Норрис завоевал 2-й поул подряд и 5-й в карьере

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис стал быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Италии.

Британец заработал вторую поул-позицию подряд: неделю назад он выиграл квалификацию и гонку в Нидерландах. Тогда Ландо впервые в карьере реализовал поул.

Норрис в пятый раз стартует первым в «Формуле-1». Ранее это случалось на Гран-при России -2021, Испании-2024 и Венгрии-2024.

Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й