Алексей Андронов: «Следить за графиком Овечкина – самая бессмысленная вещь на свете. Это не имеет отношения к игре в хоккей, и 0-4 в серии – тоже. Был Максим, да и…»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Алексей Андронов Хоккей

Алексей Андронов оценил погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

В 4-м матче первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» со счетом 2:4 и проиграл серию (0-4). Овечкин не набрал ни одного очка в четырех играх.

38-летний форвард забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он отстает от Уэйна Гретцки на 41 гол. 

«Вот самая бессмысленная вещь на свете – это слежение за графиком Овечкина. Ну побьет, допустим. Узнаем. Из новостей.

Но вот выход в плей-офф и его смысл. Зеро. Абсолютли. «Рейнджерс» их на терке натерли, и его первого.

Рекорд? Побьет – значит, побьет. Но это не имеет отношения к игре в хоккей, игре командной. И 0-4 в серии, свип, тоже не имеет.

Был Максим, да и… (дальше вы знаете)», – написал комментатор Алексей Андронов.

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30 комментариев
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сальную голову припекло
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-11
+25
Алексей Андронов: Пользоваться шампунем - самая бессмысленная вещь на свете. Это не имеет отношения к мытью головы.
+33
-13
+20
А следить нужно за вотерлинией стакане, как последние 20 лет делает Алексей Андронов.
+15
-4
+11
Ответ Volgogradets
сальную голову припекло
Был недокомментатор Андронов, да и…
+10
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+6
Как же спортс радуется, что Ови вылетел
Можно столько новостей запостить, столько своих ботов под эти новости кинуть, столько актива поднять!
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+5
оклемался что ли ?
+7
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+5
Как-то прочитал про Андронова: этот спортивный журналист настолько спортивен, что может пропустить утренний душ, но опохмел по утру - никогда.
+7
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+3
Ответ Антон Фалафель
Может в Ночной лиге рекорд Грецкого добьёт???
Опа, уже четвертый
+5
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Следить за андроновым и его мыслями... Даже из новостей не хотел бы узнавать
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Может в Ночной лиге рекорд Грецкого добьёт???
+5
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Ответ igorkuz45
Ваш - это чей? Капитан команды из столицы США ваш???
Наш соотечественник, русский.
+1
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+1
Скажи лучше, что используешь вместо шампуня
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Ответ atomio
Сказал бот созданный пару дней назад 😂🤡🤡 с провокационным именем
Про вас же ник)))
+2
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+1
Комментарии Алексея Андронова пожалуй самая бессмысленная вещь, которая есть на свете. Наш человек может стать лучшим снайпером в истории нхл. Ну и **** этот Андронов.
+6
-5
+1
Зачем о чем-то спрашивать это бессмысленное тело с немытыми волосами?
+5
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Вспоминаю кто это, блин даже забыл уже про него, хорошо фотку внизу поста прикрепили
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Дождался, клoун, полгода не было слышно
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Зато некто может хайпануть на "самой бессмысленной вещи" бгг, такое лицемерие угарное)
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Алкаш проснулся. Долго его не было видно
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Человек, судя по всему, знает в чем смысл всего сущего. Удивительный персонаж. Не хочешь не следи, а люди сами решат. Среди них точно есть такие, которые явно поумнее тебя.
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При всей к нему нелюбви, доля правды в его словах есть. Но это командный вид спорта и что стоят личные достижения в данный момент, когда твоя команда не может преодолеть 1/8 и неизвестно когда сможет 🤷‍♂️
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Интересно, Андронов и Шмурнов пара?
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Если бы Овечкин был украинцем то Андронов бы следил за каждым его пасом давно подмеченна особенная ,,любов"его к данной нации.Ничего против украинцев не имею там много хороших людей как и везде.
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Сказал бот созданный пару дней назад 😂🤡🤡 с провокационным именем
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Комментарий удален пользователем
Ответ igorkuz45
Ваш - это чей? Капитан команды из столицы США ваш???
А вы типа не в курсе какой страный он гражданин?🤭😬
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