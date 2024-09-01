MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл первую гонку с 2021-го, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й, Баньяя и Алекс Маркес столкнулись и сошли

Пилот «Грезини» Марк Маркес одержал победу на Гран-при Арагона MotoGP.

Маркес выиграл в основной гонке впервые за 1043 дня, с Гран-при Эмилии-Романьи-2021.

Шестикратный чемпион премьер-класса провел уик-энд в доминирующем стиле, выиграв у конкурентов 0,8 секунды в квалификации, одержав победу в спринте и пролидировав в воскресной гонке от старта до финиша.

Второе место занял лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак»), третье – новичок MotoGP Педро Акоста («Гасгас»).

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя, до вчерашнего дня лидировавший в чемпионате, вновь неудачно провел старт, а на последних кругах боролся с Алексом Маркесом из «Грезини» за третье место. В итоге соперники столкнулись и сошли.

MotoGP

Гран-при Арагона

Арагон, Испания

1 сентября 2024 года

Гонка

1. Марк Маркес («Грезини») – 23 круга

2. Хорхе Мартин («Прамак») +4,789

3. Педро Акоста («Гасгас») +10,115

4. Брэд Биндер («КТМ») +16,459

5. Энеа Бастианини («Дукати»). +18,766

6. Франко Морбиделли («Прамак») +20,549

7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +21,159

8. Марко Беццекки («ВР46») +24,759

9. Алекс Ринс («Ямаха») +39,420

10. Джек Миллер («КТМ») +39,966

11. Алеш Эспаргаро («Априлия») +40,602

12. Такааки Накагами («ЛЧР») +41,782

13. Аугусто Фернандес («Гасгас») +42,083

14. Жоан Зарко («ЛЧР») +43,264

15. Хоан Мир («Хонда») +49,735

16. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +57,322

17. Лука Марини («Хонда») +1.52,386

Сошли:

Алекс Маркес («Грезини»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Маверик Виньялес («Априлия»)

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Мигел Оливейра («Трэкхаус»)

MotoGP. Гран-при Арагона. Спринт. Марк Маркес впервые выиграл на «Дукати», Мартин стал 2-м и возглавил чемпионат, Акоста – 3-й, Баньяя – 9-й

MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл квалификацию с отрывом в 0,8 с от Акосты, Баньяя – 3-й, Мартин – 4-й