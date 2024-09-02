Макс Ферстаппен: «Оба титула нереалистичны»

Ферстаппен считает, что близок к поражению в чемпионате

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опережающий соперника из «Макларена » Ландо Норриса на 62 очка, заявил, что команда рискует потерять не только Кубок конструкторов, но и чемпионство в зачете пилотов.

На Гран-при Италии трехкратный чемпион стал лишь шестым, Норрис – третьим.

«В данный момент оба титула нереалистичны. Болид неуправляемый. У нас огромная проблема с балансом – не только на одном быстром круге, но и в гоночных условиях», – признал Макс.

Во время гонки Ферстаппен произнес по радио:

«Может, люди там проснутся? Знаю, что мы в дерьмовом положении, но это важно».

После финиша нидерландец прокомментировал данное сообщение:

«Должно быть, это связано с процентом зарядки батареи, поскольку в моделях есть определенные уровни. Я видел, как уровень поднимается [и можно перейти в более быстрый режим]. Так что я спросил, и мне ответили: «А, да, можно».

И я такой: «Ну же, все настолько очевидно – за такими вещами надо следить». Я знаю, что уже не сражаюсь, но это не имеет значения. Это все еще гонка «Ф-1», и надо использовать возможности по максимуму».

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Норрису осталось 62 очка до Ферстаппена. Разрыв сократился на 22 балла за 4 Гран-при