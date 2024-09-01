Леклер выиграл домашние Гран-при для себя и команды в один сезон

Гонщик «Феррари » Шарль Леклер стал сильнейшим по итогам домашнего для команды Гран-при Италии.

Леклер во второй раз выиграл в Монце – ранее это случилось в 2019 году.

Монегаск одержал седьмую победу в «Формуле-1» и вторую в нынешнем сезоне. До этого Шарль победил у себя дома – на Гран-при Монако .

Гран-при Италии-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й