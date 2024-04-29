Личка про пино-нуар Галицкого: «Хорошее вино надо обязательно попробовать. Если поедем в Краснодар, находясь в чемпионской гонке, будет отлично»

Марцел Личка заявил, что хотел бы попробовать вино Сергея Галицкого.

Вчера «Динамо» на своем поле победило «Зенит» (1:0) в 26-м туре Мир .

После матча глава совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин отметил, что «Краснодар» никак не мотивировал бело-голубых, пошутив, что при этом не отказались бы от пино-нура, которое производит .

Главный тренер « » также заявил, что был бы не против попробовать вино производства винодельни владельца « ».



«Хорошее вино надо обязательно попробовать.



Если поедем в Краснодар, находясь в чемпионской гонке, будет отлично. А если победим и станем чемпионами, будет вообще топ.

При этом мы понимаем, что сейчас не все в наших руках. Должно сложиться много факторов, чтобы это случилось», – сказал Личка.

« » и «Краснодар» встретятся между собой в 30-м туре.

Бело-голубые идут на 3-й строчке с 47 очками. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 2 и 3 очка соответственно.