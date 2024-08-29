Франко Колапинто: «Нельзя сравнивать меня с Месси, он как бог»
Гонщик «Уильямса» Франко Колапинто признал, что не соответствует уровню своего соотечественника – чемпиона мира по футболу Лионеля Месси.
Аргентинец, заменивший Логана Сарджента, дебютирует в «Формуле-1» на Гран-при Италии.
«Очень сложно чувствовать себя как Лео Месси, но иногда я вижу, что [болельщики] сравнивают, и я отвечаю: «Ребята, вы с ума сошли», ведь Месси как бог, и я говорю: «Нельзя меня сравнивать».
Но в «Ф-1» 23 года не было пилота из Аргентины, так что многие аргентинцы счастливы, это особенный момент для них и для меня. Это прекрасный способ завершить все эти годы без гонщика из нашей страны.
Я бы с удовольствием поддержал какого-нибудь молодого парня из моей страны. Сейчас многие дети и люди вливаются в «Формулу-1», смотрят сериал от Netflix, и все они поддерживают меня. Это замечательно», – заявил Колапинто.
Франко также высказался о своей готовности к «Ф-1»:
«Ты не выбираешь момент, когда попадаешь в «Ф-1», и этот уик-энд в Монце – особенный, так что я очень благодарен «Уильямсу» за шанс.
Я сосредоточен на том, чтобы проявить себя как можно лучше. У команды очень четкие цели, и я попытаюсь учиться как можно быстрее.
Все очень тепло меня приняли, однако я юниор из «Формулы-2», поэтому не ожидаю многого. Я просто хочу двигаться шаг за шагом и сосредоточиться на себе. Это главное – заниматься своей работой, оправдывать ожидания команды. Более чем уверен, что мне это по силам».
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