Хавбек «Вильярреала» Баэна о конфликте с Вальверде из «Реала»: «Мы знаем, что это за клуб и кто там главный. Но эта тема уже забыта»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Алекс Баэна высказался о конфликте с Федерико Вальверде.

Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) в 28-м туре прошлого сезона Ла Лиги сообщалось, что Вальверде дождался Баэну на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка. После этого Баэна обратился в полицию.

Следственный суд Мадрида отклонил иск Баэны. Кроме того, Вальверде не был дисквалифицирован

«Я больше с ним не разговаривал. Я не хочу ничего комментировать. Это правда, что лично для меня это были очень тяжелые месяцы. Мы уже знаем, что там за пресса, что за клуб и кто там главный. Но это уже в прошлом.

Звучало много лжи, и мне было еще больнее из-за издевательств, которым подверглась моя семья. Это были трудные времена, и эта тема уже забыта. Я вернулся в социальные сети, но там есть типичные дураки, которые прячутся за экранами своих устройств», – сказал полузащитник «Вильярреала» в интервью Carrusel Deportivo.

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51 комментарий
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Чего? Причем тут клуб и кто там главный если конфликт у тебя с игроком ?? Так наверное легче все свалить на третьего чем признать свою бездарность
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только выродок и нелюдь может издеваться над горем в семье.. Феде весь мир поддержал, когда он дал леща мрази этой
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Судя по риторике Баэна летом метит на переход в Барселону. Уже четко опрелеляет социальный мадридизм, а это в него ещё ДНК не закачали
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Вчера этот "игрочишка" сказал после матча что его мечта перейти в Барселону и то что этот клуб лучший в мире. Теперь точно понятно что Вальверде все правильно сделал))))
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Ответ Sergey
Комментарий скрыт
Бедняжка, на фоне унижений Барсы ты совсем поплыл )
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Ответ Ansu Fati
После произошедшего за Вальверде впрягся клуб и при поддержке главного с клуба и посредством интернет-страж мадридского клуба таких как ты, вел травлю на Баэну и его семью в соц сетях
Зато теперь будет следить за своим языком и тем, что срывается с него. Или давайте жалеть человека, который всего лишь насмехался над потенциальной смертью еще нерожденного ребенка
+7
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+6
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Судя по риторике Баэна летом метит на переход в Барселону. Уже четко опрелеляет социальный мадридизм, а это в него ещё ДНК не закачали
Вчера в этом признался в интервью открыто
+7
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У Феде репутация которая еще не была чем то запятнана. И на его месте любой адекватный мужчина поступил бы также. А Баэна просто пытался спровоцировать соперника , выбрав очень идиотский вариант , но он видимо забыл что и за пределами поля придется держать ответ на свои слова и действия. Респект Феде за его мужское поведения на поле и за его пределами
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Ни слова от том, что он этого не говорил. «мне было еще больнее из-за издевательств, которым подверглась моя семья» если бы не издевался над семьей Вальверде тем более над опасностью потери ребенка, ничего бы не было. Феде образцовый игрок и никогда с ним не было проблем, а этот тип провокатор которого поставили на место.
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🎙️Алекс Баэна: «Играть в «Барселоне» — моя большая мечта. Это лучшая команда в мире. Кто не мечтает играть за «Барсу»?».
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Он по ходу так и не понял, за что по рылу получил.
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Феде веры побольше. Сильно побольше.
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Ответ Ansu Fati
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страдай, лузерок)))
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Отморозок какой то
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мерзкий человечишко
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Не удивлюсь, если после этого перейдет в бычека
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Вальверде красавец, все сделал правильно и так что ни чем не навредил клубу, а ведь мог бы и сорваться на поле, чего этот клоун и добивался судя по всему
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мразота и шутки мразотные. по делу получил в табло, а потом жертву из себя строит
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Лучше бы субмарина задумалась о том, как ей улучшать результаты, а то многим людям, симпатизирующих этому клубу нынешнее турнирное положение мягко говоря не впечатляет
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На место Вальверде, любой нормальный мужик также поступил бы, ибо семья это святое.
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Ляпорта должен присмотреться к этому кадру, по ДНК он идеально подходит бчк.
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Ответ Fendiman
Чего? Причем тут клуб и кто там главный если конфликт у тебя с игроком ?? Так наверное легче все свалить на третьего чем признать свою бездарность
>Бездарность
>Лучший ассистент чемпионата с 12 пасами

Я, конечно, понимаю, что комментаторы вообще футбол не смотрят, в лучшем случае иногда включают топов, но хотя бы минимальный фактчек)
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Ответ Ansu Fati
После произошедшего за Вальверде впрягся клуб и при поддержке главного с клуба и посредством интернет-страж мадридского клуба таких как ты, вел травлю на Баэну и его семью в соц сетях
А ты таких, как баэна, будешь покрывать в любом случае
Главное, что против Мадрида ведь
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Происходит событие, потом плачут. Чем-то, точнее всем БЧК напоминает.
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Ответ Sergey
Комментарий скрыт
Горит от точного твоего описания?))
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Ответ neuner
только выродок и нелюдь может издеваться над горем в семье.. Феде весь мир поддержал, когда он дал леща мрази этой
Ух ты, оскорбление игрока

Меня за такое сразу в бан отправляют. Посмотрим, что сделают наши модеры в твоём случае)
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Ответ Sergey
Мне на Барсу также, как тебе на собственный интеллект.))) Фан Реала неизлечим, везде Барса мерещится.)))
Если меренг не метнул стрелку, день для меренга прожит зря

Закон природы))
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Ответ Tristan...
Может президент Атлетико тоже метит на кресло в Барселоне? Ох уж эти меренги. Как вам удаётся постоянно выкручиваться из любых ситуаций и делать вид, будто всё ок, мы белые и пушистые, это вокруг все плохие?
У этого товарища на аватарке - капитан Ювентуса, лого фаната МЮ и в свете спада двух его любимых клубов - решил подлизаться местным сливочным чтобы снискать плюсики))
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Чемпион Московской Олимпиады...
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Ответ Sergey
Комментарий скрыт
Да, таковы мы, фанатки Мадрида, увы((
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