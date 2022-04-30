Марсело о чемпионстве «Реала»: «Праздновать с лучшим клубом мира на домашнем стадионе – величайшая радость»

Защитник Марсело поделился эмоциями от победы в .

«Огромная радость. Мы выиграли настолько быстро, насколько возможно, и это результат работы каждого. Очень рады и продолжим прибавлять.

Это результат работы, радости, самопожертвования и многого другого. Вот почему мы побеждали раньше.

Праздновать с фанатами – это самое лучшее. Раньше мы не могли этого сделать, но сегодня можем. Это их вечеринка. Это величайшая радость – праздновать на домашнем стадионе с лучшим клубом мира.

Сегодня мы должны отпраздновать это событие. Позже нам предстоит важный матч, но хорошо отпраздновать – это нормально», – сказал .

Марсело выиграл 24-й трофей с «Реалом» и стал самым титулованным игроком в истории клуба