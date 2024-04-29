Англичанин Тэйлор будет судить матч «Боруссия» – «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА судьи Стюарт Эттуэлл Энтони Тэйлор Дэвид Кут Гари Бесуик Адам Нанн видеоповторы Эспен Эскос Футбол

Английские судьи обслужат первый матч между «Боруссией» и «ПСЖ».

Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Матч состоится 1 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

На эту игру назначена такая бригада арбитров: главный судья – Энтони Тэйлор, ассистенты – Гари Бесуик, Адам Нанн, ВАР – Стюарт Эттуэлл, АВАР – Дэвид Кут (все – Англия), четвертый арбитр – Эспен Эскос (Норвегия). 

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18 комментариев
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Кошмар. Англичане вообще не должны судить ПО ЛЧ, пусть довольствуются своей лучшей лигой мира))
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Победит МЮ?)
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Зачем английских судей продолжают ставить на такие важные матчи? Обидеть бояться родину футбола? Они же никакущие последние 1-2 года
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Ужас. Крепитесь болельщики обоих клубов.
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Этот клоун даже не уровень чемпионшипа. За какие заслуги ему ещё и ЛЧ дают? Чувствую, что судить в пользу ПСЖ...
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Ждём скандал 😄
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0
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этот 🤡 увидел несуществующий пенальти в матче МЮ-Ливер, и несуществующий фол на Левандовском, в опасной близости у штрафной ПСЖ.

кстати, а почему реф, уже судивший одну игру ПСЖ, ставится на их вторую?
+3
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+3
Press F
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Ответ dmitryGoose
Кошмар. Англичане вообще не должны судить ПО ЛЧ, пусть довольствуются своей лучшей лигой мира))
Англичанин Тэйлор – главный судья матча «ПСЖ» – «Барселона» в 1/4 ЛЧ !
Помните ?
Как можно после этого позора его было вообще ставить на игру ? )))
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Ждём шоу
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Худший в мире арбитр. Терпения болельщикам
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Победит Арсенал
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короче ,если Дортмунд будет выигрывать ,его засудят
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Ответ Кулёс
Победит МЮ?)
Ага, у судьи, который в их сторону косячит
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Ответ Кулёс
Победит МЮ?)
Тэйлор поставил левый пенальти в ворота МЮ, в матче против Ливера, что позволило Ливеру сохранить очко
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Ответ Сити 9
МЮ в ЛЕ будет играть
после победы в финале КА обязательно будет
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