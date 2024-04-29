Клубы АПЛ сегодня проголосуют за введение потолка зарплат. Один из вариантов – 466 млн фунтов

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В АПЛ могут ввести потолок зарплат.

Ожидается, что клубы Премьер-лиги проголосуют за нововведение сегодня, сообщает Sky Sports.

По данным источника, ограничение будет заключаться не в том, сколько клубы смогут платить тому или иному игроку, а в том, сколько клуб сможет потратить на состав в плане зарплат, трансферов и агентских выплат.

Один из вариантов потолка – сумма, в 4,5 раза превышающая доход от трансляций клуба, занимающего последнее место в лиге. Если бы этот потолок действовал сейчас, он составил бы 466 млн фунтов.

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16 комментариев
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Ответ Alon Raven
Ты понимаешь что ты говоришь и кому ты говоришь? Те, кто будут принимать это решение, вывели АПЛ из нижней части Топ-лиг на первое место. Каких-то 15 лет назад лучшие игроки уезжали из АПЛ в Италию и Испанию. 20 лет назад даже Германия была предпочтительнее. И вот эти функционеры если примут решение, то оно точно будет взвешенным. Возможно, будет не совсем удачным, как пару лет назад было с уменьшением разницы в вознаграждениях клубов, но они могут точно так же через 2-3 года откатить назад, если это окажется не эффективным.
Когда последний раз обладатель Золотого Мяча играл в АПЛ ?
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+3
Ответ CHELSEA_2008
Так поэтому и выиграли, что Реал, Барса превратили лигу в бомжей, получая половину денег с ТВ прав от всей лиги. Последние команды бомж-лиги стоят меньше Беллингема, позор. Если бы такое деление было в АПЛ, испанцы забыли бы о победах в Европе на десятилетия. Но АПЛ почему-то берет пример американцев, с НБА, НХЛ, где каждый может обыграть каждого и все примерно равные. Перес бы повесился если бы в Испании такое ввели.
Ага, а Атлетико, Севилья, Вильярреал, еврокубки по-твоему не брали? Где ж твои клубы АПЛ то были? Которые такие богатые, дорогие, и стоят больше Беллингема?!
+3
0
+3
Ответ CHELSEA_2008
А в Мадриде есть этот потолок? И вообще, при чём тут последнее место в лиге и его доход от ТВ прав?
Что бы первый не мог потратить больше последнего, но при этом что бы сумма была подъёмная для последнего.
+3
0
+3
А разве законно такое делать без профсоюза игроков. Как это в американских лигах?
+3
-1
+2
Ценный ход. И это при том, что в Англии восемь богатых клубов, а не 1-2, как в других лигах.
Надо внедрять во всех странах. В нашей особенно.
+1
0
+1
В плане зарплат - это да. и для агентов потолок в процентах.
А вот в трансферы - нефиг лезть вообще.
+4
-4
0
Идут по пути североамериканских лиг, здравая мысль
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Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
1. Что бы не было разговоров про нефтяные краны.
2. Что бы клубы не могли пользоваться существующими лазейками. Я открою для тебя секрет: на самом деле большая часть топ-клубов нарушают ФФП. Но они делают это через обмен игроков из-за чего реальные расходы больше тех, что на бумаге. Плюс в "расходы на команду" записывают определённые льготы топ-игрокам - таким образом часть их "зарплаты" уходит за пределы ограничений по расходам.
3. Так понятнее что к чему! Если бы такая система была изначально, в том числе небольшие правки, внесённые в последние 2 года, то Эвертон не попал бы на первый штраф.
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Ответ Алексей Муравьёв
Ага, а Атлетико, Севилья, Вильярреал, еврокубки по-твоему не брали? Где ж твои клубы АПЛ то были? Которые такие богатые, дорогие, и стоят больше Беллингема?!
За последние 5 лет 3 клуба АПЛ выиграли ЛЧ. 4 было в финалах. Один раз были английские финалы ЛЧ и ЛЕ. Для сравнения у бомж-лиги Испании НЕОЖИДАННО только 2 клуба брали ЛЧ за ВСЮ ИСТОРИЮ.
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