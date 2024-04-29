Пашалич – единственный хабвек Серии А, забивший 5+ голов в каждом сезоне с 2018 года – с перехода в «Аталанту»

Теги Спартак Аталанта серия А Италия рекорды Марио Пашалич Футбол

Марио Пашалич забивает не менее 5 голов в Серии А 6 сезонов подряд.

В 34-м туре Серии А «Аталанта» на своем поле победила «Эмполи» (2:0). Марио Пашалич открыл счет на 42-й минуте с пенальти.

Экс-игрок «Спартака» – единственный полузащитник чемпионата Италии с момента перехода в клуб из Бергамо в сезоне-2018/19, которому удалось забить не менее 5 голов в каждом из последних 6 сезонов.

В текущем чемпионате у хорвата за 29 матчей 5 голов и 5 результативных передач. Статистика Пашалича представлена здесь.

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6 комментариев
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Набирался опыта в Спартаке.
Читер.
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Чем его там в Спартаке кормили?
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Превосходная работа, это при том, что в Аталанте приличная конкуренция
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Жаль СМС свалил, а то это достижение было бы за ним - забивал не меньше 5 с сезона 2017/18 и до 2022/23 включительно, пока летом не уехал на заработки. Уверен что и в этом сезоне свои 5-10 он бы положил, при том что пенальти не бил.
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Качественный игрок, когда получал мяч, сразу было видно его очень приличный уровень. Аренда в Спартаке кончилась, и он ушёл, наш чемпионат ему не был интересен.
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Ответ Gena Gigiena
Чем его там в Спартаке кормили?
Борщом же
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