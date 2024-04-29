Геркус о Дзюбе: «Если в «Локо» думают о результате, Артему нужно давать тайм, а не 10 минут»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Илья Геркус Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Максим Глушенков Футбол

Илья Геркус считает, что Артему Дзюбе нужно давать больше игрового времени в «Локо».

В воскресенье железнодорожники уступили «Спартаку» (2:3) в Мир РПЛ.

— Ход Галактионова с переводом Глушенкова на позицию центрального нападающего не особо работает?

— Ну... Тренер же говорит о другом амплуа Глушенкова. Не центрфорвард, а ложная «девятка». У него, как я понимаю, такой план. В целом яркого центрфорварда у «Локо» сейчас нет. Дзюбу перестали использовать. А другого варианта не нашли. Сарвели все же другого класса нападающий.

— Дзюбу выпустили на 10 минут.

— Ну что это такое — 10 минут? Что называется, на сдачу... Чего вы тогда от него ждете? Мало кто переломит ход встречи за такой отрезок времени. Бывают такие случаи, не спорю. Но нечасто. Думаю, если в «Локомотиве» рассчитывают на отдачу от игрока, Дзюбе надо давать тайм. А так – это все несерьезно как-то...

— Дело идет к тому, что с Дзюбой контракт не продлят?

— Честно говоря, я эту историю не понимаю. Но это уже совсем другой разговор, – сказал бывший президент «Локомотива».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если о результате, то онанюгу давно пора выгнать
+6
-1
+5
Дзюбе надо искать другой клуб.
Галактионову тоже
+2
0
+2
Оп давай давай Дзюбу на... посылай
+3
-2
+1
Геркус просто уникальный... Ладно Смородская - старая бабка. А этот вполне ещё молодой - сидит уже который год без работы. Хуже бабки (
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий