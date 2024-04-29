«Спартак» не видит Слишковича главным тренером. Босниец может остаться в штабе
Владимир Слишкович может остаться в тренерском штабе «Спартака».
Боснийский специалист занимает пост исполняющего обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством москвичи одержали две победы и дважды сыграли вничью.
«Несмотря на беспроигрышную серию из четырех матчей в чемпионате и Кубке России в статусе исполняющего обязанности, кандидатура Владимира Слишковича на пост главного тренера «Спартака» не рассматривается. Выбор главного тренера совет директоров отдает на откуп спортивному директору Томашу Амаралу.
При этом велика вероятность, что Слишкович, у которого очень хороший контакт и взаимопонимание с игроками, останется в тренерском штабе, кто бы его ни возглавил», – сообщил источник «Р-Спорт», знакомый с ситуацией.
Забавно, что даже так Спартак с «ужасным проходным двором в обороне» - 5-й в лиге по пропущенным. Меньше лишь у Зенита, Краснодара, Рубина и Факела. Это к слову об игре Абаскаля.
далее, Абаскаля 100% сливал русский костяк в лице Джикии, Соболева, мб еще Селихова, и еще с кем-нибудь + ты читал прессу и то, как эксперты закидывали Дуарте? так как у Спартака на лавке еще время от времени сидели и они достаточное ведомые Чернов, Денисов, Литвинов, то и они включились в этот слив, подговаривая остальных русских сделать то же.
в итоге Абаскаля уволили и что мы слышали от Слишковича? он Джикии так вылизал, что, мне кажется, у него блестит все там.
и Спартак при Слишковиче играет в беги, забрось, поборись. это не футбол.
Абаскаль хотя бы пытался этих деревьев научить играть в пас, кружева, стеночки, научил играть высоко, делать искусственный оффсайд (Спартак до сих пор это использует) и в прессинг, в итоге футболисты отблагодарили его за это и слили. а то, что стандарты не получались - надо спросить у Медины, Зиньковского и Тео, у которых нормальные подачи только через каждые 5 попыток получаются (до сих пор в шоке от углового Зиньковского с конями)