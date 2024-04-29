Генсек РФС о словах Ги Ру про ЦСКА и подкуп судей: «Махнул лишнего и решил к себе внимание привлечь»

Генеральный секретарь РФС отреагировал на обвинения ЦСКА в подкупе судей.

Ранее экс-тренер «Осера» Ги Ру обвинил московский клуб в подкупе судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05. Тогда московский клуб обыграл « » по сумме двух матчей (4:0, 0:2) и в итоге выиграл трофей, обыграв в финале «Спортинг».

«Человек сидит в деревне, махнул лишнего и решил к себе внимание привлечь. Обычно это так происходит. Глубокой политической подоплеки искать не стоит», – сказал .