Гендиректор ISU Смит о футбольном ЧМ-2018: «Я гораздо лучше понял Россию и познакомился со столькими замечательными людьми. Невероятное время»
Гендиректор ISU Колин Смит рассказал, как ему удалось лучше понять Россию.
С 2023 года Смит занимает пост генерального директора Международного союза конькобежцев (ISU). В 2018-м он отвечал за организацию чемпионата мира по футболу в России в качестве директора по проведению турниров Международной федерации футбола (ФИФА).
«Это был классный турнир! Очень успешный и невероятный по духу. Первый раз я приехал в Россию года за три до чемпионата мира и под конец проводил там по три недели в месяц. Причем не только в Москве, я мотался по всем городам, где должны были пройти матчи.
По сути, я отвечал за весь турнир со стороны ФИФА – моя должность называлась Chief tournament officer (директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий – Sports), приходилось вникать буквально во все.
Но я с огромной теплотой вспоминаю то время – атмосфера у чемпионата была сумасшедшая. Я гораздо лучше понял Россию и познакомился со столькими замечательными людьми, это было невероятное время.
Понимаете, болельщики, которые приезжали в Россию впервые, не знали, чего ожидать. А их встречали с таким радушием, они попадали в атмосферу праздника. Вспомните, например, пешеходные зоны, которые устраивали в городах для фанатов – это же была одна гигантская супервечеринка», – сказал Смит в комментарии для Sports.
«Я гораздо лучше понял Россию». Он отвечал за футбольный ЧМ-2018, а теперь спасает фигурку
Было бы досадно,если бы потрачено было бы огромное количество нефтедолларов,и иных валют...а ЧМ был бы худшим. Но он был лучшим,и запомнится всему миру,именно таким!
Да, хорошее было время!
Теперь это только воспоминания!
впрочем - россиянам (как и совкам) жить прошлым весьма привычно, ну или будущим - которое заложенно в чьи-то "планов громадье"... но только не настоящим, оно как всегда - довольно убого...