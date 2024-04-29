Хави: «Барса» хочет попасть в Суперкубок Испании. Перед нами стоит задача финишировать вторыми»

Хави рассказал, какая цель стоит перед «Барселоной» на остаток сезона.

Сегодня каталонская команд примет «Валенсию» в 33-м туре . Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

«Перед нами стоит задача финишировать вторыми. Мы хотим квалифицироваться в , а для этого мы должны обыграть «Валенсию», достигнув цели-минимум – попадания в Лигу чемпионов благодаря поражению «Атлетика», – сказал главный тренер «Барселоны».

После 32 проведенных туров «блауграна» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Жироны» на 1 балл при матче в запасе.