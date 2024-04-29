Геркус о Слишковиче: «Спартак» выглядит поинтереснее, чем при Абаскале. Были страдания, надрыв, в сейчас команда вполне смотрибелена»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Илья Геркус Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Илья Геркус оценил работу Владимира Слишковича на посту тренера «Спартака».

Вчера красно-белые на своем поле обыграли «Локомотив» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ.

В чем конкретно красно-белые превзошли железнодорожников?

– Можно было бы ответить стандартно: в желании. Но я этого делать не буду (улыбается). Да во многих аспектах подопечные Слишковича выглядели предпочтительнее. Надежнее сыграли сзади, эффективнее выбегали в атаки.

Хотя при стандартах соперников тоже возникали довольно серьезные проблемы – два пропущенных мяча, оба после стандартов. Однако с позиционными атаками хозяева справились. Плюс-минус с огрехами, но нейтрализовали угрозы.

По большому счету у «Локо» в нападении почти ничего не получилось! Про «Спартак» я так сказать не могу – все же поинтереснее действовали впереди.

Увидев стартовый состав «Спартака», не подумали о том, что Абаскаль где-то рядом?

– (Улыбается) Слишкович, конечно, рисковал. Но тут ему виднее. Похоже, он держал в голове кубковое дерби с «Динамо».

Было любопытно посмотреть на такое сочетание футболистов. Интригу Слишкович, конечно, создал, но он тренирует этих игроков, видит их в работе каждый день. Счет на табло, результат добыт.

«Слишкович, верим»?

– Команда, конечно, выглядит поинтереснее, чем при Абаскале. Пока «Спартак» интригует, две победы против сильных соперников в трех турах.

Раньше были страдания, надрыв... А сейчас «Спартак» вполне смотрибелен. Красно-белые успокоились, стали играть надежнее.

Проще?

– Нет, я бы так не сказал. Тактические перемены тоже видны. Разнообразно играют, гибко. На мой взгляд, Слишкович – интересный специалист.

Так, может, москвичам не надо никого искать?

– Ой, тут можно попасть в западню. Временный тренер – непредсказуемая история. Выводы можно делать только в конце сезона, да и то...

Но пока динамика положительная. Этот отрезок говорит в пользу Слишковича. Однако поймите: весенняя и осенняя части сезона – две совершенно разные вещи. Способен ли он ровно отработать весь чемпионат? Пока вопрос без ответа, – сказал бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

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11 комментариев
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Мысль, идея и тактический рисунок у Абаскаля были лучше. У Слишковича игроки стали лучше выполнять свою работу, чаще попадать по мячу, чаще попадать в створ.

Тут появляются к этим игрокам вопросы.
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Как бы то ни было изначально играл не основной состав Спартака против основы Локомотива... В боевом составе результат был бы более убедительным...
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Ну всё...началось, стоило одержать две победы над Динамо и Ростовом в большей степени из за подарков вратарей соперника, и Слишкович уже чуть ли не топ)) С Локо равная игра, но повезло чуть больше....в целом, игра Спартака так и осталась бессмысленной, и к этому составу, нужен действительно грамотный тренер
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Ответ arspurs9
Мысль, идея и тактический рисунок у Абаскаля были лучше. У Слишковича игроки стали лучше выполнять свою работу, чаще попадать по мячу, чаще попадать в створ. Тут появляются к этим игрокам вопросы.
Так он их просто раскрепостил, при Абаскале была зажатая атмосфера. В целом если взглянуть даже на ответы Абаскаля в прессе весной он по моему уже и сам был в непонятном состоянии и не знал что делать, вопрос зачем столько его держать надо было?
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Сами потом будут Слишковича втаптывать в грязь
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