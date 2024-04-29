Гендиректор ISU Смит о футбольном ЧМ-2018: «Я гораздо лучше понял Россию и познакомился со столькими замечательными людьми. Невероятное время»

Гендиректор ISU Колин Смит рассказал, как ему удалось лучше понять Россию.

С 2023 года Смит занимает пост генерального директора Международного союза конькобежцев (ISU). В 2018-м он отвечал за организацию чемпионата мира по футболу в России в качестве директора по проведению турниров Международной федерации футбола (ФИФА).

«Это был классный турнир! Очень успешный и невероятный по духу. Первый раз я приехал в Россию года за три до чемпионата мира и под конец проводил там по три недели в месяц. Причем не только в Москве, я мотался по всем городам, где должны были пройти матчи.

По сути, я отвечал за весь турнир со стороны ФИФА – моя должность называлась Chief tournament officer (директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий – Sports), приходилось вникать буквально во все.

Но я с огромной теплотой вспоминаю то время – атмосфера у чемпионата была сумасшедшая. Я гораздо лучше понял Россию и познакомился со столькими замечательными людьми, это было невероятное время.

Понимаете, болельщики, которые приезжали в Россию впервые, не знали, чего ожидать. А их встречали с таким радушием, они попадали в атмосферу праздника. Вспомните, например, пешеходные зоны, которые устраивали в городах для фанатов – это же была одна гигантская супервечеринка», – сказал Смит в комментарии для Sports.

«Я гораздо лучше понял Россию». Он отвечал за футбольный ЧМ-2018, а теперь спасает фигурку