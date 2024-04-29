Пашалич – единственный хабвек Серии А, забивший 5+ голов в каждом сезоне с 2018 года – с перехода в «Аталанту»

Марио Пашалич забивает не менее 5 голов в Серии А 6 сезонов подряд.

В 34-м туре Серии А « » на своем поле победила «Эмполи» (2:0). открыл счет на 42-й минуте с пенальти.

Экс-игрок « » – единственный полузащитник чемпионата Италии с момента перехода в клуб из Бергамо в сезоне-2018/19, которому удалось забить не менее 5 голов в каждом из последних 6 сезонов.

В текущем чемпионате у хорвата за 29 матчей 5 голов и 5 результативных передач. Статистика Пашалича представлена здесь.