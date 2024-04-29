Геркус о Дзюбе: «Если в «Локо» думают о результате, Артему нужно давать тайм, а не 10 минут»

Илья Геркус считает, что Артему Дзюбе нужно давать больше игрового времени в «Локо».

В воскресенье железнодорожники уступили «Спартаку» (2:3) в Мир .

— Ход Галактионова с переводом на позицию центрального нападающего не особо работает?

— Ну... Тренер же говорит о другом амплуа Глушенкова. Не центрфорвард, а ложная «девятка». У него, как я понимаю, такой план. В целом яркого центрфорварда у «Локо» сейчас нет. Дзюбу перестали использовать. А другого варианта не нашли. Сарвели все же другого класса нападающий.

— Дзюбу выпустили на 10 минут.

— Ну что это такое — 10 минут? Что называется, на сдачу... Чего вы тогда от него ждете? Мало кто переломит ход встречи за такой отрезок времени. Бывают такие случаи, не спорю. Но нечасто. Думаю, если в «Локомотиве» рассчитывают на отдачу от игрока, надо давать тайм. А так – это все несерьезно как-то...

— Дело идет к тому, что с Дзюбой контракт не продлят?

— Честно говоря, я эту историю не понимаю. Но это уже совсем другой разговор, – сказал бывший президент « ива».