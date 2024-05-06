Фрозиноне – Интер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 10 мая
В пятницу, 10 мая, сыграют Фрозиноне и Интер в 36 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Stadio Benito Stirpe».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фрозиноне – Интер
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Фрозиноне
- Эмполи – Фрозиноне : 0 – 0
- Фрозиноне – Салернитана : 3 – 0
- Торино – Фрозиноне : 0 – 0
- Наполи – Фрозиноне : 2 – 2
- Фрозиноне – Болонья : 0 – 0
Последние матчи Интер
- Сассуоло – Интер : 1 – 0
- Интер – Торино : 2 – 0
- Милан – Интер : 1 – 2
- Интер – Кальяри : 2 – 2
- Удинезе – Интер : 1 – 2
Прогноз на матч Фрозиноне – Интер
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