Умер Михаил Фоменко. Бывшему игроку сборной СССР и экс-тренеру Украины было 75 лет

Скончался Михаил Фоменко.

Бывший игрок сборной СССР и экс-тренер сборной Украины ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщает УАФ.

выступал за «Зарю» и « ». В составе киевлян трижды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР, в 1975-м стал обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Со сборной СССР был серебряным призером Евро-1972 и бронзовым призером Олимпиады-1976.

В качестве тренера в 1993-м привел киевское «Динамо» к первому чемпионству Украины, тогда же выиграл Кубок Украины, в 2001 выводил киевский ЦСКА в финал Кубка Украины.

Возглавлял сборную Украины с 2012 по 2016 год, выводил команду на Евро-2016.