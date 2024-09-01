Магнуссен дисквалифицирован на Гран-при Азербайджана. Кевин первым в истории «Ф-1» набрал 12 штрафных баллов
Кевин Магнуссен принес «Хаасу» одно очко на Гран-при Италии, финишировав десятым, и получил дисквалификацию на следующий этап.
За столкновение с пилотом «Альпин» Пьером Гасли датчанин получил десятисекундное наказание и два штрафных балла.
Магнуссен стал первым гонщиком в истории «Формулы-1», который пропустит уик-энд из-за того, что набрал 12 штрафных баллов за 12 месяцев.
Следующая гонка «Ф-1» – Гран-при Азербайджана (13-15 сентября).
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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