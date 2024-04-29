«Спартак» не видит Слишковича главным тренером. Босниец может остаться в штабе

Теги Спартак премьер-лига Россия Р-Спорт Владимир Слишкович Томаш Амарал Футбол

Владимир Слишкович может остаться в тренерском штабе «Спартака».

Боснийский специалист занимает пост исполняющего обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством москвичи одержали две победы и дважды сыграли вничью.

«Несмотря на беспроигрышную серию из четырех матчей в чемпионате и Кубке России в статусе исполняющего обязанности, кандидатура Владимира Слишковича на пост главного тренера «Спартака» не рассматривается. Выбор главного тренера совет директоров отдает на откуп спортивному директору Томашу Амаралу.

При этом велика вероятность, что Слишкович, у которого очень хороший контакт и взаимопонимание с игроками, останется в тренерском штабе, кто бы его ни возглавил», – сообщил источник «Р-Спорт», знакомый с ситуацией.

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36 комментариев
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Ответ БолельщикСоСтажем
Ну и зря, что он не так делает?
Выигрывает часто)
+27
0
+27
слишковича подписать банально. дешево и много не напилишь на лукойле. надо с именем кого нибудь и под него бюджет соответствующий. всé правильно, амарал?
+15
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+12
Ну и зря, что он не так делает?
+12
-1
+11
Начались набросы на вентилятор. Прям этому Р-спорту так и сказали руководители Спартака кого видят главным тренером, а кого нет. Лишь бы написать.
+8
-1
+7
Ответ инок
А зря. Слишкович фартовый тренер. Команда при нём преобразилась. От добра добра не ищут.
Более того единственный успешный период в современной истории Спартака это период при Каррере который также был временным. Спартак это команда маразматиков, они смотрят не на результата а на хайп, и вместо Слишковича назначат очередного модного европейского пацана или статусного Российского Шашлычника и опять окажутся в .....
+5
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+5
Ответ Ветер
слишковича подписать банально. дешево и много не напилишь на лукойле. надо с именем кого нибудь и под него бюджет соответствующий. всé правильно, амарал?
По любому
+4
0
+4
И правильно, надеюсь в руководстве появились люди, которые мыслят не "сиюминутным популизмом", а Спартак перестанет быть полем для экспериментов
+4
-1
+3
А зря. Слишкович фартовый тренер. Команда при нём преобразилась. От добра добра не ищут.
+4
-1
+3
Да ладно. От гениального психолога до физрука ноунейма отделяет одна серия поражений😁нужен реально специалист с достижениями и подтвержденной репутацией.
+4
-1
+3
Ответ БолельщикСоСтажем
Ну и зря, что он не так делает?
А что дифирамбы петь?
+7
-5
+2
Ответ Антуан
Это вы сейчас про Абаскаля? Так его уволили. Для тренера главное результат - Слишкович его показывает. А какие сборы с кем и где он проводил никого не должны волновать.
Не не, тут Вы не правы на мой взгляд. Результат конечно важен, но не менее важно как играет определённая команда. В игре Спартака хочется видеть огонь, иногда с яркой игрой и поражение можно простить, а иногда и тухлая победа не заходит, вроде очки есть, но послевкусие не очень. Слишкович не плох, спору нет, но рано очарововаться
+2
0
+2
Ответ Ветер
слишковича подписать банально. дешево и много не напилишь на лукойле. надо с именем кого нибудь и под него бюджет соответствующий. всé правильно, амарал?
Как это делает синит?!🤣
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Ответ БолельщикСоСтажем
Ну и зря, что он не так делает?
Пытается по побеждать. У руководства Спартака это не в почете
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Ответ Усатый КозлоБык
А что дифирамбы петь?
Ну хотя бы дать шанс, человек может тот же кубок взять и бронзу. Зачем перед важными матчами делать такие заявления
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Ответ Владимир Морковский
выводы делать надо в конце сезона. а если вообще без поражений закончим и кубок возьмем, то что?
На все эти случаи на Спортсе есть великая картинка жизни болельщика Спартака. У меня под рукой нет, но уверен, неравнодушные пользователи пришлют ссылочку.
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Ответ БолельщикСоСтажем
Ну и зря, что он не так делает?
Я так пологаю, что сд и тренер должны быть в связке. Если Амарал хочет другого тренера, значит пусть так и будет, ведь это его зона ответственности. По Слишковичу очень рано судить, прошла перезагрузка, ну и тем более он остаётся в штабе
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Ответ Stannis_Baratheon
А почему это все не работало при самом Абаскале?)
Вероятно исключительно из-за психологических проблем. У Спартака была по мысли игра отличная, проблемы начинались при исполнении. Когда Соболев по мячу попасть не мог, Пруцев лупил в небо, Зина 5 из 5 отправлял за лицевую, Дуарте заснет как всегда, Медина прыгнет мимо мяча.
Забавно, что даже так Спартак с «ужасным проходным двором в обороне» - 5-й в лиге по пропущенным. Меньше лишь у Зенита, Краснодара, Рубина и Факела. Это к слову об игре Абаскаля.
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Ответ Toha1090
Не не, тут Вы не правы на мой взгляд. Результат конечно важен, но не менее важно как играет определённая команда. В игре Спартака хочется видеть огонь, иногда с яркой игрой и поражение можно простить, а иногда и тухлая победа не заходит, вроде очки есть, но послевкусие не очень. Слишкович не плох, спору нет, но рано очарововаться
Тут вопрос в том что пока ВСЕ механизме в клубе не отлажены, тренировать должен тот кто дает результат. Ближайший пример Николич и Локомотив. Вот убрали Семина решили что при нем клуб не соответствует европейской системе. Поставили Николича, он давал какой-то результат и можно было в это время дальше трансформировать свой клуб. Но нет решили что "все сразу" нужен яркий тренер под европейскую модель! В итоге к чему это привело все видели - ни европейской системы в клубе, ни результатов, ни денег, НИЧЕГО! Сплошной провал. То-есть стиль, преемственность и прочее должны идти после того как остальные процессы отлажены или хотя бы понятны.
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Ответ Stannis_Baratheon
А почему это все не работало при самом Абаскале?)
это постоянная, так называемая, психологическая раскрепощенность у футболистов, которую дал Слишкович, ибо, я уверен, Абаскаль им сказал - вы все дол#бы, которые постоянно ошибаются, принимая глупые решения, минимизируйте их, избавьтесь от них, играйте вдумчивее. Слишкович им разрешил играть опаснее и в итоге что видим? постоянные обрезы и игру без центра поля, вчера вообще первый гол Спартаку с углового забили.
далее, Абаскаля 100% сливал русский костяк в лице Джикии, Соболева, мб еще Селихова, и еще с кем-нибудь + ты читал прессу и то, как эксперты закидывали Дуарте? так как у Спартака на лавке еще время от времени сидели и они достаточное ведомые Чернов, Денисов, Литвинов, то и они включились в этот слив, подговаривая остальных русских сделать то же.
в итоге Абаскаля уволили и что мы слышали от Слишковича? он Джикии так вылизал, что, мне кажется, у него блестит все там.
и Спартак при Слишковиче играет в беги, забрось, поборись. это не футбол.
Абаскаль хотя бы пытался этих деревьев научить играть в пас, кружева, стеночки, научил играть высоко, делать искусственный оффсайд (Спартак до сих пор это использует) и в прессинг, в итоге футболисты отблагодарили его за это и слили. а то, что стандарты не получались - надо спросить у Медины, Зиньковского и Тео, у которых нормальные подачи только через каждые 5 попыток получаются (до сих пор в шоке от углового Зиньковского с конями)
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Эта музыка будет вечной 😵‍💫😀
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Ответ v1llyDEE
Спартак не поле для экспериментов, чтобы ставить тренера, который сам ничего не придумал, который лизоблюдством занимается (Джикии аж до блеска нализывает), который предсезонку не проводил, у которого нормального тренерского штаба нет (ему постоянно Ребров помогает и Амарал!!!), который, как главный тренер, и полгода на взрослом уровне не проработал. щас он выезжает чисто за счет трудов Абаскаля: физподготовку он закладывал, тактику он закладывал, даже в победах Слишковича видны наработки Абаскаля - быстрый выход из обороны, треугольники и игра в быстрый пас, игра в обороне (как играют - высоко, Дуарте вырывается и выгрызает, Бабич страхует, Зобнин пз, Хлус лз и т.д.), прессинг, использование напов (Угальде, Соболева, Игнатова).
А почему это все не работало при самом Абаскале?)
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Ответ v1llyDEE
Спартак не поле для экспериментов, чтобы ставить тренера, который сам ничего не придумал, который лизоблюдством занимается (Джикии аж до блеска нализывает), который предсезонку не проводил, у которого нормального тренерского штаба нет (ему постоянно Ребров помогает и Амарал!!!), который, как главный тренер, и полгода на взрослом уровне не проработал. щас он выезжает чисто за счет трудов Абаскаля: физподготовку он закладывал, тактику он закладывал, даже в победах Слишковича видны наработки Абаскаля - быстрый выход из обороны, треугольники и игра в быстрый пас, игра в обороне (как играют - высоко, Дуарте вырывается и выгрызает, Бабич страхует, Зобнин пз, Хлус лз и т.д.), прессинг, использование напов (Угальде, Соболева, Игнатова).
Это вы сейчас про Абаскаля? Так его уволили. Для тренера главное результат - Слишкович его показывает. А какие сборы с кем и где он проводил никого не должны волновать.
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Слишкович - слишком дёшево!
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Только Барсик, только хардкор!
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сообщил источник «Р-Спорт», знакомый с ситуацией.(с) Ясно,понятно.
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Возьмет кубок или медали, его оставят ГТ
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Это радует. Спартак стабилен ))
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Вполне разумно и про А и про С.
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выводы делать надо в конце сезона. а если вообще без поражений закончим и кубок возьмем, то что?
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Никому не нужны эти вбросы. Надо дать спокойно доиграть чемпионат.
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