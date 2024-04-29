Англичанин Тэйлор будет судить матч «Боруссия» – «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ

Английские судьи обслужат первый матч между «Боруссией» и «ПСЖ».

Команды встретятся в полуфинале . Матч состоится 1 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

На эту игру назначена такая бригада арбитров: главный судья – , ассистенты – Гари Бесуик, Адам Нанн, ВАР – Стюарт Эттуэлл, АВАР – Дэвид Кут (все – Англия), четвертый арбитр – (Норвегия).

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