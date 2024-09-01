Магнуссен дисквалифицирован на Гран-при Азербайджана. Кевин первым в истории «Ф-1» набрал 12 штрафных баллов

Кевин Магнуссен принес «Хаасу » одно очко на Гран-при Италии , финишировав десятым, и получил дисквалификацию на следующий этап.

За столкновение с пилотом «Альпин » Пьером Гасли датчанин получил десятисекундное наказание и два штрафных балла.

Магнуссен стал первым гонщиком в истории «Формулы-1», который пропустит уик-энд из-за того, что набрал 12 штрафных баллов за 12 месяцев.

Следующая гонка «Ф-1» – Гран-при Азербайджана (13-15 сентября).

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