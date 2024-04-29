Барколя о Роналду: «Всегда поражал его менталитет. Хочется работать, как он, и верить, что благодаря этому можно добиться всего»

Брэдли Барколя рассказал, какой игрок был его кумиром в детстве.

– Что для тебя значит ?

– Раньше я говорил себе, что очень хочу там сыграть. Забив гол и отдав голевую передачу, я еще больше укрепился в своей идее выиграть ее.

– Какой матч в твоем детстве оказал на тебя особое влияние?

– Для меня это были финалы. Я всегда получал огромное удовольствие от их просмотра. Моей целью всегда было испытать эмоции команды-победителя.

– А какой финал особенно?

– Я бы сказал, «Реал» – «Атлетико» (в 2014 году – Sports), когда Серхио Рамос забил головой на последней минуте.

– Какой игрок впечатлял тебя в детстве?

– В этом соревновании это был . Видеть, как он забивает почти в каждом матче, даже в финале, как он тащит свою команду, было необыкновенно каждый раз, когда я его видел.

На самом деле, это длилось все мое детство. Мне всегда нравился Роналду, я видел, как он много работает и забивает. Больше всего меня поражал его менталитет – никогда не сдаваться. И благодаря этому я сейчас нахожусь здесь. Я всегда много работал, у меня был хороший настрой. Этому я научился у него.

Каждый раз, когда мы видим, как он превосходит самого себя, нам, молодым людям, очень приятно наблюдать за ним. Хочется работать, как он, и верить, что, работая, можно добиться всего.

– Если бы ты встретился с ним, что бы ты ему сказал?

– Я бы поздравил его со всем, чего он достиг, и сказал бы спасибо за то, что подарил мне столько эмоций в детстве, – сказал вингер « » в интервью пресс-службе УЕФА.