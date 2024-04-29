Хавбек «Вильярреала» Баэна о конфликте с Вальверде из «Реала»: «Мы знаем, что это за клуб и кто там главный. Но эта тема уже забыта»
Алекс Баэна высказался о конфликте с Федерико Вальверде.
Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) в 28-м туре прошлого сезона Ла Лиги сообщалось, что Вальверде дождался Баэну на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка. После этого Баэна обратился в полицию.
Следственный суд Мадрида отклонил иск Баэны. Кроме того, Вальверде не был дисквалифицирован.
«Я больше с ним не разговаривал. Я не хочу ничего комментировать. Это правда, что лично для меня это были очень тяжелые месяцы. Мы уже знаем, что там за пресса, что за клуб и кто там главный. Но это уже в прошлом.
Звучало много лжи, и мне было еще больнее из-за издевательств, которым подверглась моя семья. Это были трудные времена, и эта тема уже забыта. Я вернулся в социальные сети, но там есть типичные дураки, которые прячутся за экранами своих устройств», – сказал полузащитник «Вильярреала» в интервью Carrusel Deportivo.
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Я, конечно, понимаю, что комментаторы вообще футбол не смотрят, в лучшем случае иногда включают топов, но хотя бы минимальный фактчек)
Главное, что против Мадрида ведь
Меня за такое сразу в бан отправляют. Посмотрим, что сделают наши модеры в твоём случае)
Закон природы))