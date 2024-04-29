Хавбек «Вильярреала» Баэна о конфликте с Вальверде из «Реала»: «Мы знаем, что это за клуб и кто там главный. Но эта тема уже забыта»

Алекс Баэна высказался о конфликте с Федерико Вальверде.

Напомним, после матча между « » и « » (2:3) в 28-м туре прошлого сезона сообщалось, что Вальверде дождался на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что и его жена могли потерять ребенка. После этого Баэна обратился в полицию.

Следственный суд Мадрида отклонил иск Баэны. Кроме того, Вальверде не был дисквалифицирован.

«Я больше с ним не разговаривал. Я не хочу ничего комментировать. Это правда, что лично для меня это были очень тяжелые месяцы. Мы уже знаем, что там за пресса, что за клуб и кто там главный. Но это уже в прошлом.

Звучало много лжи, и мне было еще больнее из-за издевательств, которым подверглась моя семья. Это были трудные времена, и эта тема уже забыта. Я вернулся в социальные сети, но там есть типичные дураки, которые прячутся за экранами своих устройств», – сказал полузащитник «Вильярреала» в интервью Carrusel Deportivo.