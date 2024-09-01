«Феррари» выложила фото Райкконена с Леклером: «Смотрите, кто заглянул в боксы 😎»
«Феррари» опубликовала фотографию со своим последним чемпионом
Обладатель титула 2007 года Кими Райкконен приехал на Гран-при Италии. Финн, встретившийся накануне с экс-руководителем Скудерии Маттиа Бинотто, сфотографировался и с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.
«Смотрите, кто заглянул в боксы вчера 😎» – подписала пост итальянская команда.
Райкконен посетил Гран-при Италии и встретился с Бинотто
Опубликовал: Михаил Ширяев
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