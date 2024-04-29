«Спартак» не видит Слишковича главным тренером. Босниец может остаться в штабе

Владимир Слишкович может остаться в тренерском штабе «Спартака».

Боснийский специалист занимает пост исполняющего обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством москвичи одержали две победы и дважды сыграли вничью.

«Несмотря на беспроигрышную серию из четырех матчей в чемпионате и Кубке России в статусе исполняющего обязанности, кандидатура на пост главного тренера « » не рассматривается. Выбор главного тренера совет директоров отдает на откуп спортивному директору .

При этом велика вероятность, что Слишкович, у которого очень хороший контакт и взаимопонимание с игроками, останется в тренерском штабе, кто бы его ни возглавил», – сообщил источник « », знакомый с ситуацией.