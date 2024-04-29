«Сочи» заявил, что все игроки готовы к матчу с «Факелом». Футболисты перенесли отравление перед игрой с «Ахматом»

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«Сочи» полностью восстановился перед матчем с «Факелом» в 26-м туре Мир РПЛ.

В четверг «Ахмат» дома победил «Сочи» (1:0) в матче перенесенного 21‑го тура Мир РПЛ.

Перед игрой тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что 14 футболистов команды отравились накануне матча. По словам испанца, его команду «заставили играть», после встречи он раскритиковал РПЛ за то, что игру не перенесли. 

«После возвращения из Грозного команда провела комплекс восстановительных, медицинских процедур и сейчас в полном составе и полной боевой готовности готовится к матчу.

Вчера уже прошла предыгровая тренировка. Все в строю», – заявили в пресс‑службе «Сочи».

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1 комментарий
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Ну, с Факелом теперь главное не обзыряниться.
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