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  • MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл первую гонку с 2021-го, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й, Баньяя и Алекс Маркес столкнулись и сошли
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MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл первую гонку с 2021-го, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й, Баньяя и Алекс Маркес столкнулись и сошли

Пилот «Грезини» Марк Маркес одержал победу на Гран-при Арагона MotoGP.

Маркес выиграл в основной гонке впервые за 1043 дня, с Гран-при Эмилии-Романьи-2021.

Шестикратный чемпион премьер-класса провел уик-энд в доминирующем стиле, выиграв у конкурентов 0,8 секунды в квалификации, одержав победу в спринте и пролидировав в воскресной гонке от старта до финиша.

Второе место занял лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак»), третье – новичок MotoGP Педро Акоста («Гасгас»).

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя, до вчерашнего дня лидировавший в чемпионате, вновь неудачно провел старт, а на последних кругах боролся с Алексом Маркесом из «Грезини» за третье место. В итоге соперники столкнулись и сошли.

MotoGP

Гран-при Арагона

Арагон, Испания

1 сентября 2024 года

Гонка

1. Марк Маркес («Грезини») – 23 круга

2. Хорхе Мартин («Прамак») +4,789

3. Педро Акоста («Гасгас») +10,115

4. Брэд Биндер («КТМ») +16,459

5. Энеа Бастианини («Дукати»). +18,766

6. Франко Морбиделли («Прамак») +20,549

7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +21,159

8. Марко Беццекки («ВР46») +24,759

9. Алекс Ринс («Ямаха») +39,420

10. Джек Миллер («КТМ») +39,966

11. Алеш Эспаргаро («Априлия») +40,602

12. Такааки Накагами («ЛЧР») +41,782

13. Аугусто Фернандес («Гасгас») +42,083

14. Жоан Зарко («ЛЧР») +43,264

15. Хоан Мир («Хонда») +49,735

16. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +57,322

17. Лука Марини («Хонда») +1.52,386

Сошли:

Алекс Маркес («Грезини»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Маверик Виньялес («Априлия»)

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Мигел Оливейра («Трэкхаус»)

MotoGP. Гран-при Арагона. Спринт. Марк Маркес впервые выиграл на «Дукати», Мартин стал 2-м и возглавил чемпионат, Акоста – 3-й, Баньяя – 9-й

MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл квалификацию с отрывом в 0,8 с от Акосты, Баньяя – 3-й, Мартин – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Хонда MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
ЛЧР
Гран-при Арагона MotoGP
logoМарк Маркес
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Такааки Накагами
logoХоан Мир
Мигел Оливейра
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Лука Марини
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Аугусто Фернандес
Педро Акоста
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