Хави: «Барса» хочет попасть в Суперкубок Испании. Перед нами стоит задача финишировать вторыми»
Хави рассказал, какая цель стоит перед «Барселоной» на остаток сезона.
Сегодня каталонская команд примет «Валенсию» в 33-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
«Перед нами стоит задача финишировать вторыми. Мы хотим квалифицироваться в Суперкубок Испании, а для этого мы должны обыграть «Валенсию», достигнув цели-минимум – попадания в Лигу чемпионов благодаря поражению «Атлетика», – сказал главный тренер «Барселоны».
После 32 проведенных туров «блауграна» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Жироны» на 1 балл при матче в запасе.