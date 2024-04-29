Клубы АПЛ сегодня проголосуют за введение потолка зарплат. Один из вариантов – 466 млн фунтов
В АПЛ могут ввести потолок зарплат.
Ожидается, что клубы Премьер-лиги проголосуют за нововведение сегодня, сообщает Sky Sports.
По данным источника, ограничение будет заключаться не в том, сколько клубы смогут платить тому или иному игроку, а в том, сколько клуб сможет потратить на состав в плане зарплат, трансферов и агентских выплат.
Один из вариантов потолка – сумма, в 4,5 раза превышающая доход от трансляций клуба, занимающего последнее место в лиге. Если бы этот потолок действовал сейчас, он составил бы 466 млн фунтов.
Надо внедрять во всех странах. В нашей особенно.
А вот в трансферы - нефиг лезть вообще.
2. Что бы клубы не могли пользоваться существующими лазейками. Я открою для тебя секрет: на самом деле большая часть топ-клубов нарушают ФФП. Но они делают это через обмен игроков из-за чего реальные расходы больше тех, что на бумаге. Плюс в "расходы на команду" записывают определённые льготы топ-игрокам - таким образом часть их "зарплаты" уходит за пределы ограничений по расходам.
3. Так понятнее что к чему! Если бы такая система была изначально, в том числе небольшие правки, внесённые в последние 2 года, то Эвертон не попал бы на первый штраф.