Умер Михаил Фоменко. Бывшему игроку сборной СССР и экс-тренеру Украины было 75 лет
Скончался Михаил Фоменко.
Бывший игрок сборной СССР и экс-тренер сборной Украины ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщает УАФ.
Фоменко выступал за «Зарю» и «Динамо». В составе киевлян трижды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР, в 1975-м стал обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА.
Со сборной СССР был серебряным призером Евро-1972 и бронзовым призером Олимпиады-1976.
В качестве тренера в 1993-м привел киевское «Динамо» к первому чемпионству Украины, тогда же выиграл Кубок Украины, в 2001 выводил киевский ЦСКА в финал Кубка Украины.
Возглавлял сборную Украины с 2012 по 2016 год, выводил команду на Евро-2016.