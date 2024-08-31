Льюис Хэмилтон после 6-го места: «Я в ярости – мог взять поул. «Мерседес» заслуживает лучшего и, может, получит это с Антонелли»

Хэмилтон разозлен результатом квалификации в Монце

Гонщик «Мерседеса » Льюис Хэмилтон начнет Гран-при Италии шестым, его напарник Джордж Расселл – третьим.

Рассуждая о квалификации, Льюис упомянул пилота «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли , который займет его кокпит в 2025 году.

«Я в ярости, просто в ярости. Я мог взять поул, по крайней мере оказаться на первом ряду. Я просто не выполнил свою работу.

Я потерял полторы десятые в первом повороте, а затем десятую в последнем повороте. Некого винить, только себя.

В данный момент квалификации – мое слабое место, и я не могу с ними разобраться. Буду продолжать попытки.

Я буду себя корить на протяжении ближайшей пары часов, но надо двигаться вперед. У нас хорошая машина в гонках, команда проявляет себя замечательно. Ощущения в болиде стали лучше, и команда заслуживает лучшего. Может, она получит это с Кими», – проанализировал итоги сессии семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й