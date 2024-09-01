Норрису осталось 62 очка до Ферстаппена. Разрыв сократился на 22 балла за 4 Гран-при

Пилот «Макларена » Ландо Норрис вновь финишировал выше соперника из «Ред Булл » Макса Ферстаппена и сократил отставание в личном зачете.

Британец занял третье место в Монце и заработал балл за лучший круг, его нидерландский коллега стал шестым.

После Гран-при Италии разрыв составляет 62 очка (303 против 241). За последние четыре этапа Ландо трижды оказывался выше Макса и отыграл за этот период 22 балла.

До конца сезона осталось провести восемь основных гонок и три спринта.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2024

5 гонщиков побеждали на 6 последних Гран-при, Ферстаппен продлил серию поражений