Макс Ферстаппен: «Оба титула нереалистичны»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опережающий соперника из «Макларена» Ландо Норриса на 62 очка, заявил, что команда рискует потерять не только Кубок конструкторов, но и чемпионство в зачете пилотов.
На Гран-при Италии трехкратный чемпион стал лишь шестым, Норрис – третьим.
«В данный момент оба титула нереалистичны. Болид неуправляемый. У нас огромная проблема с балансом – не только на одном быстром круге, но и в гоночных условиях», – признал Макс.
Во время гонки Ферстаппен произнес по радио:
«Может, люди там проснутся? Знаю, что мы в дерьмовом положении, но это важно».
После финиша нидерландец прокомментировал данное сообщение:
«Должно быть, это связано с процентом зарядки батареи, поскольку в моделях есть определенные уровни. Я видел, как уровень поднимается [и можно перейти в более быстрый режим]. Так что я спросил, и мне ответили: «А, да, можно».
И я такой: «Ну же, все настолько очевидно – за такими вещами надо следить». Я знаю, что уже не сражаюсь, но это не имеет значения. Это все еще гонка «Ф-1», и надо использовать возможности по максимуму».
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Норрису осталось 62 очка до Ферстаппена. Разрыв сократился на 22 балла за 4 Гран-при
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