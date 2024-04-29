Англичанин Тэйлор будет судить матч «Боруссия» – «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ
Английские судьи обслужат первый матч между «Боруссией» и «ПСЖ».
Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Матч состоится 1 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.
На эту игру назначена такая бригада арбитров: главный судья – Энтони Тэйлор, ассистенты – Гари Бесуик, Адам Нанн, ВАР – Стюарт Эттуэлл, АВАР – Дэвид Кут (все – Англия), четвертый арбитр – Эспен Эскос (Норвегия).
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кстати, а почему реф, уже судивший одну игру ПСЖ, ставится на их вторую?
Помните ?
Как можно после этого позора его было вообще ставить на игру ? )))