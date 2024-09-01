Форнароли стал чемпионом «Формулы-3» благодаря обгону в последнем повороте сезона, не одержав ни одной победы, Мегетуниф выиграл 2-ю гонку в Италии, Мини – 2-й

Пилот «Трайдента » Леонардо Форнароли стал чемпионом «Формулы-3».

На счету итальянца нет ни одной победы за два сезона в серии.

Его напарник Сами Мегетуниф выиграл заключительную гонку сезона в Монце, вторым стал ключевой соперник Леонардо – гонщик «Премы» Габриэле Мини, сам Форнароли, стартовавший с поула, финишировал третьим.

На предпоследнем круге Мини и пилот «АРТ» Кристиан Мэнселл обогнали Форнароли, который опустился на четвертую строчку. Если бы спортсмены финишировали в таком порядке, титул достался бы Габриэле. В последнем повороте последнего круга Леонардо удалось опередить Кристиана и вернуться на первую позицию в личном зачете.

Для других гонщиков, претендовавших на чемпионство, заезд сложился неудачно: Арвид Линдблад («Према ») стал десятым, Люк Браунинг («Хайтек») после участия в инцидентах – 14-м.

Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Никита Бедрин финишировал 15-м.

Форнароли заработал 150 очков в 2024 году, Мини – 148, Браунинг – 128, Линдблад – 113, Мэнселл – 109. Бедрин, одержавший одну победу в сезоне, завершил сезон 19-м (25 баллов).

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