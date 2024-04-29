Барколя о Роналду: «Всегда поражал его менталитет. Хочется работать, как он, и верить, что благодаря этому можно добиться всего»
Брэдли Барколя рассказал, какой игрок был его кумиром в детстве.
– Что для тебя значит Лига чемпионов?
– Раньше я говорил себе, что очень хочу там сыграть. Забив гол и отдав голевую передачу, я еще больше укрепился в своей идее выиграть ее.
– Какой матч в твоем детстве оказал на тебя особое влияние?
– Для меня это были финалы. Я всегда получал огромное удовольствие от их просмотра. Моей целью всегда было испытать эмоции команды-победителя.
– А какой финал особенно?
– Я бы сказал, «Реал» – «Атлетико» (в 2014 году – Sports), когда Серхио Рамос забил головой на последней минуте.
– Какой игрок впечатлял тебя в детстве?
– В этом соревновании это был Криштиану Роналду. Видеть, как он забивает почти в каждом матче, даже в финале, как он тащит свою команду, было необыкновенно каждый раз, когда я его видел.
На самом деле, это длилось все мое детство. Мне всегда нравился Роналду, я видел, как он много работает и забивает. Больше всего меня поражал его менталитет – никогда не сдаваться. И благодаря этому я сейчас нахожусь здесь. Я всегда много работал, у меня был хороший настрой. Этому я научился у него.
Каждый раз, когда мы видим, как он превосходит самого себя, нам, молодым людям, очень приятно наблюдать за ним. Хочется работать, как он, и верить, что, работая, можно добиться всего.
– Если бы ты встретился с ним, что бы ты ему сказал?
– Я бы поздравил его со всем, чего он достиг, и сказал бы спасибо за то, что подарил мне столько эмоций в детстве, – сказал вингер «ПСЖ» в интервью пресс-службе УЕФА.
а ты где эту корявую матчасть изучал, вьюноша?
может его заслуга лишь в том, что он от Оши сумел оторваться и пробить без сопротивления? тогда так и пиши, а не херню про выигранные Мессей "воздушные дуэли"
Месси вообще один был, когда забивал. выиграл воздушную дуэль прям, ага. у Фердинанда, ага. оборжаться.
пупок бы целовал он Фердинанду, если бы тот рядом с ним был - это максимум.
Например Беллингем как раз с юности был фанатом Месси, да и сейчас отдает ему предпочтение. Насчёт Винисиуса тоже есть сомнения. Ну и множество других молодых талантов вдохновлялись Месси или другими футболистами: Иньестой, например.
Это позорище прикрывалось смертью своего ребёнка попутно выкладывая фоточки в инстаграмм и в надежде что Мендеш ему найдёт клу. Это позорище выбрасывало капитанскую повязку на поле. Это позорище индивидуальные достижения в командном виде спорта ставило выше, чем командные.Кумир и пример..
вот как у James Franc сейчас, например?
или наоборот - бомбит у криштибоев, когда кто-то из молодых игроков называет своим кумиром Месси?
«Я люблю Криштиану и был его большим поклонником в детстве, но позже я начал изучать игру Месси, потому что, когда ты молодой фанат Роналду, ты не можешь понять, как Месси хорош, потому что ты любишь Криштиану, но я вырос и теперь мне нравятся оба»