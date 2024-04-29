Алексей Андронов: «Следить за графиком Овечкина – самая бессмысленная вещь на свете. Это не имеет отношения к игре в хоккей, и 0-4 в серии – тоже. Был Максим, да и…»
Алексей Андронов оценил погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
В 4-м матче первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» со счетом 2:4 и проиграл серию (0-4). Овечкин не набрал ни одного очка в четырех играх.
38-летний форвард забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он отстает от Уэйна Гретцки на 41 гол.
«Вот самая бессмысленная вещь на свете – это слежение за графиком Овечкина. Ну побьет, допустим. Узнаем. Из новостей.
Но вот выход в плей-офф и его смысл. Зеро. Абсолютли. «Рейнджерс» их на терке натерли, и его первого.
Рекорд? Побьет – значит, побьет. Но это не имеет отношения к игре в хоккей, игре командной. И 0-4 в серии, свип, тоже не имеет.
Был Максим, да и… (дальше вы знаете)», – написал комментатор Алексей Андронов.
Можно столько новостей запостить, столько своих ботов под эти новости кинуть, столько актива поднять!