейший!
Удачи Шмелям!!!