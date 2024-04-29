Хави: «Барса» хочет попасть в Суперкубок Испании. Перед нами стоит задача финишировать вторыми»

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании Футбол

Хави рассказал, какая цель стоит перед «Барселоной» на остаток сезона.

Сегодня каталонская команд примет «Валенсию» в 33-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Перед нами стоит задача финишировать вторыми. Мы хотим квалифицироваться в Суперкубок Испании, а для этого мы должны обыграть «Валенсию», достигнув цели-минимум – попадания в Лигу чемпионов благодаря поражению «Атлетика», – сказал главный тренер «Барселоны».

После 32 проведенных туров «блауграна» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Жироны» на 1 балл при матче в запасе. 

7 комментариев
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Думаю такую же цель Хави поставит и на следующий сезон.
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Красава Хави:) Каждую неделю новые цели:))
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Просто побеждайте и всё,без лишних слов ☝🏼
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Наконец то стадия принятия...)
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Правильно ставит цели Хави - Барсе нужно по-любому выигрывать - раз такая полоса - значит и цели приемлемые - думаю, что совсем немного осталось - скоро в Барсе все будет хорошо…наверное:))
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Наконец-то реалистичные цели от Чипи-Чапи
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