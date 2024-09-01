MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл первую гонку с 2021-го, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й, Баньяя и Алекс Маркес столкнулись и сошли
Пилот «Грезини» Марк Маркес одержал победу на Гран-при Арагона MotoGP.
Маркес выиграл в основной гонке впервые за 1043 дня, с Гран-при Эмилии-Романьи-2021.
Шестикратный чемпион премьер-класса провел уик-энд в доминирующем стиле, выиграв у конкурентов 0,8 секунды в квалификации, одержав победу в спринте и пролидировав в воскресной гонке от старта до финиша.
Второе место занял лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак»), третье – новичок MotoGP Педро Акоста («Гасгас»).
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя, до вчерашнего дня лидировавший в чемпионате, вновь неудачно провел старт, а на последних кругах боролся с Алексом Маркесом из «Грезини» за третье место. В итоге соперники столкнулись и сошли.
Гран-при Арагона
Арагон, Испания
1 сентября 2024 года
Гонка
1. Марк Маркес («Грезини») – 23 круга
2. Хорхе Мартин («Прамак») +4,789
3. Педро Акоста («Гасгас») +10,115
4. Брэд Биндер («КТМ») +16,459
5. Энеа Бастианини («Дукати»). +18,766
6. Франко Морбиделли («Прамак») +20,549
7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +21,159
8. Марко Беццекки («ВР46») +24,759
9. Алекс Ринс («Ямаха») +39,420
10. Джек Миллер («КТМ») +39,966
11. Алеш Эспаргаро («Априлия») +40,602
12. Такааки Накагами («ЛЧР») +41,782
13. Аугусто Фернандес («Гасгас») +42,083
14. Жоан Зарко («ЛЧР») +43,264
15. Хоан Мир («Хонда») +49,735
16. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +57,322
17. Лука Марини («Хонда») +1.52,386
Сошли:
Алекс Маркес («Грезини»)
Франческо Баньяя («Дукати»)
Маверик Виньялес («Априлия»)
Фабио Куартараро («Ямаха»)
Мигел Оливейра («Трэкхаус»)
MotoGP. Гран-при Арагона. Спринт. Марк Маркес впервые выиграл на «Дукати», Мартин стал 2-м и возглавил чемпионат, Акоста – 3-й, Баньяя – 9-й
MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл квалификацию с отрывом в 0,8 с от Акосты, Баньяя – 3-й, Мартин – 4-й
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