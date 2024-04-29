Умер Михаил Фоменко. Бывшему игроку сборной СССР и экс-тренеру Украины было 75 лет

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Заря Михаил Фоменко сборная СССР УАФ Футбол

Скончался Михаил Фоменко.

Бывший игрок сборной СССР и экс-тренер сборной Украины ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщает УАФ.

Фоменко выступал за «Зарю» и «Динамо». В составе киевлян трижды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР, в 1975-м стал обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Со сборной СССР был серебряным призером Евро-1972 и бронзовым призером Олимпиады-1976.

В качестве тренера в 1993-м привел киевское «Динамо» к первому чемпионству Украины, тогда же выиграл Кубок Украины, в 2001 выводил киевский ЦСКА в финал Кубка Украины.

Возглавлял сборную Украины с 2012 по 2016 год, выводил команду на Евро-2016.

4 комментария
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Просматривал матчи ДК 70-х. Феноменальный был защитник. И как человек очень приятный. Жаль(((
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Соболезную. Наш тренер, из Металлиста. Помним...
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Царствие небесное, хороший был футболист и тренер
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Жаль
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