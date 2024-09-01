Норрису осталось 62 очка до Ферстаппена. Разрыв сократился на 22 балла за 4 Гран-при
Пилот «Макларена» Ландо Норрис вновь финишировал выше соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена и сократил отставание в личном зачете.
Британец занял третье место в Монце и заработал балл за лучший круг, его нидерландский коллега стал шестым.
После Гран-при Италии разрыв составляет 62 очка (303 против 241). За последние четыре этапа Ландо трижды оказывался выше Макса и отыграл за этот период 22 балла.
До конца сезона осталось провести восемь основных гонок и три спринта.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2024
5 гонщиков побеждали на 6 последних Гран-при, Ферстаппен продлил серию поражений
Опубликовал: Михаил Ширяев
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