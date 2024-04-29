Барколя о Роналду: «Всегда поражал его менталитет. Хочется работать, как он, и верить, что благодаря этому можно добиться всего»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Реал Мадрид Серхио Рамос лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Брэдли Барколя Футбол

Брэдли Барколя рассказал, какой игрок был его кумиром в детстве.

– Что для тебя значит Лига чемпионов?

– Раньше я говорил себе, что очень хочу там сыграть. Забив гол и отдав голевую передачу, я еще больше укрепился в своей идее выиграть ее.

– Какой матч в твоем детстве оказал на тебя особое влияние?

– Для меня это были финалы. Я всегда получал огромное удовольствие от их просмотра. Моей целью всегда было испытать эмоции команды-победителя.

– А какой финал особенно?

– Я бы сказал, «Реал» – «Атлетико» (в 2014 году – Sports), когда Серхио Рамос забил головой на последней минуте.

– Какой игрок впечатлял тебя в детстве?

– В этом соревновании это был Криштиану Роналду. Видеть, как он забивает почти в каждом матче, даже в финале, как он тащит свою команду, было необыкновенно каждый раз, когда я его видел.

На самом деле, это длилось все мое детство. Мне всегда нравился Роналду, я видел, как он много работает и забивает. Больше всего меня поражал его менталитет – никогда не сдаваться. И благодаря этому я сейчас нахожусь здесь. Я всегда много работал, у меня был хороший настрой. Этому я научился у него.

Каждый раз, когда мы видим, как он превосходит самого себя, нам, молодым людям, очень приятно наблюдать за ним. Хочется работать, как он, и верить, что, работая, можно добиться всего.

– Если бы ты встретился с ним, что бы ты ему сказал?

– Я бы поздравил его со всем, чего он достиг, и сказал бы спасибо за то, что подарил мне столько эмоций в детстве, – сказал вингер «ПСЖ» в интервью пресс-службе УЕФА.

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60 комментариев
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Не являюмь фанатом Роналду, мягко говоря, но это уже который молодой футболист из топ 5 лиг заявляет, что вдохновлялся им ? Чуть ли не каждую неделю ему респектуют все от Винисиуса с Холандом до Барколя и Беллингема. От этого вдвойне смешно, когда какой-то Васёк со спортса здесь тратит все свое свободное время, чтобы кому-то доказать якобы бездарность Роналду, а потом выходит профессиональный футболист и разрушает весь его выдуманный мир
+65
-16
+49
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Очевидно, что там у обоих экстраординарные природные данные. Даже если среднестатистический игрок будет пахать как Роналду нет никаких гарантий, что получится повторить его путь.
+38
-8
+30
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Абсолютная чепуха. Уверен Месси пахал всю карьеру как ишак чтобы добиться таких результатов. Просто на талантах невозможно быть таким. Видели мы таланты, посьерезнее чем Месси. Многие фаны Месси недооценивают труд и пот. Вы хотя бы посмотрите его тренировки, посмотрите интервью про это
+9
-2
+7
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не являюмь фанатом Роналду, мягко говоря, но это уже который молодой футболист из топ 5 лиг заявляет, что вдохновлялся им ? Чуть ли не каждую неделю ему респектуют все от Винисиуса с Холандом до Барколя и Беллингема. От этого вдвойне смешно, когда какой-то Васёк со спортса здесь тратит все свое свободное время, чтобы кому-то доказать якобы бездарность Роналду, а потом выходит профессиональный футболист и разрушает весь его выдуманный мир
Мне больше такие как Месси, Рональдиньо, Р Баджио по душе, НО ☝️ невозможно в здравом уме отрицать, что Роналду - идеальный пример и мотивация того, чего можно достичь упорным трудом и нереальной силой воли, и сверх отношением к своему телу и здоровью. Но нужно и понимать - а готов ли ты на такие жертвы? Ведь отказаться придется от многих земных благ, и Бугатти не помогут))
+5
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Ответ Рассол Уэстбрик
Менталитет Роналду – это 0+0 в важных играх главного футбольного турнира и постоянные истерики. Швыряния чужих телефонов и просьбы переписать гол партнера на свой счет. Однозначно самый переоцененный футболист в истории. Лично я тех же Роналдо и Анри котирую выше.
В чем-то согласен. Он, конечно, упорным трудом и силой воли много добился, но в большей мере, он всегда работал на себя в первую очередь. То есть, я бы не строил вокруг Роналду команду на долгие годы - я бы предпочёл таких как Зидан, Пирло, Месси и им подобные.
+5
-1
+4
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Теоретически всё верно, но на практике это не так. Например, Холланд и Мбаппе вдохновлялись примером Роналду, а Беллингем и Мусиала - Месси. У талантливых детей разные вкусы и симпатии, они не строятся в один ряд.
+5
-2
+3
Ответ DAVID19-91
Не объективно ) Ведь скандальные истории есть у каждого футболиста. И у Месси и у Марадоны, у Беллингема и т.д. Все мы несовершенные люди, а когда на тебя тысячи камер смотрят каждый день, вся твоя жизнь изучается под микроскопом. Думаю, нас бы тоже уничтожали в комментариях Sports если бы мы были известными спортсменами
покажи такой скандал, как дерганье руками возле паха, у перечисленных тобой футболистов?
+6
-3
+3
Ответ Роман
У Роналду менталитет победителя. Добивается поставленных целей. У коротышки же это чилить. И исчезать в важных матчах.
но в самом важном матче Месси не исчез.
+11
-8
+3
Ответ englishman in new york
Выбрать правильную позицию в борьбе с высоким защитником, задать правильную траекторию мячу это и есть дуэль. Учите матчасть юноша.
воспользоваться моментом, когда провалился ПЗ, и бить без сопротивления, когда ЦЗ от тебя в 4 метрах - это "выиграть воздушную дуэль у Фердинанда и Ван Дер Сара"?
а ты где эту корявую матчасть изучал, вьюноша?

может его заслуга лишь в том, что он от Оши сумел оторваться и пробить без сопротивления? тогда так и пиши, а не херню про выигранные Мессей "воздушные дуэли"
+4
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+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не являюмь фанатом Роналду, мягко говоря, но это уже который молодой футболист из топ 5 лиг заявляет, что вдохновлялся им ? Чуть ли не каждую неделю ему респектуют все от Винисиуса с Холандом до Барколя и Беллингема. От этого вдвойне смешно, когда какой-то Васёк со спортса здесь тратит все свое свободное время, чтобы кому-то доказать якобы бездарность Роналду, а потом выходит профессиональный футболист и разрушает весь его выдуманный мир
Да таких "не фанатов Роналду" тут пол сайта. И меня тоже удивляет, когда какой то Васек с сайта стебет Месси. Да, Васёк?
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Ответ Gena Gigiena
Месси это просто человек который хорошо играет в футбол. А Роналду это кумир и пример для миллионов детей и футболистов
Месси этот тот из за кого не спится по ночам принцессе пустыни
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Ответ englishman in new york
Главный и единственный финал противостояния ЛМ/КР случился 27.05.2009г в Риме, первый забил, причем головой выиграв воздушную дуэль у Фердинанда и Ван Дер Сара. Второй, а второй подтвердил что он вечно второй.
какую воздушную дуэль он там выиграл у Фердинанда, если Фердинанд там метрах в 3-4 был от эпизода, а Сар вообще в воротах стоял? 🤦‍♂️

Месси вообще один был, когда забивал. выиграл воздушную дуэль прям, ага. у Фердинанда, ага. оборжаться.
пупок бы целовал он Фердинанду, если бы тот рядом с ним был - это максимум.
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+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не являюмь фанатом Роналду, мягко говоря, но это уже который молодой футболист из топ 5 лиг заявляет, что вдохновлялся им ? Чуть ли не каждую неделю ему респектуют все от Винисиуса с Холандом до Барколя и Беллингема. От этого вдвойне смешно, когда какой-то Васёк со спортса здесь тратит все свое свободное время, чтобы кому-то доказать якобы бездарность Роналду, а потом выходит профессиональный футболист и разрушает весь его выдуманный мир
Как легко ввести в заблуждение нейтральных болельщиков, приводя одни цитаты и умалчивая другие. Или вовсе выкладывая ложные цитаты и фейки.
Например Беллингем как раз с юности был фанатом Месси, да и сейчас отдает ему предпочтение. Насчёт Винисиуса тоже есть сомнения. Ну и множество других молодых талантов вдохновлялись Месси или другими футболистами: Иньестой, например.
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+1
Ответ MustangGT
Согласен с поправкой: не только родиться, но и вовремя попасть в "хорошие руки", как Месси в академию Барсы в 13 лет, да потом еще и к такому тренеру, как Гвардиола. Далеко не всем так везет, поэтому и пример там брать не с чего. Чужую судьбу повторить невозможно, а вот пахать как проклятый, вести ЗОЖ и ставить себе конкретные цели - дорога открыта для всех.
13 лет когда ему было, Гвардиола еще играл, в основу он попал при Райкарде, вытеснив Жюли.
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Ответ Любезный Коссутий
какую воздушную дуэль он там выиграл у Фердинанда, если Фердинанд там метрах в 3-4 был от эпизода, а Сар вообще в воротах стоял? 🤦‍♂️ Месси вообще один был, когда забивал. выиграл воздушную дуэль прям, ага. у Фердинанда, ага. оборжаться. пупок бы целовал он Фердинанду, если бы тот рядом с ним был - это максимум.
Выбрать правильную позицию в борьбе с высоким защитником, задать правильную траекторию мячу это и есть дуэль. Учите матчасть юноша.
+4
-4
0
Ответ Любезный Коссутий
какую воздушную дуэль он там выиграл у Фердинанда, если Фердинанд там метрах в 3-4 был от эпизода, а Сар вообще в воротах стоял? 🤦‍♂️ Месси вообще один был, когда забивал. выиграл воздушную дуэль прям, ага. у Фердинанда, ага. оборжаться. пупок бы целовал он Фердинанду, если бы тот рядом с ним был - это максимум.
А выбор позиции не входит в этот скилл? Так то Роналду тоже несмотря на рост забивал благодаря тому, что умел выбирать позицию, и никогда не был таким тараном, как условный Левандовский.
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Ответ James Franc
Кевин Де Брюйне: «Я преклоняюсь только перед одним человеком, и это Месси».
Вот идиот а мог бы преклонятся перед своим отцом или человеком который его воспитал как футболиста. Но нет же он преклонятся перед агрессивным карликом.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не являюмь фанатом Роналду, мягко говоря, но это уже который молодой футболист из топ 5 лиг заявляет, что вдохновлялся им ? Чуть ли не каждую неделю ему респектуют все от Винисиуса с Холандом до Барколя и Беллингема. От этого вдвойне смешно, когда какой-то Васёк со спортса здесь тратит все свое свободное время, чтобы кому-то доказать якобы бездарность Роналду, а потом выходит профессиональный футболист и разрушает весь его выдуманный мир
Может потому что про Месси не публикуют здесь? В зарубежной прессе через день ведущие игроки высказываются о Лео. Его предпочитают абсолютно все ведущие игроки на данный момент. Винисиус, Палмер, Джуд, Фоден, Мусиала, КДБ и далее по списку.
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Ответ Alimoff84
В чем-то согласен. Он, конечно, упорным трудом и силой воли много добился, но в большей мере, он всегда работал на себя в первую очередь. То есть, я бы не строил вокруг Роналду команду на долгие годы - я бы предпочёл таких как Зидан, Пирло, Месси и им подобные.
Зидан и Месси да, но таких как Пирло вместо Роналду нужно штук пять.
+1
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Ответ Рассол Уэстбрик
Менталитет Роналду – это 0+0 в важных играх главного футбольного турнира и постоянные истерики. Швыряния чужих телефонов и просьбы переписать гол партнера на свой счет. Однозначно самый переоцененный футболист в истории. Лично я тех же Роналдо и Анри котирую выше.
Не объективно ) Ведь скандальные истории есть у каждого футболиста. И у Месси и у Марадоны, у Беллингема и т.д. Все мы несовершенные люди, а когда на тебя тысячи камер смотрят каждый день, вся твоя жизнь изучается под микроскопом. Думаю, нас бы тоже уничтожали в комментариях Sports если бы мы были известными спортсменами
+1
-1
0
Ответ Gena Gigiena
Месси это просто человек который хорошо играет в футбол. А Роналду это кумир и пример для миллионов детей и футболистов
Согласен. Кумир симуляций и инстаграмма. Для кого он кумир? Для детей тиктока?
Это позорище прикрывалось смертью своего ребёнка попутно выкладывая фоточки в инстаграмм и в надежде что Мендеш ему найдёт клу. Это позорище выбрасывало капитанскую повязку на поле. Это позорище индивидуальные достижения в командном виде спорта ставило выше, чем командные.Кумир и пример..
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у меня вопрос: почему у мессибоев так бомбит, когда кто-то из молодых игроков называет своим кумиром Роналду?

вот как у James Franc сейчас, например?

или наоборот - бомбит у криштибоев, когда кто-то из молодых игроков называет своим кумиром Месси?
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Одержимостью своим делом Роналдо, конечно восхищает. Из не богатой семьи поднялся, в миллионеры. Просто потому пахал.
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Месси предпочтительнее Роналду среди многих в первую очередь за то, что он куда более командный игрок - не тот, кто по головам пойдёт ради личной статистики, несмотря на упорный труд и достижения Роналду
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Я люблю Криштиану и был его большим поклонником в детстве, но позже я начал изучать игру Месси, потому что, когда ты молодой фанат Роналду, ты не можешь понять, как Месси хорош, потому что ты любишь Криштиану, но я вырос и теперь мне нравятся оба»
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Для Леганюсси: Месси забил 722 гола без пенальти - и это больше всех футболистов планеты
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