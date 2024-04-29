Личка про пино-нуар Галицкого: «Хорошее вино надо обязательно попробовать. Если поедем в Краснодар, находясь в чемпионской гонке, будет отлично»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Сергей Галицкий Р-Спорт Марцел Личка алкоголь и спорт Футбол

Марцел Личка заявил, что хотел бы попробовать вино Сергея Галицкого.

Вчера «Динамо» на своем поле победило «Зенит» (1:0) в 26-м туре Мир РПЛ.

После матча глава совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин отметил, что «Краснодар» никак не мотивировал бело-голубых, пошутив, что при этом не отказались бы от пино-нура, которое производит Сергей Галицкий.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка также заявил, что был бы не против попробовать вино производства винодельни владельца «Краснодара».

«Хорошее вино надо обязательно попробовать.

Если поедем в Краснодар, находясь в чемпионской гонке, будет отлично. А если победим и станем чемпионами, будет вообще топ.

При этом мы понимаем, что сейчас не все в наших руках. Должно сложиться много факторов, чтобы это случилось», – сказал Личка.

«Динамо» и «Краснодар» встретятся между собой в 30-м туре.

Бело-голубые идут на 3-й строчке с 47 очками. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 2 и 3 очка соответственно.

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5 комментариев
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В зените подгорает)
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Медведев с Митрофановым сейчас усиленно думают, как интерпретировать эти слова в виде взятки ))
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Самое интересное это матч будущий матч Динамо Краснодар. статья не о чем.
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Хорошая бесплатная реклама вина глубокоуважаемого Сергея Николаевича. Краснодар обязательно будет чемпионом в этом сезоне !
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Было бы отлично, если бы все клубы, обыграли бы эту ситуацию с шуткой Безрукова.
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