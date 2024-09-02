Леклер выиграл в Италии, авария и контракт Антонелли с «Мерседесом», бан Магнуссена на Гран-при, победы Маркеса и Шварцмана и другие гоночные новости за неделю

Спортс представляет дайджест ключевых событий Гран-при Италии «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Леклер сенсационно выиграл гонку благодаря блестящей стратегии «Феррари», заработал звание пилота дня , отпраздновал успех на домашних этапах для себя и команды в один сезон и стал пятым победителем за шесть последних Гран-при .

После финиша Шарль выложил впечатляющее селфи с морем тифози с подиума.

2. Норрис и «Макларен» на шаг ближе к титулам: Ландо выиграл квалификацию (это второй поул подряд и пятый в карьере), а в гонке уступил напарнику Пиастри и финишировал третьим, однако отставание от Ферстаппена сократилось до 62 очков . Между «Маклареном» и «Ред Булл» в Кубке конструкторов – смешные восемь баллов .

Британец рассказал, что рисковал столкнуться с Пиастри на первом круге, но не будет просить партнера его пропускать . В «Макларене» сообщили, что наконец готовы сделать ставку на Норриса в борьбе за чемпионство.

Макс завершил заезд шестым, посетовал, что доминирующий болид «Ред Булл» «превратили в монстра» , и заявил: «Оба титула нереалистичны» .

3. Колапинто заменил Сарджента после Гран-при Нидерландов и будет выступать за «Уильямс» до конца сезона. Первым выбором команды был Лоусон, однако «Ред Булл» заблокировал переход , а Мика Шумахера босс Воулз назвал «не особенным» .

Сарджент за свою недолгую карьеру в «Ф-1» заработал одно очко и девять раз не доехал до финиша в 36 гонках.

На дебютном Гран-при Колапинто, призвавший не сравнивать себя с Месси , стал 12-м.

4. Антонелли объявлен гонщиком «Мерседеса» на сезон-2025 – сразу после того, как разбил болид в дебютной практике . 18-летний итальянец займет кокпит Хэмилтона. Все известные составы «Ф-1» на следующий год – здесь .

5. Магнуссен дисквалифицирован на Гран-при Азербайджана . Кевин первым в истории «Ф-1» набрал 12 штрафных баллов, а после гонки выразил недоумение из-за штрафа в Монце. Гасли, которого «обидел» датчанин, призвал не банить соперника .

6. «Феррари» провела итальянский этап в модифицированной ливрее и посвятила комбинезоны и форму углеволокну . Леклер и Сайнс использовали шлемы в том же стиле .

7. Машина безопасности врезалась в барьеры перед началом уик-энда.

8. Райкконен в здании: последний чемпион «Феррари» приехал в Монцу, встретился с Бинотто и сфотографировался с Леклером перед победным заездом Шарля.

9. Великий этап Марка Маркеса: шестикратный чемпион MotoGP выиграл Гран-при Арагона – первую гонку с 2021-го – после квалификации в 0,8 секунды от соперников и победы в спринте . Баньяя и Алекс Маркес столкнулись, Мартин оторвался в чемпионате.

Тем временем руководство серии выступило за ограничение числа итальянцев и испанцев, гонщики категорически против: «Сколько англосаксов в «Ф-1»?»

10. «Феррари» Шварцмана выиграла гонку WEC на «Трассе Америк».

11. Форнароли стал чемпионом «Формулы-3» благодаря обгону в последнем повороте сезона, не одержав ни одной победы, Мегетуниф стал быстрейшим во второй гонке в Монце, Трамниц – в первой .

12. Бермэн выиграл спринт «Формулы-2» , Бортолето одержал победу в основном заезде с 22-го места .

13. Индикар. О’Уорд – победитель первой гонки в Милуоки, Маклоклин – второй , Палоу и Пауэра разделяют 33 очка перед финалом сезона.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2024

⏱️ Хроника Гран-при: Леклер выиграл домашнюю гонку «Феррари». Скудерия тактически уделала «Макларен»

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Азербайджана «Ф-1» (13-15 сентября).

2. Гран-при Сан-Марино MotoGP (6-8 сентября).

3. Ралли Греции WRC (5-8 сентября).

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