Геркус о Слишковиче: «Спартак» выглядит поинтереснее, чем при Абаскале. Были страдания, надрыв, в сейчас команда вполне смотрибелена»

Илья Геркус оценил работу Владимира Слишковича на посту тренера «Спартака».

Вчера красно-белые на своем поле обыграли «Локомотив» (3:2) в 26-м туре Мир .

– В чем конкретно красно-белые превзошли железнодорожников?

– Можно было бы ответить стандартно: в желании. Но я этого делать не буду (улыбается). Да во многих аспектах подопечные Слишковича выглядели предпочтительнее. Надежнее сыграли сзади, эффективнее выбегали в атаки.

Хотя при стандартах соперников тоже возникали довольно серьезные проблемы – два пропущенных мяча, оба после стандартов. Однако с позиционными атаками хозяева справились. Плюс-минус с огрехами, но нейтрализовали угрозы.

По большому счету у «Локо» в нападении почти ничего не получилось! Про «Спартак» я так сказать не могу – все же поинтереснее действовали впереди.

– Увидев стартовый состав « », не подумали о том, что где-то рядом?

– (Улыбается) Слишкович, конечно, рисковал. Но тут ему виднее. Похоже, он держал в голове кубковое дерби с «Динамо».

Было любопытно посмотреть на такое сочетание футболистов. Интригу Слишкович, конечно, создал, но он тренирует этих игроков, видит их в работе каждый день. Счет на табло, результат добыт.

– «Слишкович, верим»?

– Команда, конечно, выглядит поинтереснее, чем при Абаскале. Пока «Спартак» интригует, две победы против сильных соперников в трех турах.

Раньше были страдания, надрыв... А сейчас «Спартак» вполне смотрибелен. Красно-белые успокоились, стали играть надежнее.

– Проще?

– Нет, я бы так не сказал. Тактические перемены тоже видны. Разнообразно играют, гибко. На мой взгляд, Слишкович – интересный специалист.

– Так, может, москвичам не надо никого искать?

– Ой, тут можно попасть в западню. Временный тренер – непредсказуемая история. Выводы можно делать только в конце сезона, да и то...

Но пока динамика положительная. Этот отрезок говорит в пользу Слишковича. Однако поймите: весенняя и осенняя части сезона – две совершенно разные вещи. Способен ли он ровно отработать весь чемпионат? Пока вопрос без ответа, – сказал бывший президент « » .

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