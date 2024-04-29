Гендиректор ISU Смит о футбольном ЧМ-2018: «Я гораздо лучше понял Россию и познакомился со столькими замечательными людьми. Невероятное время»

Теги ISU ЧМ-2018 FIFA Колин Смит Фигурное катание

Гендиректор ISU Колин Смит рассказал, как ему удалось лучше понять Россию.

С 2023 года Смит занимает пост генерального директора Международного союза конькобежцев (ISU). В 2018-м он отвечал за организацию чемпионата мира по футболу в России в качестве директора по проведению турниров Международной федерации футбола (ФИФА).

«Это был классный турнир! Очень успешный и невероятный по духу. Первый раз я приехал в Россию года за три до чемпионата мира и под конец проводил там по три недели в месяц. Причем не только в Москве, я мотался по всем городам, где должны были пройти матчи.

По сути, я отвечал за весь турнир со стороны ФИФА – моя должность называлась Chief tournament officer (директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий – Sports), приходилось вникать буквально во все.

Но я с огромной теплотой вспоминаю то время – атмосфера у чемпионата была сумасшедшая. Я гораздо лучше понял Россию и познакомился со столькими замечательными людьми, это было невероятное время. 

Понимаете, болельщики, которые приезжали в Россию впервые, не знали, чего ожидать. А их встречали с таким радушием, они попадали в атмосферу праздника. Вспомните, например, пешеходные зоны, которые устраивали в городах для фанатов – это же была одна гигантская супервечеринка», – сказал Смит в комментарии для Sports.

«Я гораздо лучше понял Россию». Он отвечал за футбольный ЧМ-2018, а теперь спасает фигурку

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16 комментариев
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Лучший ЧМ в истории
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Мне очень жаль, что не удалось побывать на мундиале в своей стране
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Ответ Prokuror Prokurorov
Бесспорно, один из лучших ЧМ в истории в плане организации и проведения. Что в общем-то немудрено, учитывая какие нефтедоллары вложили в это.
А что,разве можно провести лучший ЧМ,не вкладывая?
Было бы досадно,если бы потрачено было бы огромное количество нефтедолларов,и иных валют...а ЧМ был бы худшим. Но он был лучшим,и запомнится всему миру,именно таким!
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А я во время ЧМ в Крыму отдыхала ) Помню как по пути в районе Ростова нас фанатские машины с развевающимися флагами обгоняли )
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глубинарию не нужно хорошо жить. главное пельметосы по скидке и сказки про дутое вяличие слушать
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Многие иностранцы после Олимпиады 1936 в восторге были.
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Ответ Страна силовиков, оков и кабаков
Мне очень жаль, что не удалось побывать на мундиале в своей стране
Такая же история
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Дааа... Было время.
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Это было прекрасно!
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Супер вечеринка!
Да, хорошее было время!
Теперь это только воспоминания!
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Поддерживаю - лучший! Я и на матче был, и в фан-зоне много раз. Наверное это первый и последний ЧМ, на котором я присутствовал. Классно было 6 лет назад!👍
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Ответ ALEX-CHICAGO
А что,разве можно провести лучший ЧМ,не вкладывая? Было бы досадно,если бы потрачено было бы огромное количество нефтедолларов,и иных валют...а ЧМ был бы худшим. Но он был лучшим,и запомнится всему миру,именно таким!
успокойся, мир уже давно забыл об этом "лучшем чемпионате" напрочь... кроме отдельных спецов, которые поимели на нем бабло... ну и кроме местных патриотов - они будут бегать на улицу по нужде и наслаждаться в процессе теплыми воспоминаниями оооооооо... вот так же и СССР вспоминают - спутники разные, космические корабли, ледоходы атомные и прочее, прочее, прочее, т.е. всё то, что находится где-то там и зачем-то наверное нужно - кроме реальной жизни здесь и сейчас...
впрочем - россиянам (как и совкам) жить прошлым весьма привычно, ну или будущим - которое заложенно в чьи-то "планов громадье"... но только не настоящим, оно как всегда - довольно убого...
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